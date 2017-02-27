zРадио написав:Камень в реку... Вы любите гиперболизировать - выдергиваете один из факторов влияния (зачастую не главный и даже не из списка главных) и присваиваете ему магические способности менять то, на что он радикально воздействовать не может
Я просто кажу, що сировина окрім вугілля не впаде ні в 22, ні в 23. Що суттєво підтримає гривню. З обклеюванням туалету доларом - це звісно метафора. Але із сировинним суперциком починається традиційна українська фігня: гривнева інфляція призводить до росту доларового ВВП. Ніякого різкого зростання ВВП не буде. Буде біля 3 відсотків. Економіка буде зайнята тим, що випилюватиме газ с усіх сфер життя, замінюючи на агропелету.
Вибухове зростання розпочнеться десь у 2025 році - коли Метінвест запустить свій новий цех холодного прокату - будівництво елеваторів подешевщає десь на 30%. А українські технології витіснення газу підуть в Європу. Основна фішка в тому, що логістика зерна та агропелети - однакова: елеватори або зерносховища + вагони - зерновози.
Зелений перехід в Європі ніхто не скасує, особливо коли він на фоні подорожчання газу став надрентабельним.
Denik написав: Вибухове зростання розпочнеться десь у 2025 році - коли Метінвест запустить свій новий цех холодного прокату - будівництво елеваторів подешевщає десь на 30%. А українські технології витіснення газу підуть в Європу. Основна фішка в тому, що логістика зерна та агропелети - однакова: елеватори або зерносховища + вагони - зерновози.
Зелений перехід в Європі ніхто не скасує, особливо коли він на фоні подорожчання газу став надрентабельним.
Автор77 написав:------в Эпике,когда еще комплектация их имела права мне за нал давали минус 15-20-25% на многих товарах,сейчас только 10% по карте,правда на все полностью.Представляем уровень наценки в Украине, ведь в мелких магазинчиках еще дороже.Это аппетиты. Это желание нахомячить бабла не на обороте с цивилизованной маржой,а на обороте с огромной маржой
не знаю что вы покупаете, почему в эпицентре и на какие сумы . Я лично и фирма в которой я работаю продает в розницу от 20 грн (по белому продаем) под 20% наценки иногда и 10-15%. А по безналу наценка от 7% до 15% , ну там где 7% там конечно от 50 тис за 1 покупку разово, но остальное под 15% и с рассрочкой в 30 дней и более. Забыл добавить, в этих 7-15% еще и откат вложен,ну и налоги вычитаем так что чистыми там еще меньше. По ассортименту тоже пересекаемся с одним из отделов Епицентра и находимся с ними через дорогу в 300 метрах. Ну почти все кто что-то продает пересекается с Эпицентром . Моя наценка продаж за квартал не превышает 20%, у коллег и того меньше , 15% бывает.
ЗЫ конечно бывает и 25% но это уже исключение эксклюзивный товар ( дистрибьютором\официальным представителем которого мы являемся) или уж совсем залетный разовый клиент :mrgreen
Справді, якщо хтось чимось торгує, то як правило мусить пересікатись товаром з Епіком Але, що я хочу вам обом сказати... От я - простий дрібний ФОП-торгаш)) і мій товар на 98% є в Епіку! Але по цінах - то може 10% мого товару можна знайти в Епіку за таку ж ціну, що і в мене, або трохи дешевше. А все решта - дорожче, або й значно дорожче!!! І то при тому, що я мало на який товар накидую 20-30%, а в основному - це 50-60-80-100% накрутки! Тобто, в середньому, нехай візьмемо 60% накрутки, що я ставлю. Тоді ДУМАЄМ, а скільки ж ставить накрутки Епік, якщо в нього більшість цього товару дорожче від мого на 30-50, а місцями і на 80-100%!!! Карл!!! І то ще при тому, що він закупляються ЗНАЧНО дешевше!
Але зараз скажете, що в мене - контрабас? Та ні, деякий товар же наш, український, легальний! А той, що китайський - так він тепер теж з штрих-кодами! - то хіба лише прихідних доків мені на нього не дають! Але, я маю накладні - де саме/на якій гуртівні я взяв товар - то кому цікаво походження товару, то нехай йдуть до них!
zРадио написав:Что до рекордного долларового ВВП - его разогнали цены на сырье, которые подвержены высокой волатильности и к 2023-2024 гг сдуются до препандемических уровней.
