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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8813881488158816

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 124
Гривня
10%
12
Долар
60%
74
Євро
6%
7
Інші валюти
1%
1
Крипта
5%
6
Нерухомість
8%
10
ОВДП
2%
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Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 23:40

шота туговато набиваются казенные закрома валютою в последнее время

хлопская средняя зарплата и подушное есв небывало растет два года подряд, а сборы есв растут только в секторе "державне управлиння", чуть в "освите", причем безработица на том же уровне

от кудесница наша статистика!
https://q.rating.zone
Востаннє редагувалось Grand Touring в Суб 08 січ, 2022 23:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 23:40

  BIGor написав:Реальні дані по ВВП дадуть тільки в цьому місяці


Даже в феврале
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 23:42

  Denik написав:
  BIGor написав:Хто всі казали? Перестаньте постити фейки, вже котрий раз ловлю Вас на фнйку та брехні.

Купіть собі ще доларів дрібними банкнотами-матимете чим обклеїти туалет за 5 років

1 долар - це завжди 1 долар, а 1 гривня вже копійка (нажаль).

А за такий 1 долар можна ще грошенят в нумізматів виручити :wink: .
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 23:49

  flyman написав:
  Zebra написав:
  flyman написав:то відносно 2008 девальвація гривні мала би бути теоретично не більше 4Х (за умови, що ФРС/ЄЦБ не робили емісії) і не більше 2Х відносно 2014

в цих розрахунках не врахована втрата в 2014 десь 20-25% економічних территорій і зменшення населення з тих пір, відповидно на одиницю людини більше готівки припадає.

1. згідно будівельника, ВВП на душу і богатсво стало більше
2. ВВП враховує втрати економічних територій (до чого тут к-сть населення, див. 1)

було ВВП $175 ярд, територія 100% населення 43 млн
стало ВВП $195 ярд, територія 80% населення 35 млн
пропорцію GDP per capita скласти, чи осилиш сам?

до чого тут ПДВ, коли мова йшла про M0 ?
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 23:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Даже в феврале

Для тих, хто сидить в доларі буде вже занадто пізно.
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 00:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Одно дело - это популизм эко-шизоидов, не подозревающих, что такое прецессия Земной оси и перигелия, другое - реальная экономика. ЕС уже возвращает атому и газу статус зеленой энергетики

Бельгія вслід за Німеччиною відмовилася від АЕС. Це означає тривалість енергетичної кризи на півночі ЄС - ще років на 15, допоки Польща та Франція не збудують нові блоки АЕС, які ще навіть не спроектовані.
  zРадио написав:А с сокращением эмиссии ФРС даже существующий уровень спроса будет стагнировать

В світі крім 20 та 21 роки вироблялося більше 90 мільйонів автомобілів. Як Ви думаєте хоч половина такої кількості була утилізована?
Енергетичній кризі буде все одно на ставку ФРС. Ситуація від 2008 року відрізняється високим споживчим попитом на енергію, а не інвестуванням в нафтові фьючерси.
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 00:37

  Denik написав:
  zРадио написав:Даже в феврале

Для тих, хто сидить в доларі буде вже занадто пізно.


Это из разряда "кто купит по 12, сильно пожалеет"

  Denik написав:Бельгія вслід за Німеччиною відмовилася від АЕС. Це означає тривалість енергетичної кризи на півночі ЄС - ще років на 15, допоки Польща та Франція не збудують нові блоки АЕС, які ще навіть не спроектовані


Даже это неуклюжее решение принималось не с кондачка, а с пониманием того, что сможет заместить выбывшие мощности. Cистемного дефицита энергии в Европе нет - есть ситуативный, сформированный и усиленный одновременным стечением нескольких неблагоприятных обстоятельств

https://www.leveltenenergy.com/post/eur ... rgy-crisis

  Denik написав:В світі крім 20 та 21 роки вироблялося більше 90 мільйонів автомобілів. Як Ви думаєте хоч половина такої кількості була утилізована?
Енергетичній кризі буде все одно на ставку ФРС. Ситуація від 2008 року відрізняється високим споживчим попитом на енергію, а не інвестуванням в нафтові фьючерси.


Камень в реку... Вы любите гиперболизировать - выдергиваете один из факторов влияния (зачастую не главный и даже не из списка главных) и присваиваете ему магические способности менять то, на что он радикально воздействовать не может
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 00:54

  Ой+ написав:
  Starikan написав:Метро еще вполне себе существует.

Ще і кращий в своєму роді.
НВ склав рейтинг кращих ритейлерів і торгових центрів у 18 номінаціях: від гіпермаркетів (лідером став Metro) https://biz.nv.ua/ukr/consmarket/reytin ... 88396.html

Особисто я також за "Метро"

Я ж не против.
Просто ожидания и реальность у них и у многих других зарубежных ритейлеров в Украине - "немного" не сошлись.
Про Метро есть слух, что они тут не против продаться - но нет покупателей.
Поэтому, если мыслить рационально и критически, я делаю вывод, что слухи о входе Lidl в Украину, - это либо "слишком влажные мечты", или просто ложь.

Кроме опыта конкурентов, какие ещё факторы и признаки роста ритейла в Украине?
1. Рост тарифов?
2. Закрытие производителей продовольствия?
3. Вымирание?
4. "питун нападьот"?
Список факторов "за вход в Украину" можно продолжать.
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