Shaman написав:

alter написав: У Вас что-то с цифрами не то.

Сравним кеш на руках, он же Грошовий агрегат М0 и денежную массу, она же Грошовий агрегат М3.



12.2008 М0 154,8 млрд, М3 515,7 млрд

12.2014 М0 282,9 млрд, М3 956,7 млрд

11.2021 М0 549,6 млрд, М3 1957,9 млрд



https://bank.gov.ua/files/SDDS/AA_BS.xlsx

https://bank.gov.ua/ua/statistic/sdds/sdds-data У Вас что-то с цифрами не то.Сравним кеш на руках, он же Грошовий агрегат М0 и денежную массу, она же Грошовий агрегат М3.12.2008 М0 154,8 млрд, М3 515,7 млрд12.2014 М0 282,9 млрд, М3 956,7 млрд11.2021 М0 549,6 млрд, М3 1957,9 млрд

давайте сверим терминологию. я отталкиваюсь от понятия денежная. в отличие от денежной массы - это сколько денег одномоментно есть в обороте. так вот на корсчетах в банках - именно столько денег. есть еще казначейство - там денег примерно столько же или даже меньше, и пресловутые депосертификаты - там денег сейчас овердофига - но они у НБУ, хотя тоже можно считать их условно безнальными.а в денежной массе есть мультипликатор - кто-то положил на депозит, кто-то взял кредит, кто-то снова положил на депозит.посыл моего сообщения - кеша у нас больше, чем безнала