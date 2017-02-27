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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8817881888198820>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 125
Гривня
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Долар
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Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 13:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  drevlyanin написав:Пожалуй единственный вариант продолжения газового пипца (кроме откровенного сговора, что маловероятно), если штаты не смогут остановить долларовую инфляцию. Но тогда нас ожидает новая реальность во всем.

Поки що США будують експортні СПГ термінали повільніше, аніж друкують долари.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 13:06

  drevlyanin написав:
  Shaman написав:
кризис в Европе может разрешиться в один момент, как только РФ возобновит поставки газа. доказательств же, что газ закончился, пока нет? (хотя такие предположения есть). бодание не может продолжаться годами, РФ заинтересована в продажах газа не меньше Европы.


Поддержу. Если такие цены на газ продержатся долго, спрос на него сильно снизится а это может привести уже к конкретному обвалу, как в 2020 и не на пару месяцев а на годы. Часть потребителей от него откажется вследствие перехода на какую либо альтернативку, а часть (типа химиков, тепличников и т.п.) просто ляжет с концами.
Пожалуй единственный вариант продолжения газового пипца (кроме откровенного сговора, что маловероятно), если штаты не смогут остановить долларовую инфляцию. Но тогда нас ожидает новая реальность во всем. :cry:



Я вже подумую про відрізання від газу... В новобудові.
Хоча і є газ.котел (забудовник примусово продав), а восени я ще планував робити газ.опалення.

Газ не подали, і шляхом простих підрахунків виявив, що опалюватись електрикою вигідніше аніж газом.
В ~1.7 рази в ТриЗон тарифі, і в ~1.4 рази -- в ДвоЗонному.
От, зробив собі табличку, коли вибирав між 2 і 3 в новобуді:
Зображення

Але для цього, звісно ж, потрібно все потужне обладнання (обігрівачі, бойлери, мультиварки...) вмикати лише вночі. Або -- платити в рази більше за кВт.

Єдине що зупиняє від повної ліквідації газу -- поки що не треба платити за його транспортування, і ще невідомі ціни на наступний сезон.
Момент істини має бути десь наприкінці весни...
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 13:14

  Bobua написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:Ану, кину я тут для затравочки)) деякі циферки ;)
Може правдиві вони, а може й ні)))
Але, хто як думає - що це за цифри такі? ;) Спочатку - йде рік, а далі....? :D
2013 - 233
2014 - 285
2015 - 479
2016 - 534
2017 - 526
2018 - 629
2019 - 514
2020 - 416
2021 - 496
ДумайТЕ!©®™ ;)

У меня только 2 варианта 1. Ваша зарплата в долларах. 2. Количество одиноких волчиц в вашем окружении.


Ні..
Більше схоже на гривневі витрати за їжу. Середньомісячні. І на диво скромні...

2 кілограми сиру в місяць?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 13:28

  Denik написав:Я просто кажу, що сировина окрім вугілля не впаде ні в 22, ні в 23


Только если американцы продолжат эмиссию в масштабах 2020-го, чего не будет, поскольку ФРС уже в ноябре 2021-го запустил процесс сворачивания экстренного стимулирования (тейперинг), а завершится он в марте 2022-го, т.н. меньше, чем через 3 месяца.

Угадайте на графике индекса сырьевых товаров, когда происходил тейперинг ФРС, завершающий прошлое количественное смягчение. Подсказка - см. 2014-й год

Зображення

  Denik написав:Але із сировинним суперциком


Кто его назначил - вы что-ли? Сырьевые суперциклы происходят не сами по себе, а в результате крупных научных открытий, запускающих глобальное производство нового товарного ассортимента. Даже "электромобилизация" не стимулирует потребление чего-либо, что мы экспортируем в крупных масштабах - там востребован алюминий, кобальт, никель, медь, литий и титан, но не сталь

  Denik написав:Вибухове зростання розпочнеться десь у 2025 році - коли Метінвест запустить свій новий цех холодного прокату


Ну вот опять, пожалуйста. Еще бОльшая гиперболизация - несущественному в масштабе экономики фактору приписываются чудодейственные gamechanger-свойства
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 13:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Bobua написав:Газ не подали, і шляхом простих підрахунків виявив, що опалюватись електрикою вигідніше аніж газом.
В ~1.7 рази в ТриЗон тарифі, і в ~1.4 рази -- в ДвоЗонному.

Просто кондиціонер.
  Denik написав:Поки що США будують експортні СПГ термінали повільніше, аніж друкують долари.

