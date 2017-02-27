Додано: Нед 09 січ, 2022 13:28

Denik написав: Я просто кажу, що сировина окрім вугілля не впаде ні в 22, ні в 23 Я просто кажу, що сировина окрім вугілля не впаде ні в 22, ні в 23

Denik написав: Але із сировинним суперциком Але із сировинним суперциком

Denik написав: Вибухове зростання розпочнеться десь у 2025 році - коли Метінвест запустить свій новий цех холодного прокату Вибухове зростання розпочнеться десь у 2025 році - коли Метінвест запустить свій новий цех холодного прокату

Только если американцы продолжат эмиссию в масштабах 2020-го, чего не будет, поскольку ФРС уже в ноябре 2021-го запустил процесс сворачивания экстренного стимулирования (тейперинг), а завершится он в марте 2022-го, т.н. меньше, чем через 3 месяца.Угадайте на графике индекса сырьевых товаров, когда происходил тейперинг ФРС, завершающий прошлое количественное смягчение. Подсказка - см. 2014-й годКто его назначил - вы что-ли? Сырьевые суперциклы происходят не сами по себе, а в результате крупных научных открытий, запускающих глобальное производство нового товарного ассортимента. Даже "электромобилизация" не стимулирует потребление чего-либо, что мы экспортируем в крупных масштабах - там востребован алюминий, кобальт, никель, медь, литий и титан, но не стальНу вот опять, пожалуйста. Еще бОльшая гиперболизация - несущественному в масштабе экономики фактору приписываются чудодейственные gamechanger-свойства