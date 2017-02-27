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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Суб 08 січ, 2022 21:52
alter написав: Shaman написав: alter написав:
Эмиссия в основном -- циферками на счетике. А купюры это просто новые привезли.
в случае Украины не угадали
2008 кеш - 167 ярдов грн, банки - 19 ярдов
2014 кеш - 305 ярдов, банки - 27 ярдов
2021 кеш 558 ярдов, банки - 37 ярдов
немного притянуто, но идея "кеш наше все" понятна.
даже в баксе соотношение кеш - безнал - 1 : 1
У Вас что-то с цифрами не то.
Сравним кеш на руках, он же Грошовий агрегат М0 и денежную массу, она же Грошовий агрегат М3.
12.2008 М0 154,8 млрд, М3 515,7 млрд
12.2014 М0 282,9 млрд, М3 956,7 млрд
11.2021 М0 549,6 млрд, М3 1957,9 млрдhttps://bank.gov.ua/files/SDDS/AA_BS.xlsxhttps://bank.gov.ua/ua/statistic/sdds/sdds-data
то відносно 2008 девальвація гривні мала би бути теоретично не більше 4Х (за умови, що ФРС/ЄЦБ не робили емісії) і не більше 2Х відносно 2014
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flyman
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Додано: Суб 08 січ, 2022 21:54
Denik написав: BIGor написав:
Можете підкрипити це висловлювання джерелеми? Борг на 01.01.2021 та борг на 01.01.2022 і так само по ВВП? Звідки Ви берете ці 50%?
Держборг Україниhttps://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/
2 559 млрд. грн.
ВВП - 195 млрд. доларів - про це всі казали.
Хто всі казали? Перестаньте постити фейки, вже котрий раз ловлю Вас на фнйку та брехні.
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Додано: Суб 08 січ, 2022 22:02
https://www.slovoidilo.ua/2021/11/27/no ... nekonomiky
BIGor написав:
Хто всі казали? Перестаньте постити фейки, вже котрий раз ловлю Вас на фнйку та брехні.
Україна завершує 2021 рік із найвищим доларовим ВВП за всю історію - близько 195 мільярдів.
Про це у суботу, 27 листопада, заявила міністр економіки Юлія Свириденко у Facebook.
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Додано: Суб 08 січ, 2022 22:04
BIGor написав:
Хто всі казали? Перестаньте постити фейки, вже котрий раз ловлю Вас на фнйку та брехні.
Купіть собі ще доларів дрібними банкнотами-матимете чим обклеїти туалет за 5 років
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Додано: Суб 08 січ, 2022 22:14
sergikkc007 написав: Yuri_61 написав:
какие вы знаете признаки девала гривны?
С новой силой затягивают песню о том, что доллару скоро капец, что нужно спасаться вкладывая сбережения в недвижку
Denik написав: BIGor написав:
Хто всі казали? Перестаньте постити фейки, вже котрий раз ловлю Вас на фнйку та брехні.
Купіть собі ще доларів дрібними банкнотами-матимете чим обклеїти туалет за 5 років
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Додано: Суб 08 січ, 2022 22:18
flyman написав:
то відносно 2008 девальвація гривні мала би бути теоретично не більше 4Х (за умови, що ФРС/ЄЦБ не робили емісії) і не більше 2Х відносно 2014
в цих розрахунках не врахована втрата в 2014 десь 20-25% економічних территорій і зменшення населення з тих пір, відповидно на одиницю людини більше готівки припадає.
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Додано: Суб 08 січ, 2022 22:25
Zebra написав: flyman написав:
то відносно 2008 девальвація гривні мала би бути теоретично не більше 4Х (за умови, що ФРС/ЄЦБ не робили емісії) і не більше 2Х відносно 2014
в цих розрахунках не врахована втрата в 2014 десь 20-25% економічних территорій і зменшення населення з тих пір, відповидно на одиницю людини більше готівки припадає.
Тссссс.... Так легко прийти к выводу, что в девале замешаны не только "ПАП + баба Лера", но и некие, не побоюсь этого слова, объективные причины
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Додано: Суб 08 січ, 2022 22:28
Zebra написав: flyman написав:
то відносно 2008 девальвація гривні мала би бути теоретично не більше 4Х (за умови, що ФРС/ЄЦБ не робили емісії) і не більше 2Х відносно 2014
в цих розрахунках не врахована втрата в 2014 десь 20-25% економічних территорій і зменшення населення з тих пір, відповидно на одиницю людини більше готівки припадає.
1. згідно будівельника, ВВП на душу і богатсво стало більше
2. ВВП враховує втрати економічних територій (до чого тут к-сть населення, див. 1)
було ВВП $175 ярд, територія 100% населення 43 млн
стало ВВП $195 ярд, територія 80% населення 35 млн
пропорцію GDP per capita скласти, чи осилиш сам?
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 08 січ, 2022 22:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 08 січ, 2022 22:30
juristkostya написав: Zebra написав: flyman написав:
то відносно 2008 девальвація гривні мала би бути теоретично не більше 4Х (за умови, що ФРС/ЄЦБ не робили емісії) і не більше 2Х відносно 2014
в цих розрахунках не врахована втрата в 2014 десь 20-25% економічних территорій і зменшення населення з тих пір, відповидно на одиницю людини більше готівки припадає.
Тссссс.... Так легко прийти к выводу, что в девале замешаны не только "ПАП + баба Лера", но и некие, не побоюсь этого слова, объективные причины
мова про те скільки теоретично мав би бути девал при рості М0, М1, М2, М3 при інших незмінних параметрах, не переводьте тему в інше русло...
хоча не тільки ПАП і Лєра... ніби хтось не згоден ... флуд
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Додано: Суб 08 січ, 2022 22:48
flyman написав: juristkostya написав: Zebra написав:
в цих розрахунках не врахована втрата в 2014 десь 20-25% економічних территорій і зменшення населення з тих пір, відповидно на одиницю людини більше готівки припадає.
Тссссс.... Так легко прийти к выводу, что в девале замешаны не только "ПАП + баба Лера", но и некие, не побоюсь этого слова, объективные причины
мова про те скільки теоретично мав би бути девал при рості М0, М1, М2, М3 при інших незмінних параметрах, не переводьте тему в інше русло...
хоча не тільки ПАП і Лєра... ніби хтось не згоден ... флуд
девала на 20-30 % ждал весь наш форум весь 12-13 год, что тут обсуждать
))
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