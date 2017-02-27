Додано: Нед 09 січ, 2022 13:46

Shaman написав: если взрывной рост ВВП нам обеспечит один цех холодного проката - то тогда здесь будет одна большая беспросветная ж.па если взрывной рост ВВП нам обеспечит один цех холодного проката - то тогда здесь будет одна большая беспросветная ж.па

Shaman написав: экономика должна заменить газ в отоплении. в технологических цепочках замена газа намного более сложный процесс - и сколько предприятий переживет эпоху дорогого газа - мы еще не знаем. экономика должна заменить газ в отоплении. в технологических цепочках замена газа намного более сложный процесс - и сколько предприятий переживет эпоху дорогого газа - мы еще не знаем.

Denik написав: Ви мені влітку розповідали, що не буде рекордного врожаю Ви мені влітку розповідали, що не буде рекордного врожаю

Denik написав: і досі розповідаєте про здешевшання нерухомості Києва і досі розповідаєте про здешевшання нерухомості Києва

Denik написав: Якщо Ви не зрозуміли ринок - то тейперінг США впливає на світовий ринок послуг.

На ринок сировини впливає лише 5-річний план Політбюро КПК.

https://en.wikipedia.org/wiki/Five-year ... %80%932025 )

А там не написано, що у 14-ій п'ятирічці впаде попит на сировину. Якщо Ви не зрозуміли ринок - то тейперінг США впливає на світовий ринок послуг.На ринок сировини впливає лише 5-річний план Політбюро КПК.А там не написано, що у 14-ій п'ятирічці впаде попит на сировину.

Деник спутал национальную экономику с экономикой маленького городка, для которого подобное предприятие может быть (а может и не быть) градообразующимНа днях 25-этажный дом в Киеве затопил дровами. Так сказать, осуществил энергопереход. Причина - официально он не сдан в эксплуатацию и не считается жилым помещением, соответственно газ должен покупать по рынку, а не годовому спецтарифу.Что дальше - вместо азотных удобрений по полям будем разбрасывать листья и коровий помет?.. А это точно тот отказ от газа, который нужен экономике?Напомню, что даже при ничтожных инвестициях в разведку газа, наша извлекаемая ресурсная база превышает 1 трлн кубов, или 35 лет текущего потребления с нулевым импортом. Частным добытчикам почему-то удается увеличивать производство, а вот государственный Нафтогаз (УГВ), имея все возможности, постоянно ищет отговорки...Забыли уже, или нарочно манипулируете? Я не ставил под сомнение рекордность урожая, я ставил под сомнение способность собрать так охренительно много, чтобы это вытянуло сальдо внешней торговли в плюс. Я оказался прав, вы ошиблись, но так и не признали этого, перенося ожидаемую перемогу на следующий месяц все дальше и дальше, пока год не закончилсяТам интервал прогноза - внимательнее читайте ветку КРЖН. Здесь флудить не будуЯ вам даже на графике показал, ЧТО на него влияет, а вы снова на хрустальном шаре гадания устроилиPS: способность КПК прогнозировать сворачивание QE ФРС - не слишком выдающийся дар для 2-й экономики мира