Криза в енергетиці не здується до 23-24, бо доводиться будувати нові енергетичні потужності, а це до 10 років у випадку нових АЕС. Шлях, яким пішов КНР, гачяси пожежу блекаутів, рекордним видобутком вугілля - це екологічна катастрофа світового масштабу, через яку продовольство лише подорожчає.
Так що допоки не вирішиться енергетична криза, ні продовольство, ні високозбагачена залізна руда не здешевшають, що підтримає гривню. А сталь - це взагалі ключовий конструкційния матеріал енергетичного переходу...
Вы все-таки заявите, чем занимаетеся. если Ваша работа - писать оптимистические посты, то можно не тратить время. потому что в целом, есть положительные моменты, есть отрицательные - и общий баланс. и к сожалению, он пока не в нашу пользу.
кризис в Европе может разрешиться в один момент, как только РФ возобновит поставки газа. доказательств же, что газ закончился, пока нет? (хотя такие предположения есть). бодание не может продолжаться годами, РФ заинтересована в продажах газа не меньше Европы.
о какой высокообогащенной руде идет речь??? Сухая балка? - так это далеко не ведущее предприятие отрасли 3 млн т из общей добычи 72 млн т - это раз. добыча там идет подземным способом - это два. запасов ЖРС много, но они проигрывают в качестве Австралии и Бразилии. Моя инфо со слов, дайте обоснованную инфо
zРадио написав:Камень в реку... Вы любите гиперболизировать - выдергиваете один из факторов влияния (зачастую не главный и даже не из списка главных) и присваиваете ему магические способности менять то, на что он радикально воздействовать не может
Я просто кажу, що сировина окрім вугілля не впаде ні в 22, ні в 23. Що суттєво підтримає гривню. З обклеюванням туалету доларом - це звісно метафора. Але із сировинним суперциком починається традиційна українська фігня: гривнева інфляція призводить до росту доларового ВВП. Ніякого різкого зростання ВВП не буде. Буде біля 3 відсотків. Економіка буде зайнята тим, що випилюватиме газ с усіх сфер життя, замінюючи на агропелету.
Вибухове зростання розпочнеться десь у 2025 році - коли Метінвест запустить свій новий цех холодного прокату - будівництво елеваторів подешевщає десь на 30%. А українські технології витіснення газу підуть в Європу. Основна фішка в тому, що логістика зерна та агропелети - однакова: елеватори або зерносховища + вагони - зерновози.
Зелений перехід в Європі ніхто не скасує, особливо коли він на фоні подорожчання газу став надрентабельним.
если взрывной рост ВВП нам обеспечит один цех холодного проката - то тогда здесь будет одна большая беспросветная ж.па и кстати, когда Метинвест мартены на Запорожстали заменит?
экономика должна заменить газ в отоплении. в технологических цепочках замена газа намного более сложный процесс - и сколько предприятий переживет эпоху дорогого газа - мы еще не знаем.
Я ж не против. Просто ожидания и реальность у них и у многих других зарубежных ритейлеров в Украине - "немного" не сошлись. Про Метро есть слух, что они тут не против продаться - но нет покупателей. Поэтому, если мыслить рационально и критически, я делаю вывод, что слухи о входе Lidl в Украину, - это либо "слишком влажные мечты", или просто ложь.
Кроме опыта конкурентов, какие ещё факторы и признаки роста ритейла в Украине? 1. Рост тарифов? 2. Закрытие производителей продовольствия? 3. Вымирание? 4. "питун нападьот"? Список факторов "за вход в Украину" можно продолжать.
сам АТБ является примером, что модель дискаунтера очень успешна. так что вполне логично, что крупный дискаунтер решил попробовать силы. Тем более пока других конкурентов в сегменте дискаунтеров нет.
при этом, я писал раньше, что это не будет легкой прогулкой для Lidl, но и то, что заведомо постигнет неудача, - и близко нет - наблюдаемс