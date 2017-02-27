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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8816881788188819>

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Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 125
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 12:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:кризис в Европе может разрешиться в один момент, как только РФ возобновит поставки газа. доказательств же, что газ закончился, пока нет? (хотя такие предположения есть). бодание не может продолжаться годами, РФ заинтересована в продажах газа не меньше Европы.

Запасы газа в ПХГ - тайна за семью печатями. В самой РФ начнется энергетический кризис, когда туда перебежат майнеры из Казахстана.
  Shaman написав:о какой высокообогащенной руде идет речь??? Сухая балка? - так это далеко не ведущее предприятие отрасли 3 млн т из общей добычи 72 млн т - это раз. добыча там идет подземным способом - это два. запасов ЖРС много, но они проигрывают в качестве Австралии и Бразилии. Моя инфо со слов, дайте обоснованную инфо

Сухая Балка не при чем. Речь идет о больших ГОКах Метинвеста (Центральном, Северном, Ингулецком) и Феррэкспо. Почитайте их отчеты - все есть в открытом доступе.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 12:15

А тут ще цікава тема>>>>

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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 12:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:если взрывной рост ВВП нам обеспечит один цех холодного проката - то тогда здесь будет одна большая беспросветная ж.па и кстати, когда Метинвест мартены на Запорожстали заменит?

Сейчас просто нет смысла строить элеваторы из европейской стали втридорога, если через 3 года будет существенно дешевле. Этот цех будет маркетмейкером, который подвинет цены. Строят понемногу склады напольного хранения.
Просто в 2025 году совпадают 3 события: средний урожай зерна+масличных 100+млн.т., спрос на пеллетты достигнет промышленным масштабов и ввод цеха толстого оцинкованного проката для производства силосов.
  Shaman написав:экономика должна заменить газ в отоплении. в технологических цепочках замена газа намного более сложный процесс - и сколько предприятий переживет эпоху дорогого газа - мы еще не знаем.

Твердотопливный котел с автоматической горелкой на пеллеттах - вещь достаточно простая и на 100% освоенная украинской и польской промышленностью.
После массового внедрения в Украине и Польше этот девайс пойдет по всему миру вместе с поставками биопеллетты, где это необходимо, вытесняя при этом немецко-итальянский металлолом на газе или на жидком топливе. Привет, zРадіо.
Востаннє редагувалось Denik в Нед 09 січ, 2022 12:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 12:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Щодо мартен на Запоріжсталі Метінвест просто ще не визначився. Доменне виробництво на Запоріжсталі цілком сучасне. Наступною стадією після ДП має бути кисневий конвертор. мартени на Запоріжсталі - фактично і є конверторами, просто не надсучасними. Проблема в тому, що немає МНЛЗ.
Метінвест просто очікує переходу європейського енергетичного ринку у якись стабільний стан.

Найімовірніше, шо на Запоріжсталі збудують електропечі з МНЛЗ, які робитимуть "зелену" сталь для ЄС, а домене виробництво працюватиме на ринок США, якщо не знімуть мита Трампа.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 12:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Denik написав:После массового внедрения в Украине и Польше этот девайс пойдет по всему миру

Васюки переименовываются в Нью-Москву, а Москва — в Старые Васюки. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 12:34

  Denik написав:
  Shaman написав:о какой высокообогащенной руде идет речь??? Сухая балка? - так это далеко не ведущее предприятие отрасли 3 млн т из общей добычи 72 млн т - это раз. добыча там идет подземным способом - это два. запасов ЖРС много, но они проигрывают в качестве Австралии и Бразилии. Моя инфо со слов, дайте обоснованную инфо

Сухая Балка не при чем. Речь идет о больших ГОКах Метинвеста (Центральном, Северном, Ингулецком) и Феррэкспо. Почитайте их отчеты - все есть в открытом доступе.

не надо отправлять меня в отчеты на многабукаф. а что в отчетах Vale, HP Billiton и Rio Tinto? ;)

если у Вас нет цифр, только какие-то оценочные суждения, то прислушивайтесь и к другим мнениям.

