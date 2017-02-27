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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8818881988208821

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 125
Гривня
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Долар
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Євро
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Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 14:30

  Denik написав:
  Shaman написав:не надо отправлять меня в отчеты на многабукаф. а что в отчетах Vale, HP Billiton и Rio Tinto?

если у Вас нет цифр, только какие-то оценочные суждения, то прислушивайтесь и к другим мнениям.

Добыча руды 2019
Украина - 62 млн т
Австралия - 930 млн т

Я ці цифри знаю вже років 10.

  Denik написав:...
Я розібрався з українською металургією ще в 2008, а з світовою у 2015.
...

если знаете цифры, то озвучивайте их, а не играйте в игру, я что-то знаю, но не скажу...

с 2008 года украинская и мировая металлургия сильно изменились. в т.ч. украинская сильно в .опе. не хотите прокомментировать почему? Алчевский меткомбинат - это только часть проблем. для инфо, ломосбор в 2008 году был 500-600 тыс т/мес. Сейчас недотягивает и до 300 тыс.т

у вас есть какой-то набор данных, но выводы вы делаете не системно, а то, что вам нужно, используя при этом еще и демагогические приемы. как только начинаешь с вами разбирать конкретные кейсы, вы тут же меняете тему.

и методы экстраполяции, которые вы используете - уж слишком они прямолинейные, экономика так не работает.

если Вы тренируетесь в демагогии, то успехов - у вас хорошо получается. Вы мне одного российского блоггера напоминаете. а так Вы втягиваете в пустые дискуссии людей просто ради дискуссии.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 14:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Во-первых, заработал на инвестициях в низколиквидные активы - это тогда, когда продал их, а не просто посмотрел, почем продают. В 2007-2008 гг таких "заработавших" были десятки тысяч, но уже в 2009-м большинство из них, что называется, по миру пошли. Во-вторых, не стройте иллюзий, что вы единственный, кто заработал в 2021-м - возможностей было оч. много, в том числе более верных и прибыльных, чем покупка обещаний киевских застройшиков

«Аннушка уже разлила масло»

Із завтра стартує розпродаж соняшника, і дивлячись на Евронекст - задорого.
https://latifundist.com/novosti/57943-f ... i-euronext
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 14:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:с 2008 года украинская и мировая металлургия сильно изменились. в т.ч. украинская сильно в .опе. не хотите прокомментировать почему?

Бо китайські комуністи зі своїми п'ятирічками побудували багато чого зайвого, але родовища ЗРС не побудували.
  Shaman написав:Алчевский меткомбинат - это только часть проблем. для инфо, ломосбор в 2008 году был 500-600 тыс т/мес. Сейчас недотягивает и до 300 тыс.т

Зараз буде все ок із ломозбором через наказ про списання старих вагонів, а роки за три-п'ять завдяки євробляхам.
  Shaman написав:у вас есть какой-то набор данных, но выводы вы делаете не системно, а то, что вам нужно, используя при этом еще и демагогические приемы. как только начинаешь с вами разбирать конкретные кейсы, вы тут же меняете тему.

Ситемно (щомісячно) відстежую оперативні дані української металургії, запаси ЗРС у портах Китаю, та десь раз на квартал дані Вордстіл.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 14:45

  vitaliian написав:
  sergikkc007 написав:
  Yuri_61 написав:какие вы знаете признаки девала гривны?


С новой силой затягивают песню о том, что доллару скоро капец, что нужно спасаться вкладывая сбережения в недвижку

  Denik написав:Купіть собі ще доларів дрібними банкнотами-матимете чим обклеїти туалет за 5 років

Ещё один
Американський мільярдер прогнозує знецінення долара
https://news.finance.ua/ua/news/-/505323/amerykanskyj-milyarder-prognozuye-znetsinennya-dolara
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 14:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Можно не отвечать. Без смеха продолжать эту дискуссию не получится

Ще в мене викликає сміх Ваше захоплення німцями. Вони в енергетичну кризу "ганяють" порожні літаки в космічних масштабах із метою "зберегти слоти" в коронакризу.
https://www.rbc.ru/business/09/01/2022/ ... rom_main_5
Lufthansa сообщила о выполнении пустых или полупустых рейсов для сохранения слотов на взлет и посадку из-за требований Евросоюза.

В конце декабря глава авиакомпании Lufthansa Карстен Шпор в интервью Frankfurter Allgemeine рассказал о резком спаде популярности планируемых авиаперевозок на начало 2022 года и необходимости выполнить 18 тыс. «ненужных рейсов» лишь для того, чтобы сохранить за собой слоты с правом на взлет и посадку.

Принадлежащая Lufhansa компания Brussels Airlines уже выполнила этой зимой порядка 3 тыс. пустых или почти пустых рейсов, пишет бельгийский The Bulletin.


Мільйон барелів нафти успішно знищено!

Це нагадює перевезення залізобетнооних плит по трикутнику Київ-Фастів-Миронівка перед розпадом СРСР задля виконання п'ятирічного плану перевезень. Тільки це виконувалося електровозами і було значно екологічнішим.

Так що туалет спочатку євріками доведеться обклеїти...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 15:02

  Zebra написав:Під ялинку курс 29, у січні 31, лютий - 34.

Ну ти і заливаєш!
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