Якщо вже пішло таке пекло про долари, то інфляція має сильно загальмуватися після хвилі Омікрону.
Але "енергетична" інфляція все одно залишиться.
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 13:30

  BIGor написав:
  Bobua написав:
  vitaliian написав:quote="5365790:Успіх"]Ану, кину я тут для затравочки)) деякі циферки ;)
Може правдиві вони, а може й ні)))
Але, хто як думає - що це за цифри такі? ;) Спочатку - йде рік, а далі....? :D
2013 - 233
2014 - 285
2015 - 479
2016 - 534
2017 - 526
2018 - 629
2019 - 514
2020 - 416
2021 - 496
ДумайТЕ!©®™ ;)/quote]
У меня только 2 варианта 1. Ваша зарплата в долларах. 2. Количество одиноких волчиц в вашем окружении.


Ні..
Більше схоже на гривневі витрати за їжу. Середньомісячні. І на диво скромні...

2 кілограми сиру в місяць?

Ого.
А я було подумав, що там найпростіші крупи, і трохи олія, цукор, хліб...
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 13:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Забудьте про дешевий газ, коли сплатоспроможна Німеччина та Франція закривають АЕС.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 13:42

А як вам таке, Ілон Маск?)))

  Bobua написав:
  BIGor написав:
  Успіх написав:[Ану, кину я тут для затравочки)) деякі циферки ;)
Може правдиві вони, а може й ні)))
Але, хто як думає - що це за цифри такі? ;) Спочатку - йде рік, а далі....? :D
2013 - 233
2014 - 285
2015 - 479
2016 - 534
2017 - 526
2018 - 629
2019 - 514
2020 - 416
2021 - 496
ДумайТЕ!©®™ ;)/quote]
У меня только 2 варианта 1. Ваша зарплата в долларах. 2. Количество одиноких волчиц в вашем окружении.

------

Ні..
Більше схоже на гривневі витрати за їжу. Середньомісячні. І на диво скромні...

2 кілограми сиру в місяць?


-------
Ого.
А я було подумав, що там найпростіші крупи, і трохи олія, цукор, хліб...[/quote]
-----
)))))))))))
А якщо це в тисячах?)))
А якщо це загальна("брудна") виручка мого бізнесу?)))
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 09 січ, 2022 13:43, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 13:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Только если американцы продолжат эмиссию в масштабах 2020-го, чего не будет, поскольку ФРС уже в ноябре 2021-го запустил процесс сворачивания экстренного стимулирования (тейперинг), а завершится он в марте 2022-го, т.н. меньше, чем через 3 месяца.

Угадайте на графике индекса сырьевых товаров, когда происходил тейперинг ФРС, завершающий прошлое количественное смягчение. Подсказка - см. 2014-й год

В березні 2022 після Олімпіади Китай зніме обмеження на виробництво сталі. І там подивимося хто кого на сировинних ринках ФРС чи Політбюро КПК.
  zРадио написав:Кто его назначил - вы что-ли? Сырьевые суперциклы происходят не сами по себе, а в результате крупных научных открытий, запускающих глобальное производство нового товарного ассортимента. Даже "электромобилизация" не стимулирует потребление чего-либо, что мы экспортируем в крупных масштабах - там востребован алюминий, кобальт, никель, медь, литий и титан, но не сталь

Процес ширший - називається електрифікація транспорту. А підставки для сонячних панелей, вітрогенератори (100 т на 1 Мвт), опори ЛЕП, трансформатори, робляться як раз зі сталі.
  zРадио написав:Ну вот опять, пожалуйста. Еще бОльшая гиперболизация - несущественному в масштабе экономики фактору приписываются чудодейственные gamechanger-свойства

Ви мені влітку розповідали, що не буде рекордного врожаю, і досі розповідаєте про здешевшання нерухомості Києва :D
Я розібрався з українською металургією ще в 2008, а з світовою у 2015.
Цех Метінвесту розміром 750х140м - це дійсно те, що змінить правила на ринку. Попит на зберігання зерна є. До цього лише додасться попит на зберігання біопалива.
Вагони-хопери під це все до 2025 року будуть збудованими через наказ про списання старих вагонів, що підтверджується портфелем замовлень КВБЗ на перше півріччя 2022.
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 13:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Угадайте на графике индекса сырьевых товаров, когда происходил тейперинг ФРС, завершающий прошлое количественное смягчение. Подсказка - см. 2014-й год

Якщо Ви не зрозуміли ринок - то тейперінг США впливає на світовий ринок послуг.
На ринок сировини впливає лише 5-річний план Політбюро КПК.
Denik
 
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