Добыча руды 2019
Украина - 62 млн т
Австралия - 930 млн т

не видите определенных диспропорций в добыче, при том, что запасы ЖРС по оценкам у нас выше?
содержание железа
Бразилия - разрабатывают руды более 60%
Австралия - 55-64%

цифры из инета, так что могут быть погрешности. и кстати, если Вы смотрите содержание железа в окатышах - то это продукт, который прошел уже обработку

как-то так
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 12:39

  BIGor написав:
  Denik написав:После массового внедрения в Украине и Польше этот девайс пойдет по всему миру

Васюки переименовываются в Нью-Москву, а Москва — в Старые Васюки. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира.

Раджу Вам подивитись (і не тільки) збочене російське економічне "порно" з оленями :D на ютуб-каналі Газпрому
https://www.youtube.com/channel/UC0kFLb ... 9s6Cf3gwAA :D
https://www.youtube.com/watch?v=pB16qAyMNHw
Востаннє редагувалось Denik в Нед 09 січ, 2022 13:04, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 12:54

  Shaman написав:
кризис в Европе может разрешиться в один момент, как только РФ возобновит поставки газа. доказательств же, что газ закончился, пока нет? (хотя такие предположения есть). бодание не может продолжаться годами, РФ заинтересована в продажах газа не меньше Европы.


Поддержу. Если такие цены на газ продержатся долго, спрос на него сильно снизится а это может привести уже к конкретному обвалу, как в 2020 и не на пару месяцев а на годы. Часть потребителей от него откажется вследствие перехода на какую либо альтернативку, а часть (типа химиков, тепличников и т.п.) просто ляжет с концами.
Пожалуй единственный вариант продолжения газового пипца (кроме откровенного сговора, что маловероятно), если штаты не смогут остановить долларовую инфляцию. Но тогда нас ожидает новая реальность во всем. :cry:
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 12:56

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Ану, кину я тут для затравочки)) деякі циферки ;)
Може правдиві вони, а може й ні)))
Але, хто як думає - що це за цифри такі? ;) Спочатку - йде рік, а далі....? :D
2013 - 233
2014 - 285
2015 - 479
2016 - 534
2017 - 526
2018 - 629
2019 - 514
2020 - 416
2021 - 496
ДумайТЕ!©®™ ;)

У меня только 2 варианта 1. Ваша зарплата в долларах. 2. Количество одиноких волчиц в вашем окружении.


Ні..
Більше схоже на гривневі витрати за їжу. Середньомісячні. І на диво скромні...
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 12:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:не надо отправлять меня в отчеты на многабукаф. а что в отчетах Vale, HP Billiton и Rio Tinto?

если у Вас нет цифр, только какие-то оценочные суждения, то прислушивайтесь и к другим мнениям.

Добыча руды 2019
Украина - 62 млн т
Австралия - 930 млн т

Я ці цифри знаю вже років 10.
  Shaman написав:не видите определенных диспропорций в добыче, при том, что запасы ЖРС по оценкам у нас выше?
содержание железа
Бразилия - разрабатывают руды более 60%
Австралия - 55-64%

В тому і справа, що Австралія експортує 62% мелочь, а Україна експортує 65-67% котуни і 67-71% концентрат. При вартості коксівного вугілля 350+ використання більш збагаченої руди є рентабельнішим і вона має премію до 50 доларів на тоні. Це на 100% підтверджується запасами в портах Китаю, де роками лежить 100+ млн.т. 62% і гірше мелочі і 2-3 мільйони тон котунів та концентратів.
Крім того з темпом видобування 900 млн.т. багатої руди в Австралії вистачить десь до 2030 (те що я нарив на сайті міністерства з природних ресурсів Австралії), а з 2025 вже піде падіння видобутку багатої руди. А це означає, що доведеться будувати ГЗК як в Україні разом з АЕС або ВДЕ для їх енергозабезпечення, що коштує дуже дорого.
В перспективі 2025 року це означає що цінник на ЗРС (концентрат 67-69%) піде на 300+.

Цьому сприятиме дороге коксівне вугілля, бо в РФ після аваріє на Ліствяжній заборонили видачу нових ліцензій на підземний видубуток. В розвинутих країнах і не тільки інвестиції у вугілля - під забороною.
Denik
 
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