Shaman написав:кризис в Европе может разрешиться в один момент, как только РФ возобновит поставки газа. доказательств же, что газ закончился, пока нет? (хотя такие предположения есть). бодание не может продолжаться годами, РФ заинтересована в продажах газа не меньше Европы.
Запасы газа в ПХГ - тайна за семью печатями. В самой РФ начнется энергетический кризис, когда туда перебежат майнеры из Казахстана.
Shaman написав:о какой высокообогащенной руде идет речь??? Сухая балка? - так это далеко не ведущее предприятие отрасли 3 млн т из общей добычи 72 млн т - это раз. добыча там идет подземным способом - это два. запасов ЖРС много, но они проигрывают в качестве Австралии и Бразилии. Моя инфо со слов, дайте обоснованную инфо
Сухая Балка не при чем. Речь идет о больших ГОКах Метинвеста (Центральном, Северном, Ингулецком) и Феррэкспо. Почитайте их отчеты - все есть в открытом доступе.
Shaman написав:если взрывной рост ВВП нам обеспечит один цех холодного проката - то тогда здесь будет одна большая беспросветная ж.па и кстати, когда Метинвест мартены на Запорожстали заменит?
Сейчас просто нет смысла строить элеваторы из европейской стали втридорога, если через 3 года будет существенно дешевле. Этот цех будет маркетмейкером, который подвинет цены. Строят понемногу склады напольного хранения. Просто в 2025 году совпадают 3 события: средний урожай зерна+масличных 100+млн.т., спрос на пеллетты достигнет промышленным масштабов и ввод цеха толстого оцинкованного проката для производства силосов.
Shaman написав:экономика должна заменить газ в отоплении. в технологических цепочках замена газа намного более сложный процесс - и сколько предприятий переживет эпоху дорогого газа - мы еще не знаем.
Твердотопливный котел с автоматической горелкой на пеллеттах - вещь достаточно простая и на 100% освоенная украинской и польской промышленностью. После массового внедрения в Украине и Польше этот девайс пойдет по всему миру вместе с поставками биопеллетты, где это необходимо, вытесняя при этом немецко-итальянский металлолом на газе или на жидком топливе. Привет, zРадіо.
Востаннє редагувалось Denik в Нед 09 січ, 2022 12:33, всього редагувалось 1 раз.
Щодо мартен на Запоріжсталі Метінвест просто ще не визначився. Доменне виробництво на Запоріжсталі цілком сучасне. Наступною стадією після ДП має бути кисневий конвертор. мартени на Запоріжсталі - фактично і є конверторами, просто не надсучасними. Проблема в тому, що немає МНЛЗ. Метінвест просто очікує переходу європейського енергетичного ринку у якись стабільний стан.
Найімовірніше, шо на Запоріжсталі збудують електропечі з МНЛЗ, які робитимуть "зелену" сталь для ЄС, а домене виробництво працюватиме на ринок США, якщо не знімуть мита Трампа.
Denik написав:После массового внедрения в Украине и Польше этот девайс пойдет по всему миру
Васюки переименовываются в Нью-Москву, а Москва — в Старые Васюки. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира.
Shaman написав:о какой высокообогащенной руде идет речь??? Сухая балка? - так это далеко не ведущее предприятие отрасли 3 млн т из общей добычи 72 млн т - это раз. добыча там идет подземным способом - это два. запасов ЖРС много, но они проигрывают в качестве Австралии и Бразилии. Моя инфо со слов, дайте обоснованную инфо
Сухая Балка не при чем. Речь идет о больших ГОКах Метинвеста (Центральном, Северном, Ингулецком) и Феррэкспо. Почитайте их отчеты - все есть в открытом доступе.
не надо отправлять меня в отчеты на многабукаф. а что в отчетах Vale, HP Billiton и Rio Tinto?
если у Вас нет цифр, только какие-то оценочные суждения, то прислушивайтесь и к другим мнениям.
Добыча руды 2019 Украина - 62 млн т Австралия - 930 млн т
не видите определенных диспропорций в добыче, при том, что запасы ЖРС по оценкам у нас выше? содержание железа Бразилия - разрабатывают руды более 60% Австралия - 55-64%
цифры из инета, так что могут быть погрешности. и кстати, если Вы смотрите содержание железа в окатышах - то это продукт, который прошел уже обработку
Denik написав:После массового внедрения в Украине и Польше этот девайс пойдет по всему миру
Васюки переименовываются в Нью-Москву, а Москва — в Старые Васюки. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира.
Shaman написав: кризис в Европе может разрешиться в один момент, как только РФ возобновит поставки газа. доказательств же, что газ закончился, пока нет? (хотя такие предположения есть). бодание не может продолжаться годами, РФ заинтересована в продажах газа не меньше Европы.
Поддержу. Если такие цены на газ продержатся долго, спрос на него сильно снизится а это может привести уже к конкретному обвалу, как в 2020 и не на пару месяцев а на годы. Часть потребителей от него откажется вследствие перехода на какую либо альтернативку, а часть (типа химиков, тепличников и т.п.) просто ляжет с концами. Пожалуй единственный вариант продолжения газового пипца (кроме откровенного сговора, что маловероятно), если штаты не смогут остановить долларовую инфляцию. Но тогда нас ожидает новая реальность во всем.
Shaman написав:не надо отправлять меня в отчеты на многабукаф. а что в отчетах Vale, HP Billiton и Rio Tinto?
если у Вас нет цифр, только какие-то оценочные суждения, то прислушивайтесь и к другим мнениям.
Добыча руды 2019 Украина - 62 млн т Австралия - 930 млн т
Я ці цифри знаю вже років 10.
Shaman написав:не видите определенных диспропорций в добыче, при том, что запасы ЖРС по оценкам у нас выше? содержание железа Бразилия - разрабатывают руды более 60% Австралия - 55-64%
В тому і справа, що Австралія експортує 62% мелочь, а Україна експортує 65-67% котуни і 67-71% концентрат. При вартості коксівного вугілля 350+ використання більш збагаченої руди є рентабельнішим і вона має премію до 50 доларів на тоні. Це на 100% підтверджується запасами в портах Китаю, де роками лежить 100+ млн.т. 62% і гірше мелочі і 2-3 мільйони тон котунів та концентратів. Крім того з темпом видобування 900 млн.т. багатої руди в Австралії вистачить десь до 2030 (те що я нарив на сайті міністерства з природних ресурсів Австралії), а з 2025 вже піде падіння видобутку багатої руди. А це означає, що доведеться будувати ГЗК як в Україні разом з АЕС або ВДЕ для їх енергозабезпечення, що коштує дуже дорого. В перспективі 2025 року це означає що цінник на ЗРС (концентрат 67-69%) піде на 300+.
Цьому сприятиме дороге коксівне вугілля, бо в РФ після аваріє на Ліствяжній заборонили видачу нових ліцензій на підземний видубуток. В розвинутих країнах і не тільки інвестиції у вугілля - під забороною.