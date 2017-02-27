RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8818881988208821>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 125
Гривня
10%
12
Долар
59%
74
Євро
6%
7
Інші валюти
1%
1
Крипта
5%
6
Нерухомість
8%
10
ОВДП
2%
2
Ваш варіант
10%
13
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 13:46

  Shaman написав:если взрывной рост ВВП нам обеспечит один цех холодного проката - то тогда здесь будет одна большая беспросветная ж.па


Деник спутал национальную экономику с экономикой маленького городка, для которого подобное предприятие может быть (а может и не быть :) ) градообразующим

  Shaman написав:экономика должна заменить газ в отоплении. в технологических цепочках замена газа намного более сложный процесс - и сколько предприятий переживет эпоху дорогого газа - мы еще не знаем.


На днях 25-этажный дом в Киеве затопил дровами. Так сказать, осуществил энергопереход. Причина - официально он не сдан в эксплуатацию и не считается жилым помещением, соответственно газ должен покупать по рынку, а не годовому спецтарифу.

Что дальше - вместо азотных удобрений по полям будем разбрасывать листья и коровий помет?.. А это точно тот отказ от газа, который нужен экономике?

Напомню, что даже при ничтожных инвестициях в разведку газа, наша извлекаемая ресурсная база превышает 1 трлн кубов, или 35 лет текущего потребления с нулевым импортом. Частным добытчикам почему-то удается увеличивать производство, а вот государственный Нафтогаз (УГВ), имея все возможности, постоянно ищет отговорки...

  Denik написав:Ви мені влітку розповідали, що не буде рекордного врожаю


Забыли уже, или нарочно манипулируете? Я не ставил под сомнение рекордность урожая, я ставил под сомнение способность собрать так охренительно много, чтобы это вытянуло сальдо внешней торговли в плюс. Я оказался прав, вы ошиблись, но так и не признали этого, перенося ожидаемую перемогу на следующий месяц все дальше и дальше, пока год не закончился :lol:

  Denik написав:і досі розповідаєте про здешевшання нерухомості Києва :D


Там интервал прогноза - внимательнее читайте ветку КРЖН. Здесь флудить не буду

  Denik написав:Якщо Ви не зрозуміли ринок - то тейперінг США впливає на світовий ринок послуг.
На ринок сировини впливає лише 5-річний план Політбюро КПК.
https://en.wikipedia.org/wiki/Five-year ... %80%932025)
А там не написано, що у 14-ій п'ятирічці впаде попит на сировину.


Я вам даже на графике показал, ЧТО на него влияет, а вы снова на хрустальном шаре гадания устроили

PS: способность КПК прогнозировать сворачивание QE ФРС - не слишком выдающийся дар для 2-й экономики мира :wink:
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 09 січ, 2022 14:34, всього редагувалось 2 разів.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12084
З нами з: 02.05.18
Подякував: 3032 раз.
Подякували: 6587 раз.
 
Профіль
16
8
1
3
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 13:59

  Denik написав:
  Denik написав:Зображення
До подвійної вершини лишився 1 шматочок. Високий сьогоднішній об'єм торгів вже є.

Замість подвійної вершини побачили потрійну.
Тепер - донизу.
26 проб'ємо, як тільки фермери почнуть продавати соняшник...

Фермери вже почали продавати соняшник чи вирішили тримати його до весни?! МЕЗи ж наче не зупиняються, а працюють на повну!
Qwerty
 
Повідомлень: 2615
З нами з: 25.02.15
Подякував: 335 раз.
Подякували: 638 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 13:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Деник спутал национальную экономику с экономикой маленького городка, для которого подобное предприятие может быть (а может и не быть )градообразующим

Поясню, для тих, хто не розбирається в ринку. При будівництві складів напольного зберігання велика частка загальнобудівельних робіт, яка конкурує за робочі руки та матеріали з "Великим Будівництвом" Зеленського та тією самою "булькою нерухомості" м. Києва.
Якщо ціна сілосних елеваторів впаде на 30% (через те, що ринок товстого оцинкованого листа з дефіцитного перетвориться на профіцитний), то попит на них може зрости х5-х10 - і це процес який піде по всій Україні разом з модернізацією під'їздних колій...
Denik
 
Повідомлень: 1265
З нами з: 23.02.09
Подякував: 374 раз.
Подякували: 898 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 14:05

Denik

Вы лучше вот о чем подумайте - если запуск одного цеха Метинвеста преобразит всю украинскую экономику, почему этот сверхстратегический проект еще не на контроле Кабмина, Офиса Президента и всех международных экономических институтов, присматривающих за нами - МВФ, ВБ и пр.?

