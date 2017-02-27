Додано: Нед 09 січ, 2022 11:50

Denik написав: zРадио написав: Что до рекордного долларового ВВП - его разогнали цены на сырье, которые подвержены высокой волатильности и к 2023-2024 гг сдуются до препандемических уровней. Что до рекордного долларового ВВП - его разогнали цены на сырье, которые подвержены высокой волатильности и к 2023-2024 гг сдуются до препандемических уровней.

Криза в енергетиці не здується до 23-24, бо доводиться будувати нові енергетичні потужності, а це до 10 років у випадку нових АЕС.

Шлях, яким пішов КНР, гачяси пожежу блекаутів, рекордним видобутком вугілля - це екологічна катастрофа світового масштабу, через яку продовольство лише подорожчає.



Так що допоки не вирішиться енергетична криза, ні продовольство, ні високозбагачена залізна руда не здешевшають, що підтримає гривню.

А сталь - це взагалі ключовий конструкційния матеріал енергетичного переходу... Криза в енергетиці, бо доводиться будувати нові енергетичні потужності, а це до 10 років у випадку нових АЕС.Шлях, яким пішов КНР, гачяси пожежу блекаутів, рекордним видобутком вугілля - це екологічна катастрофа світового масштабу, через яку продовольство лише подорожчає.Так що допоки не вирішиться енергетична криза, ні продовольство, ніне здешевшають, що підтримає гривню.А сталь - це взагалі ключовий конструкційния матеріал енергетичного переходу...

Вы все-таки заявите, чем занимаетеся. если Ваша работа - писать оптимистические посты, то можно не тратить время. потому что в целом, есть положительные моменты, есть отрицательные - и общий баланс. и к сожалению, он пока не в нашу пользу.кризис в Европе может разрешиться в один момент, как только РФ возобновит поставки газа. доказательств же, что газ закончился, пока нет? (хотя такие предположения есть). бодание не может продолжаться годами, РФ заинтересована в продажах газа не меньше Европы.о какой высокообогащенной руде идет речь??? Сухая балка? - так это далеко не ведущее предприятие отрасли 3 млн т из общей добычи 72 млн т - это раз. добыча там идет подземным способом - это два. запасов ЖРС много, но они проигрывают в качестве Австралии и Бразилии. Моя инфо со слов, дайте обоснованную инфо