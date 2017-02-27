Shaman написав:если взрывной рост ВВП нам обеспечит один цех холодного проката - то тогда здесь будет одна большая беспросветная ж.па
Деник спутал национальную экономику с экономикой маленького городка, для которого подобное предприятие может быть (а может и не быть ) градообразующим
Shaman написав:экономика должна заменить газ в отоплении. в технологических цепочках замена газа намного более сложный процесс - и сколько предприятий переживет эпоху дорогого газа - мы еще не знаем.
На днях 25-этажный дом в Киеве затопил дровами. Так сказать, осуществил энергопереход. Причина - официально он не сдан в эксплуатацию и не считается жилым помещением, соответственно газ должен покупать по рынку, а не годовому спецтарифу.
Что дальше - вместо азотных удобрений по полям будем разбрасывать листья и коровий помет?.. А это точно тот отказ от газа, который нужен экономике?
Напомню, что даже при ничтожных инвестициях в разведку газа, наша извлекаемая ресурсная база превышает 1 трлн кубов, или 35 лет текущего потребления с нулевым импортом. Частным добытчикам почему-то удается увеличивать производство, а вот государственный Нафтогаз (УГВ), имея все возможности, постоянно ищет отговорки...
Denik написав:Ви мені влітку розповідали, що не буде рекордного врожаю
Забыли уже, или нарочно манипулируете? Я не ставил под сомнение рекордность урожая, я ставил под сомнение способность собрать так охренительно много, чтобы это вытянуло сальдо внешней торговли в плюс. Я оказался прав, вы ошиблись, но так и не признали этого, перенося ожидаемую перемогу на следующий месяц все дальше и дальше, пока год не закончился
Denik написав:і досі розповідаєте про здешевшання нерухомості Києва
Там интервал прогноза - внимательнее читайте ветку КРЖН. Здесь флудить не буду
Denik написав:Якщо Ви не зрозуміли ринок - то тейперінг США впливає на світовий ринок послуг. На ринок сировини впливає лише 5-річний план Політбюро КПК. https://en.wikipedia.org/wiki/Five-year ... %80%932025) А там не написано, що у 14-ій п'ятирічці впаде попит на сировину.
Я вам даже на графике показал, ЧТО на него влияет, а вы снова на хрустальном шаре гадания устроили
PS: способность КПК прогнозировать сворачивание QE ФРС - не слишком выдающийся дар для 2-й экономики мира
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 09 січ, 2022 14:34, всього редагувалось 2 разів.
zРадио написав:Деник спутал национальную экономику с экономикой маленького городка, для которого подобное предприятие может быть (а может и не быть )градообразующим
Поясню, для тих, хто не розбирається в ринку. При будівництві складів напольного зберігання велика частка загальнобудівельних робіт, яка конкурує за робочі руки та матеріали з "Великим Будівництвом" Зеленського та тією самою "булькою нерухомості" м. Києва. Якщо ціна сілосних елеваторів впаде на 30% (через те, що ринок товстого оцинкованого листа з дефіцитного перетвориться на профіцитний), то попит на них може зрости х5-х10 - і це процес який піде по всій Україні разом з модернізацією під'їздних колій...
Вы лучше вот о чем подумайте - если запуск одного цеха Метинвеста преобразит всю украинскую экономику, почему этот сверхстратегический проект еще не на контроле Кабмина, Офиса Президента и всех международных экономических институтов, присматривающих за нами - МВФ, ВБ и пр.?
Можно не отвечать. Без смеха продолжать эту дискуссию не получится
zРадио написав:Вы лучше вот о чем подумайте - если запуск одного цеха Метинвеста преобразит всю украинскую экономику, почему этот сверхстратегический проект еще не на контроле Кабмина, Офиса Президента и всех международных экономических институтов, присматривающих за нами - МВФ, ВБ и пр.?
Можно не отвечать. Без смеха продолжать эту дискуссию не получится
Я вже нареготався з Ваших даних по зерну та нерухомості, особливо вчора, як зрозумів скільки мені принесли за рік інвестиції в бетон - бо я розібрався в ситуації.
Востаннє редагувалось Denik в Нед 09 січ, 2022 14:12, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Вы лучше вот о чем подумайте - если запуск одного цеха Метинвеста преобразит всю украинскую экономику, почему этот сверхстратегический проект еще не на контроле Кабмина, Офиса Президента и всех международных экономических институтов, присматривающих за нами - МВФ, ВБ и пр.?
Denik написав:зрозумів скільки мені принесли за рік інвестиції в бетон
Во-первых, заработал на инвестициях в низколиквидные активы - это тогда, когда продал их, а не просто посмотрел, почем продают. В 2007-2008 гг таких "заработавших" были десятки тысяч, но уже в 2009-м большинство из них, что называется, по миру пошли. Во-вторых, не стройте иллюзий, что вы единственный, кто заработал в 2021-м - возможностей было оч. много, в том числе более верных и прибыльных, чем покупка обещаний киевских застройшиков
Denik написав:
zРадио написав:Вы лучше вот о чем подумайте - если запуск одного цеха Метинвеста преобразит всю украинскую экономику, почему этот сверхстратегический проект еще не на контроле Кабмина, Офиса Президента и всех международных экономических институтов, присматривающих за нами - МВФ, ВБ и пр.?
А вони ще не розібралися
Кто там сейчас советник Премьер-Министра по экономике - сказочник Кухар? И вы не хуже в этом жанре. Дерзайте