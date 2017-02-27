Додано: Нед 09 січ, 2022 12:34

Denik написав: Shaman написав: о какой высокообогащенной руде идет речь??? Сухая балка? - так это далеко не ведущее предприятие отрасли 3 млн т из общей добычи 72 млн т - это раз. добыча там идет подземным способом - это два. запасов ЖРС много, но они проигрывают в качестве Австралии и Бразилии. Моя инфо со слов, дайте обоснованную инфо о какой высокообогащенной руде идет речь??? Сухая балка? - так это далеко не ведущее предприятие отрасли 3 млн т из общей добычи 72 млн т - это раз. добыча там идет подземным способом - это два. запасов ЖРС много, но они проигрывают в качестве Австралии и Бразилии. Моя инфо со слов, дайте обоснованную инфо

Сухая Балка не при чем. Речь идет о больших ГОКах Метинвеста (Центральном, Северном, Ингулецком) и Феррэкспо. Почитайте их отчеты - все есть в открытом доступе. Сухая Балка не при чем. Речь идет о больших ГОКах Метинвеста (Центральном, Северном, Ингулецком) и Феррэкспо. Почитайте их отчеты - все есть в открытом доступе.

не надо отправлять меня в отчеты на многабукаф. а что в отчетах Vale, HP Billiton и Rio Tinto?если у Вас нет цифр, только какие-то оценочные суждения, то прислушивайтесь и к другим мнениям.Добыча руды 2019Украина - 62 млн тАвстралия - 930 млн тне видите определенных диспропорций в добыче, при том, что запасы ЖРС по оценкам у нас выше?содержание железаБразилия - разрабатывают руды более 60%Австралия - 55-64%цифры из инета, так что могут быть погрешности. и кстати, если Вы смотрите содержание железа в окатышах - то это продукт, который прошел уже обработкукак-то так