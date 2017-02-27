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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8812881388148815>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 123
Гривня
9%
11
Долар
60%
74
Євро
6%
7
Інші валюти
1%
1
Крипта
5%
6
Нерухомість
8%
10
ОВДП
2%
2
Ваш варіант
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Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 21:52

  alter написав:
  Shaman написав:
  alter написав:Эмиссия в основном -- циферками на счетике. А купюры это просто новые привезли.

в случае Украины не угадали :)
2008 кеш - 167 ярдов грн, банки - 19 ярдов
2014 кеш - 305 ярдов, банки - 27 ярдов
2021 кеш 558 ярдов, банки - 37 ярдов

немного притянуто, но идея "кеш наше все" понятна.
даже в баксе соотношение кеш - безнал - 1 : 1


У Вас что-то с цифрами не то.
Сравним кеш на руках, он же Грошовий агрегат М0 и денежную массу, она же Грошовий агрегат М3.

12.2008 М0 154,8 млрд, М3 515,7 млрд
12.2014 М0 282,9 млрд, М3 956,7 млрд
11.2021 М0 549,6 млрд, М3 1957,9 млрд

https://bank.gov.ua/files/SDDS/AA_BS.xlsx
https://bank.gov.ua/ua/statistic/sdds/sdds-data

то відносно 2008 девальвація гривні мала би бути теоретично не більше 4Х (за умови, що ФРС/ЄЦБ не робили емісії) і не більше 2Х відносно 2014
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 21:54

  Denik написав:
  BIGor написав:Можете підкрипити це висловлювання джерелеми? Борг на 01.01.2021 та борг на 01.01.2022 і так само по ВВП? Звідки Ви берете ці 50%?

Держборг України
https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/
2 559 млрд. грн.
ВВП - 195 млрд. доларів - про це всі казали.

Хто всі казали? Перестаньте постити фейки, вже котрий раз ловлю Вас на фнйку та брехні.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 22:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  BIGor написав:Хто всі казали? Перестаньте постити фейки, вже котрий раз ловлю Вас на фнйку та брехні.

https://www.slovoidilo.ua/2021/11/27/no ... nekonomiky
Україна завершує 2021 рік із найвищим доларовим ВВП за всю історію - близько 195 мільярдів.
Про це у суботу, 27 листопада, заявила міністр економіки Юлія Свириденко у Facebook.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 22:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  BIGor написав:Хто всі казали? Перестаньте постити фейки, вже котрий раз ловлю Вас на фнйку та брехні.

Купіть собі ще доларів дрібними банкнотами-матимете чим обклеїти туалет за 5 років
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 22:14

  sergikkc007 написав:
  Yuri_61 написав:какие вы знаете признаки девала гривны?


С новой силой затягивают песню о том, что доллару скоро капец, что нужно спасаться вкладывая сбережения в недвижку

  Denik написав:
  BIGor написав:Хто всі казали? Перестаньте постити фейки, вже котрий раз ловлю Вас на фнйку та брехні.

Купіть собі ще доларів дрібними банкнотами-матимете чим обклеїти туалет за 5 років
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 22:18

  flyman написав:то відносно 2008 девальвація гривні мала би бути теоретично не більше 4Х (за умови, що ФРС/ЄЦБ не робили емісії) і не більше 2Х відносно 2014

в цих розрахунках не врахована втрата в 2014 десь 20-25% економічних территорій і зменшення населення з тих пір, відповидно на одиницю людини більше готівки припадає.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 22:25

  Zebra написав:
  flyman написав:то відносно 2008 девальвація гривні мала би бути теоретично не більше 4Х (за умови, що ФРС/ЄЦБ не робили емісії) і не більше 2Х відносно 2014

в цих розрахунках не врахована втрата в 2014 десь 20-25% економічних территорій і зменшення населення з тих пір, відповидно на одиницю людини більше готівки припадає.

Тссссс.... Так легко прийти к выводу, что в девале замешаны не только "ПАП + баба Лера", но и некие, не побоюсь этого слова, объективные причины :-)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 22:28

  Zebra написав:
  flyman написав:то відносно 2008 девальвація гривні мала би бути теоретично не більше 4Х (за умови, що ФРС/ЄЦБ не робили емісії) і не більше 2Х відносно 2014

в цих розрахунках не врахована втрата в 2014 десь 20-25% економічних территорій і зменшення населення з тих пір, відповидно на одиницю людини більше готівки припадає.

1. згідно будівельника, ВВП на душу і богатсво стало більше
2. ВВП враховує втрати економічних територій (до чого тут к-сть населення, див. 1)

було ВВП $175 ярд, територія 100% населення 43 млн
стало ВВП $195 ярд, територія 80% населення 35 млн
пропорцію GDP per capita скласти, чи осилиш сам?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 08 січ, 2022 22:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 22:30

  juristkostya написав:
  Zebra написав:
  flyman написав:то відносно 2008 девальвація гривні мала би бути теоретично не більше 4Х (за умови, що ФРС/ЄЦБ не робили емісії) і не більше 2Х відносно 2014

в цих розрахунках не врахована втрата в 2014 десь 20-25% економічних территорій і зменшення населення з тих пір, відповидно на одиницю людини більше готівки припадає.

Тссссс.... Так легко прийти к выводу, что в девале замешаны не только "ПАП + баба Лера", но и некие, не побоюсь этого слова, объективные причины :-)

мова про те скільки теоретично мав би бути девал при рості М0, М1, М2, М3 при інших незмінних параметрах, не переводьте тему в інше русло...
хоча не тільки ПАП і Лєра... ніби хтось не згоден ... флуд
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 22:48

  flyman написав:
  juristkostya написав:
  Zebra написав:в цих розрахунках не врахована втрата в 2014 десь 20-25% економічних территорій і зменшення населення з тих пір, відповидно на одиницю людини більше готівки припадає.

Тссссс.... Так легко прийти к выводу, что в девале замешаны не только "ПАП + баба Лера", но и некие, не побоюсь этого слова, объективные причины :-)

мова про те скільки теоретично мав би бути девал при рості М0, М1, М2, М3 при інших незмінних параметрах, не переводьте тему в інше русло...
хоча не тільки ПАП і Лєра... ніби хтось не згоден ... флуд

девала на 20-30 % ждал весь наш форум весь 12-13 год, что тут обсуждать :-)))
juristkostya
 
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