drevlyanin написав:Пожалуй единственный вариант продолжения газового пипца (кроме откровенного сговора, что маловероятно), если штаты не смогут остановить долларовую инфляцию. Но тогда нас ожидает новая реальность во всем.
Поки що США будують експортні СПГ термінали повільніше, аніж друкують долари.
Shaman написав: кризис в Европе может разрешиться в один момент, как только РФ возобновит поставки газа. доказательств же, что газ закончился, пока нет? (хотя такие предположения есть). бодание не может продолжаться годами, РФ заинтересована в продажах газа не меньше Европы.
Поддержу. Если такие цены на газ продержатся долго, спрос на него сильно снизится а это может привести уже к конкретному обвалу, как в 2020 и не на пару месяцев а на годы. Часть потребителей от него откажется вследствие перехода на какую либо альтернативку, а часть (типа химиков, тепличников и т.п.) просто ляжет с концами. Пожалуй единственный вариант продолжения газового пипца (кроме откровенного сговора, что маловероятно), если штаты не смогут остановить долларовую инфляцию. Но тогда нас ожидает новая реальность во всем.
Я вже подумую про відрізання від газу... В новобудові. Хоча і є газ.котел (забудовник примусово продав), а восени я ще планував робити газ.опалення.
Газ не подали, і шляхом простих підрахунків виявив, що опалюватись електрикою вигідніше аніж газом. В ~1.7 рази в ТриЗон тарифі, і в ~1.4 рази -- в ДвоЗонному. От, зробив собі табличку, коли вибирав між 2 і 3 в новобуді:
Але для цього, звісно ж, потрібно все потужне обладнання (обігрівачі, бойлери, мультиварки...) вмикати лише вночі. Або -- платити в рази більше за кВт.
Єдине що зупиняє від повної ліквідації газу -- поки що не треба платити за його транспортування, і ще невідомі ціни на наступний сезон. Момент істини має бути десь наприкінці весни...
Denik написав:Я просто кажу, що сировина окрім вугілля не впаде ні в 22, ні в 23
Только если американцы продолжат эмиссию в масштабах 2020-го, чего не будет, поскольку ФРС уже в ноябре 2021-го запустил процесс сворачивания экстренного стимулирования (тейперинг), а завершится он в марте 2022-го, т.н. меньше, чем через 3 месяца.
Угадайте на графике индекса сырьевых товаров, когда происходил тейперинг ФРС, завершающий прошлое количественное смягчение. Подсказка - см. 2014-й год
Denik написав:Але із сировинним суперциком
Кто его назначил - вы что-ли? Сырьевые суперциклы происходят не сами по себе, а в результате крупных научных открытий, запускающих глобальное производство нового товарного ассортимента. Даже "электромобилизация" не стимулирует потребление чего-либо, что мы экспортируем в крупных масштабах - там востребован алюминий, кобальт, никель, медь, литий и титан, но не сталь
Denik написав:Вибухове зростання розпочнеться десь у 2025 році - коли Метінвест запустить свій новий цех холодного прокату
Ну вот опять, пожалуйста. Еще бОльшая гиперболизация - несущественному в масштабе экономики фактору приписываются чудодейственные gamechanger-свойства
zРадио написав:Только если американцы продолжат эмиссию в масштабах 2020-го, чего не будет, поскольку ФРС уже в ноябре 2021-го запустил процесс сворачивания экстренного стимулирования (тейперинг), а завершится он в марте 2022-го, т.н. меньше, чем через 3 месяца.
Угадайте на графике индекса сырьевых товаров, когда происходил тейперинг ФРС, завершающий прошлое количественное смягчение. Подсказка - см. 2014-й год
В березні 2022 після Олімпіади Китай зніме обмеження на виробництво сталі. І там подивимося хто кого на сировинних ринках ФРС чи Політбюро КПК.
zРадио написав:Кто его назначил - вы что-ли? Сырьевые суперциклы происходят не сами по себе, а в результате крупных научных открытий, запускающих глобальное производство нового товарного ассортимента. Даже "электромобилизация" не стимулирует потребление чего-либо, что мы экспортируем в крупных масштабах - там востребован алюминий, кобальт, никель, медь, литий и титан, но не сталь
Процес ширший - називається електрифікація транспорту. А підставки для сонячних панелей, вітрогенератори (100 т на 1 Мвт), опори ЛЕП, трансформатори, робляться як раз зі сталі.
zРадио написав:Ну вот опять, пожалуйста. Еще бОльшая гиперболизация - несущественному в масштабе экономики фактору приписываются чудодейственные gamechanger-свойства
Ви мені влітку розповідали, що не буде рекордного врожаю, і досі розповідаєте про здешевшання нерухомості Києва Я розібрався з українською металургією ще в 2008, а з світовою у 2015. Цех Метінвесту розміром 750х140м - це дійсно те, що змінить правила на ринку. Попит на зберігання зерна є. До цього лише додасться попит на зберігання біопалива. Вагони-хопери під це все до 2025 року будуть збудованими через наказ про списання старих вагонів, що підтверджується портфелем замовлень КВБЗ на перше півріччя 2022.