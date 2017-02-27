zРадио написав:Одно дело - это популизм эко-шизоидов, не подозревающих, что такое прецессия Земной оси и перигелия, другое - реальная экономика. ЕС уже возвращает атому и газу статус зеленой энергетики
Бельгія вслід за Німеччиною відмовилася від АЕС. Це означає тривалість енергетичної кризи на півночі ЄС - ще років на 15, допоки Польща та Франція не збудують нові блоки АЕС, які ще навіть не спроектовані.
zРадио написав:А с сокращением эмиссии ФРС даже существующий уровень спроса будет стагнировать
В світі крім 20 та 21 роки вироблялося більше 90 мільйонів автомобілів. Як Ви думаєте хоч половина такої кількості була утилізована? Енергетичній кризі буде все одно на ставку ФРС. Ситуація від 2008 року відрізняється високим споживчим попитом на енергію, а не інвестуванням в нафтові фьючерси.
Для тих, хто сидить в доларі буде вже занадто пізно.
Это из разряда "кто купит по 12, сильно пожалеет"
Denik написав:Бельгія вслід за Німеччиною відмовилася від АЕС. Це означає тривалість енергетичної кризи на півночі ЄС - ще років на 15, допоки Польща та Франція не збудують нові блоки АЕС, які ще навіть не спроектовані
Даже это неуклюжее решение принималось не с кондачка, а с пониманием того, что сможет заместить выбывшие мощности. Cистемного дефицита энергии в Европе нет - есть ситуативный, сформированный и усиленный одновременным стечением нескольких неблагоприятных обстоятельств
Denik написав:В світі крім 20 та 21 роки вироблялося більше 90 мільйонів автомобілів. Як Ви думаєте хоч половина такої кількості була утилізована? Енергетичній кризі буде все одно на ставку ФРС. Ситуація від 2008 року відрізняється високим споживчим попитом на енергію, а не інвестуванням в нафтові фьючерси.
Камень в реку... Вы любите гиперболизировать - выдергиваете один из факторов влияния (зачастую не главный и даже не из списка главных) и присваиваете ему магические способности менять то, на что он радикально воздействовать не может
Я ж не против. Просто ожидания и реальность у них и у многих других зарубежных ритейлеров в Украине - "немного" не сошлись. Про Метро есть слух, что они тут не против продаться - но нет покупателей. Поэтому, если мыслить рационально и критически, я делаю вывод, что слухи о входе Lidl в Украину, - это либо "слишком влажные мечты", или просто ложь.
Кроме опыта конкурентов, какие ещё факторы и признаки роста ритейла в Украине? 1. Рост тарифов? 2. Закрытие производителей продовольствия? 3. Вымирание? 4. "питун нападьот"? Список факторов "за вход в Украину" можно продолжать.