Shaman написав:не надо отправлять меня в отчеты на многабукаф. а что в отчетах Vale, HP Billiton и Rio Tinto?
если у Вас нет цифр, только какие-то оценочные суждения, то прислушивайтесь и к другим мнениям.
Добыча руды 2019 Украина - 62 млн т Австралия - 930 млн т
Я ці цифри знаю вже років 10.
Denik написав:... Я розібрався з українською металургією ще в 2008, а з світовою у 2015. ...
если знаете цифры, то озвучивайте их, а не играйте в игру, я что-то знаю, но не скажу...
с 2008 года украинская и мировая металлургия сильно изменились. в т.ч. украинская сильно в .опе. не хотите прокомментировать почему? Алчевский меткомбинат - это только часть проблем. для инфо, ломосбор в 2008 году был 500-600 тыс т/мес. Сейчас недотягивает и до 300 тыс.т
у вас есть какой-то набор данных, но выводы вы делаете не системно, а то, что вам нужно, используя при этом еще и демагогические приемы. как только начинаешь с вами разбирать конкретные кейсы, вы тут же меняете тему.
и методы экстраполяции, которые вы используете - уж слишком они прямолинейные, экономика так не работает.
если Вы тренируетесь в демагогии, то успехов - у вас хорошо получается. Вы мне одного российского блоггера напоминаете. а так Вы втягиваете в пустые дискуссии людей просто ради дискуссии.
zРадио написав:Во-первых, заработал на инвестициях в низколиквидные активы - это тогда, когда продал их, а не просто посмотрел, почем продают. В 2007-2008 гг таких "заработавших" были десятки тысяч, но уже в 2009-м большинство из них, что называется, по миру пошли. Во-вторых, не стройте иллюзий, что вы единственный, кто заработал в 2021-м - возможностей было оч. много, в том числе более верных и прибыльных, чем покупка обещаний киевских застройшиков
Shaman написав:с 2008 года украинская и мировая металлургия сильно изменились. в т.ч. украинская сильно в .опе. не хотите прокомментировать почему?
Бо китайські комуністи зі своїми п'ятирічками побудували багато чого зайвого, але родовища ЗРС не побудували.
Shaman написав:Алчевский меткомбинат - это только часть проблем. для инфо, ломосбор в 2008 году был 500-600 тыс т/мес. Сейчас недотягивает и до 300 тыс.т
Зараз буде все ок із ломозбором через наказ про списання старих вагонів, а роки за три-п'ять завдяки євробляхам.
Shaman написав:у вас есть какой-то набор данных, но выводы вы делаете не системно, а то, что вам нужно, используя при этом еще и демагогические приемы. как только начинаешь с вами разбирать конкретные кейсы, вы тут же меняете тему.
Ситемно (щомісячно) відстежую оперативні дані української металургії, запаси ЗРС у портах Китаю, та десь раз на квартал дані Вордстіл.
Lufthansa сообщила о выполнении пустых или полупустых рейсов для сохранения слотов на взлет и посадку из-за требований Евросоюза.
В конце декабря глава авиакомпании Lufthansa Карстен Шпор в интервью Frankfurter Allgemeine рассказал о резком спаде популярности планируемых авиаперевозок на начало 2022 года и необходимости выполнить 18 тыс. «ненужных рейсов» лишь для того, чтобы сохранить за собой слоты с правом на взлет и посадку.
Принадлежащая Lufhansa компания Brussels Airlines уже выполнила этой зимой порядка 3 тыс. пустых или почти пустых рейсов, пишет бельгийский The Bulletin.
Мільйон барелів нафти успішно знищено!
Це нагадює перевезення залізобетнооних плит по трикутнику Київ-Фастів-Миронівка перед розпадом СРСР задля виконання п'ятирічного плану перевезень. Тільки це виконувалося електровозами і було значно екологічнішим.
Так що туалет спочатку євріками доведеться обклеїти...