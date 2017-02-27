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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 08 січ, 2022 22:54
Denik написав:
Купіть собі ще доларів дрібними банкнотами-матимете чим обклеїти туалет за 5 років
Ай-яй-яй, российскую пропаганду повторяете? Хазин и Глазьев одобряют
Что до рекордного долларового ВВП - его разогнали цены на сырье, которые подвержены высокой волатильности и к 2023-2024 гг сдуются до препандемических уровней. Гривневый долг тоже волатилен, поскольку может быть девальвирован. А вот внешний долг - величина стабильная и оплачиваемая исключительно реальной валютой
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Додано: Суб 08 січ, 2022 23:04
juristkostya написав:
девала на 20-30 % ждал весь наш форум весь 12-13 год, что тут обсуждать
))
Насколько помню, в 12-13 году один уважаемый форумчанин ванговал девал в 650%. По факту-же в 15 году получилось 460% (буквально на день-два) или 300% (на более длительный срок).
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Додано: Суб 08 січ, 2022 23:06
Цитрин написав: juristkostya написав:
девала на 20-30 % ждал весь наш форум весь 12-13 год, что тут обсуждать
))
Насколько помню, в 12-13 году один уважаемый форумчанин ванговал девал в 750%. По факту-же в 15 году получилось 560% (буквально на день-два) или 400% (на более длительный срок).
то ли не настолько он был уважаемый, то ли одно из пяти, но я таких прогнозов не запомнил
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Додано: Суб 08 січ, 2022 23:11
zРадио написав:
Что до рекордного долларового ВВП - его разогнали цены на сырье, которые подвержены высокой волатильности и к 2023-2024 гг сдуются до препандемических уровней.
Криза в енергетиці не здується до 23-24, бо доводиться будувати нові енергетичні потужності, а це до 10 років у випадку нових АЕС.
Шлях, яким пішов КНР, гачяси пожежу блекаутів, рекордним видобутком вугілля - це екологічна катастрофа світового масштабу, через яку продовольство лише подорожчає.
Так що допоки не вирішиться енергетична криза, ні продовольство, ні високозбагачена залізна руда не здешевшають, що підтримає гривню.
А сталь - це взагалі ключовий конструкційния матеріал енергетичного переходу...
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Додано: Суб 08 січ, 2022 23:13
Цитрин написав: juristkostya написав:
девала на 20-30 % ждал весь наш форум весь 12-13 год, что тут обсуждать
))
Насколько помню, в 12-13 году один уважаемый форумчанин ванговал девал в 650%. По факту-же в 15 году получилось 460% (буквально на день-два) или 300% (на более длительный срок).
я чекав девал не більше 1/3 (тобто спадна тенденція девалів 1998, 2008),
думаю що якщо буде девал найближчих пару-кілька років то макс. 10..15% за рік
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Додано: Суб 08 січ, 2022 23:17
flyman написав: Цитрин написав: juristkostya написав:
девала на 20-30 % ждал весь наш форум весь 12-13 год, что тут обсуждать
))
Насколько помню, в 12-13 году один уважаемый форумчанин ванговал девал в 650%. По факту-же в 15 году получилось 460% (буквально на день-два) или 300% (на более длительный срок).
я чекав девал не більше 1/3 (тобто спадна тенденція девалів 1998, 2008),
думаю що якщо буде девал найближчих пару-кілька років то макс. 10..15% за рік
принципиально то, что при нынешней модели валютного рынка он не может быть скачкообразным. Сам же размер может быть любым
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