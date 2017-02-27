Додано: Суб 08 січ, 2022 23:37

Denik написав: zРадио написав: Что до рекордного долларового ВВП - его разогнали цены на сырье, которые подвержены высокой волатильности и к 2023-2024 гг сдуются до препандемических уровней. Что до рекордного долларового ВВП - его разогнали цены на сырье, которые подвержены высокой волатильности и к 2023-2024 гг сдуются до препандемических уровней.

Криза в енергетиці не здується до 23-24, бо доводиться будувати нові енергетичні потужності, а це до 10 років у випадку нових АЕС.

Шлях, яким пішов КНР, гачяси пожежу блекаутів, рекордним видобутком вугілля - це екологічна катастрофа світового масштабу, через яку продовольство лише подорожчає.



Так що допоки не вирішиться енергетична криза, ні продовольство, ні високозбагачена залізна руда не здешевшають, що підтримає гривню.

А сталь - це взагалі ключовий конструкційния матеріал енергетичного переходу... Криза в енергетиці не здується до 23-24, бо доводиться будувати нові енергетичні потужності, а це до 10 років у випадку нових АЕС.Шлях, яким пішов КНР, гачяси пожежу блекаутів, рекордним видобутком вугілля - це екологічна катастрофа світового масштабу, через яку продовольство лише подорожчає.Так що допоки не вирішиться енергетична криза, ні продовольство, ні високозбагачена залізна руда не здешевшають, що підтримає гривню.А сталь - це взагалі ключовий конструкційния матеріал енергетичного переходу...

Одно дело - это популизм эко-шизоидов, не подозревающих, что такое прецессия Земной оси и перигелия, другое - реальная экономика. ЕС уже возвращает атому и газу статус зеленой энергетикиС Китаем все еще проще - ему не нужно столько энергии, сколько он потратил в 2021-м. Посмотрите внимательно на динамику производства - прошлой зимой-весной там был неорганический всплеск как следствие отложенного пост-карантинного спроса в США и ряде других стран мира. С лета все выровнялось. А с сокращением эмиссии ФРС даже существующий уровень спроса будет стагнировать