Можно не отвечать. Без смеха продолжать эту дискуссию не получится :)
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12084
З нами з: 02.05.18
Подякував: 3032 раз.
Подякували: 6587 раз.
 
Профіль
16
8
1
3
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 14:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Qwerty написав:Фермери вже почали продавати соняшник чи вирішили тримати його до весни?! МЕЗи ж наче не зупиняються, а працюють на повну!

Розпродаж починається як раз із 10 січня. На МЕЗах переробка поки що менша, ніж неврожайного минулого року.
Denik
 
Повідомлень: 1265
З нами з: 23.02.09
Подякував: 374 раз.
Подякували: 898 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 14:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Вы лучше вот о чем подумайте - если запуск одного цеха Метинвеста преобразит всю украинскую экономику, почему этот сверхстратегический проект еще не на контроле Кабмина, Офиса Президента и всех международных экономических институтов, присматривающих за нами - МВФ, ВБ и пр.?

Можно не отвечать. Без смеха продолжать эту дискуссию не получится

Я вже нареготався з Ваших даних по зерну та нерухомості, особливо вчора, як зрозумів скільки мені принесли за рік інвестиції в бетон - бо я розібрався в ситуації.
Востаннє редагувалось Denik в Нед 09 січ, 2022 14:12, всього редагувалось 1 раз.
Denik
 
Повідомлень: 1265
З нами з: 23.02.09
Подякував: 374 раз.
Подякували: 898 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 14:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Вы лучше вот о чем подумайте - если запуск одного цеха Метинвеста преобразит всю украинскую экономику, почему этот сверхстратегический проект еще не на контроле Кабмина, Офиса Президента и всех международных экономических институтов, присматривающих за нами - МВФ, ВБ и пр.?

А вони ще не розібралися :D
Denik
 
Повідомлень: 1265
З нами з: 23.02.09
Подякував: 374 раз.
Подякували: 898 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 14:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:Забудьте про дешевий газ, коли сплатоспроможна Німеччина та Франція закривають АЕС.

Німеччина та Бельгія. Франція збирається будувати нові.
Denik
 
Повідомлень: 1265
З нами з: 23.02.09
Подякував: 374 раз.
Подякували: 898 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 14:20

  Denik написав:зрозумів скільки мені принесли за рік інвестиції в бетон


Во-первых, заработал на инвестициях в низколиквидные активы - это тогда, когда продал их, а не просто посмотрел, почем продают. В 2007-2008 гг таких "заработавших" были десятки тысяч, но уже в 2009-м большинство из них, что называется, по миру пошли. Во-вторых, не стройте иллюзий, что вы единственный, кто заработал в 2021-м - возможностей было оч. много, в том числе более верных и прибыльных, чем покупка обещаний киевских застройшиков

  Denik написав:
  zРадио написав:Вы лучше вот о чем подумайте - если запуск одного цеха Метинвеста преобразит всю украинскую экономику, почему этот сверхстратегический проект еще не на контроле Кабмина, Офиса Президента и всех международных экономических институтов, присматривающих за нами - МВФ, ВБ и пр.?

А вони ще не розібралися :D


Кто там сейчас советник Премьер-Министра по экономике - сказочник Кухар? И вы не хуже в этом жанре. Дерзайте :lol:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12084
З нами з: 02.05.18
Подякував: 3032 раз.
Подякували: 6587 раз.
 
Профіль
16
8
1
3
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 14:27

  Denik написав:
  Zebra написав:Забудьте про дешевий газ, коли сплатоспроможна Німеччина та Франція закривають АЕС.

Німеччина та Бельгія. Франція збирається будувати нові.

Там не все так гладко з будівництвом нових, це більше політичні заяви, старі енергоблоки поступово виводимуться із експлуатації, зменшуючи долю АЕС з 75% до 50%.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10798
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1561 раз.
Подякували: 2254 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 8818881988208821>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vadm, ЛАД і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2940, 2941, 2942
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29418 17891693
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 січ, 2022 12:09
Кучинелли
Валютный рынок в мире 1 ... 790, 791, 792
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7918 17187162
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 січ, 2022 12:19
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 136, 137, 138
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1374 5362454
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 січ, 2022 12:17
Shaman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.