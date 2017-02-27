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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8813881488158816>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 124
Гривня
10%
12
Долар
60%
74
Євро
6%
7
Інші валюти
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1
Крипта
5%
6
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 22:54

  Denik написав:Купіть собі ще доларів дрібними банкнотами-матимете чим обклеїти туалет за 5 років


Ай-яй-яй, российскую пропаганду повторяете? Хазин и Глазьев одобряют :mrgreen:

Что до рекордного долларового ВВП - его разогнали цены на сырье, которые подвержены высокой волатильности и к 2023-2024 гг сдуются до препандемических уровней. Гривневый долг тоже волатилен, поскольку может быть девальвирован. А вот внешний долг - величина стабильная и оплачиваемая исключительно реальной валютой
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 23:04

  juristkostya написав:девала на 20-30 % ждал весь наш форум весь 12-13 год, что тут обсуждать :-)))


Насколько помню, в 12-13 году один уважаемый форумчанин ванговал девал в 650%. По факту-же в 15 году получилось 460% (буквально на день-два) или 300% (на более длительный срок).
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 23:06

  Цитрин написав:
  juristkostya написав:девала на 20-30 % ждал весь наш форум весь 12-13 год, что тут обсуждать :-)))


Насколько помню, в 12-13 году один уважаемый форумчанин ванговал девал в 750%. По факту-же в 15 году получилось 560% (буквально на день-два) или 400% (на более длительный срок).

то ли не настолько он был уважаемый, то ли одно из пяти, но я таких прогнозов не запомнил :-)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 23:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Что до рекордного долларового ВВП - его разогнали цены на сырье, которые подвержены высокой волатильности и к 2023-2024 гг сдуются до препандемических уровней.

Криза в енергетиці не здується до 23-24, бо доводиться будувати нові енергетичні потужності, а це до 10 років у випадку нових АЕС.
Шлях, яким пішов КНР, гачяси пожежу блекаутів, рекордним видобутком вугілля - це екологічна катастрофа світового масштабу, через яку продовольство лише подорожчає.

Так що допоки не вирішиться енергетична криза, ні продовольство, ні високозбагачена залізна руда не здешевшають, що підтримає гривню.
А сталь - це взагалі ключовий конструкційния матеріал енергетичного переходу...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 23:13

  Цитрин написав:
  juristkostya написав:девала на 20-30 % ждал весь наш форум весь 12-13 год, что тут обсуждать :-)))


Насколько помню, в 12-13 году один уважаемый форумчанин ванговал девал в 650%. По факту-же в 15 году получилось 460% (буквально на день-два) или 300% (на более длительный срок).

я чекав девал не більше 1/3 (тобто спадна тенденція девалів 1998, 2008),
думаю що якщо буде девал найближчих пару-кілька років то макс. 10..15% за рік
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 23:17

  flyman написав:
  Цитрин написав:
  juristkostya написав:девала на 20-30 % ждал весь наш форум весь 12-13 год, что тут обсуждать :-)))


Насколько помню, в 12-13 году один уважаемый форумчанин ванговал девал в 650%. По факту-же в 15 году получилось 460% (буквально на день-два) или 300% (на более длительный срок).

я чекав девал не більше 1/3 (тобто спадна тенденція девалів 1998, 2008),
думаю що якщо буде девал найближчих пару-кілька років то макс. 10..15% за рік

принципиально то, что при нынешней модели валютного рынка он не может быть скачкообразным. Сам же размер может быть любым :-)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 23:25

девал макс. 10..15% за рік

  juristkostya написав:скачкообразным. Сам же размер может быть любым :-)

ніт,
макс. 10..15% за рік
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 23:30

  flyman написав:
  juristkostya написав:скачкообразным. Сам же размер может быть любым :-)

ніт,
макс. 10..15% за рік

но сколько лет подряд ? :-)))))))))
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 23:37

  Denik написав:
  zРадио написав:Что до рекордного долларового ВВП - его разогнали цены на сырье, которые подвержены высокой волатильности и к 2023-2024 гг сдуются до препандемических уровней.

Криза в енергетиці не здується до 23-24, бо доводиться будувати нові енергетичні потужності, а це до 10 років у випадку нових АЕС.
Шлях, яким пішов КНР, гачяси пожежу блекаутів, рекордним видобутком вугілля - це екологічна катастрофа світового масштабу, через яку продовольство лише подорожчає.

Так що допоки не вирішиться енергетична криза, ні продовольство, ні високозбагачена залізна руда не здешевшають, що підтримає гривню.
А сталь - це взагалі ключовий конструкційния матеріал енергетичного переходу...


Одно дело - это популизм эко-шизоидов, не подозревающих, что такое прецессия Земной оси и перигелия, другое - реальная экономика. ЕС уже возвращает атому и газу статус зеленой энергетики

Europe Plans to Say Nuclear Power and Natural Gas Are Green Investments
https://www.nytimes.com/2022/01/02/busi ... l-gas.html

С Китаем все еще проще - ему не нужно столько энергии, сколько он потратил в 2021-м. Посмотрите внимательно на динамику производства - прошлой зимой-весной там был неорганический всплеск как следствие отложенного пост-карантинного спроса в США и ряде других стран мира. С лета все выровнялось. А с сокращением эмиссии ФРС даже существующий уровень спроса будет стагнировать

https://tradingeconomics.com/china/indu ... roduction#
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 23:39

  Denik написав:
  BIGor написав:Хто всі казали? Перестаньте постити фейки, вже котрий раз ловлю Вас на фнйку та брехні.

https://www.slovoidilo.ua/2021/11/27/no ... nekonomiky
Україна завершує 2021 рік із найвищим доларовим ВВП за всю історію - близько 195 мільярдів.
Про це у суботу, 27 листопада, заявила міністр економіки Юлія Свириденко у Facebook.

Реальні дані по ВВП дадуть тільки в цьому місяці, а ви постите щось там міністеркиня сказала в листопаді.
BIGor
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