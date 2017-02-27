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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8810881188128813

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 122
Гривня
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Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 20:08

  BIGor написав:
  edvardd написав:
  Цитрин написав:новыми 500 и 200 грн 2018 года обычно банкоматы заправляют. Чуть реже 100 грн встречаются. Мелкие в основном старые и мятые.

Т.е. эмиссия в основном 500 и 200 грн купюрами.

давно новых небыло, мотлох в основном...
и в валютообмене в основном 200ки и ниже... :shock:

На конец 2020 года купюры:
1000 грн - 1,7%
500 грн - 18,7%
200 грн - 23,1%
Но в основном страые 200-ки уже мотлох...
https://newcoins.bank.gov.ua/#vivedennya

та да...Зображення
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 20:35

  orest написав:П.С. Сонцесяйний батько нації однозначно доцарюється. Особливо мене потішила ініціатива від "слуг", щоб дати право барти повноцінну участь у виборчому процесі з 16 років. Тобто, це кодло розуміє, що їм вже нічого не світить в існуючому електоральному полі, тому вирішили залучити до голосування 16-17 річних тіктокерів, яким надіються забити баки відосіками і якимись іншими "онлайн-ніштяками" :twisted:
П.С. НБУ вже купив 5 млн по 27,04...

І не тільки. Усім, хто має паспорти, але живе і може дивитися видосики за кордоном.
Але незабаром до порядку денного включать домашніх тварин. :mrgreen:
  Qwerty написав: Чому їм не світить в електоральному полі?! Бо у вас словесне не тримання?! Особисто, якщо б вибори були сьогодні, то я і мої рідні і близькі однозначно проголосували б за Зе! Ну не за баригу ж голосувати з його картинами!!!

Нічого нового навіть після 9 років гідного життя, продовжуємо вибирати з різних сортів ... не за, а всупереч. Сумно.
Востаннє редагувалось Прораб в Суб 08 січ, 2022 20:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 20:37

  Shaman написав:
  alter написав:У Вас что-то с цифрами не то.
Сравним кеш на руках, он же Грошовий агрегат М0 и денежную массу, она же Грошовий агрегат М3.

12.2008 М0 154,8 млрд, М3 515,7 млрд
12.2014 М0 282,9 млрд, М3 956,7 млрд
11.2021 М0 549,6 млрд, М3 1957,9 млрд

https://bank.gov.ua/files/SDDS/AA_BS.xlsx
https://bank.gov.ua/ua/statistic/sdds/sdds-data

давайте сверим терминологию. я отталкиваюсь от понятия денежная база. в отличие от денежной массы - это сколько денег одномоментно есть в обороте. так вот на корсчетах в банках - именно столько денег. есть еще казначейство - там денег примерно столько же или даже меньше, и пресловутые депосертификаты - там денег сейчас овердофига - но они у НБУ, хотя тоже можно считать их условно безнальными.

а в денежной массе есть мультипликатор - кто-то положил на депозит, кто-то взял кредит, кто-то снова положил на депозит.

посыл моего сообщения - кеша у нас больше, чем безнала ;)


Если рассматривать распределение денежной базы на нал и безнал, то да, наличной формы в денежной базе большая часть . Но речь-то изначально была о том, что эмиссию мы увидим в виде увеличения денежной массы, в которой все же безнала несколько больше, а не в виде новых купюр.
alter
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 21:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Qwerty написав: Особисто, якщо б вибори були сьогодні, то я і мої рідні і близькі однозначно проголосували б за Зе! Ну не за баригу ж голосувати з його картинами!!!
тем более, что за 2,5 года Зе доказал и моральные качества, и высочайший профессионализм.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 21:14

  alter написав:Если рассматривать распределение денежной базы на нал и безнал, то да, наличной формы в денежной базе большая часть . Но речь-то изначально была о том, что эмиссию мы увидим в виде увеличения денежной массы, в которой все же безнала несколько больше, а не в виде новых купюр.


Возможно ошибаюсь, но все-же влияние наличных денег значительно сильней. Безнал можно легко эмитировать и также легко изъять из оборота - одним нажатием кнопки. А наличные деньги требуют времени, чтобы их напечатать и выдать через банки. Также и с изъятием - требуется чтобы они попали в банки, а на это нужно время.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 21:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Starikan написав:Метро еще вполне себе существует.

Ще і кращий в своєму роді.
НВ склав рейтинг кращих ритейлерів і торгових центрів у 18 номінаціях: від гіпермаркетів (лідером став Metro) https://biz.nv.ua/ukr/consmarket/reytin ... 88396.html

Особисто я також за "Метро"
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 21:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  BIGor написав:Можете підкрипити це висловлювання джерелеми? Борг на 01.01.2021 та борг на 01.01.2022 і так само по ВВП? Звідки Ви берете ці 50%?

Держборг України
https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/
2 559 млрд. грн.
ВВП - 195 млрд. доларів - про це всі казали.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 21:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Ой+ написав:Особисто я також за "Метро"
при отсутствии Класса/Роста, Метро вполне можно использовать.
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 21:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Я слышал, что Національна економічна стратегія 2030 до сих пор не имеет мотивирующего рекламного названия, что, конечно, является упущением. По-моему, решение найдено, и Деник выручил Шмыгаля: "Нам пофіг"

Денік подивився наскільки подорожчав бетон в якому він сидить, і зрозумів що мені пофіг як на тейперінг так і на курс долара...
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