Shaman написав:не надо отправлять меня в отчеты на многабукаф. а что в отчетах Vale, HP Billiton и Rio Tinto?
если у Вас нет цифр, только какие-то оценочные суждения, то прислушивайтесь и к другим мнениям.
Добыча руды 2019 Украина - 62 млн т Австралия - 930 млн т
Я ці цифри знаю вже років 10.
Denik написав:... Я розібрався з українською металургією ще в 2008, а з світовою у 2015. ...
если знаете цифры, то озвучивайте их, а не играйте в игру, я что-то знаю, но не скажу...
с 2008 года украинская и мировая металлургия сильно изменились. в т.ч. украинская сильно в .опе. не хотите прокомментировать почему? Алчевский меткомбинат - это только часть проблем. для инфо, ломосбор в 2008 году был 500-600 тыс т/мес. Сейчас недотягивает и до 300 тыс.т
у вас есть какой-то набор данных, но выводы вы делаете не системно, а то, что вам нужно, используя при этом еще и демагогические приемы. как только начинаешь с вами разбирать конкретные кейсы, вы тут же меняете тему.
и методы экстраполяции, которые вы используете - уж слишком они прямолинейные, экономика так не работает.
если Вы тренируетесь в демагогии, то успехов - у вас хорошо получается. Вы мне одного российского блоггера напоминаете. а так Вы втягиваете в пустые дискуссии людей просто ради дискуссии.
zРадио написав:Во-первых, заработал на инвестициях в низколиквидные активы - это тогда, когда продал их, а не просто посмотрел, почем продают. В 2007-2008 гг таких "заработавших" были десятки тысяч, но уже в 2009-м большинство из них, что называется, по миру пошли. Во-вторых, не стройте иллюзий, что вы единственный, кто заработал в 2021-м - возможностей было оч. много, в том числе более верных и прибыльных, чем покупка обещаний киевских застройшиков
Shaman написав:с 2008 года украинская и мировая металлургия сильно изменились. в т.ч. украинская сильно в .опе. не хотите прокомментировать почему?
Бо китайські комуністи зі своїми п'ятирічками побудували багато чого зайвого, але родовища ЗРС не побудували.
Shaman написав:Алчевский меткомбинат - это только часть проблем. для инфо, ломосбор в 2008 году был 500-600 тыс т/мес. Сейчас недотягивает и до 300 тыс.т
Зараз буде все ок із ломозбором через наказ про списання старих вагонів, а роки за три-п'ять завдяки євробляхам.
Shaman написав:у вас есть какой-то набор данных, но выводы вы делаете не системно, а то, что вам нужно, используя при этом еще и демагогические приемы. как только начинаешь с вами разбирать конкретные кейсы, вы тут же меняете тему.
Ситемно (щомісячно) відстежую оперативні дані української металургії, запаси ЗРС у портах Китаю, та десь раз на квартал дані Вордстіл.
Lufthansa сообщила о выполнении пустых или полупустых рейсов для сохранения слотов на взлет и посадку из-за требований Евросоюза.
В конце декабря глава авиакомпании Lufthansa Карстен Шпор в интервью Frankfurter Allgemeine рассказал о резком спаде популярности планируемых авиаперевозок на начало 2022 года и необходимости выполнить 18 тыс. «ненужных рейсов» лишь для того, чтобы сохранить за собой слоты с правом на взлет и посадку.
Принадлежащая Lufhansa компания Brussels Airlines уже выполнила этой зимой порядка 3 тыс. пустых или почти пустых рейсов, пишет бельгийский The Bulletin.
Мільйон барелів нафти успішно знищено!
Це нагадює перевезення залізобетнооних плит по трикутнику Київ-Фастів-Миронівка перед розпадом СРСР задля виконання п'ятирічного плану перевезень. Тільки це виконувалося електровозами і було значно екологічнішим.
Так що туалет спочатку євріками доведеться обклеїти...
Denik написав:Щодо мартен на Запоріжсталі Метінвест просто ще не визначився. Доменне виробництво на Запоріжсталі цілком сучасне. Наступною стадією після ДП має бути кисневий конвертор. мартени на Запоріжсталі - фактично і є конверторами, просто не надсучасними. Проблема в тому, що немає МНЛЗ. Метінвест просто очікує переходу європейського енергетичного ринку у якись стабільний стан.
Найімовірніше, шо на Запоріжсталі збудують електропечі з МНЛЗ, які робитимуть "зелену" сталь для ЄС, а домене виробництво працюватиме на ринок США, якщо не знімуть мита Трампа.
готов послушать, что мартен - это и есть конвертер, то старый шутка года, детали в студию.
чугун будем поставлять в США??? после доменного производства. еще раз ха-ха
конвертера, впрочем как и МНЛЗ, не ставят, поскольку инвестиции нужны большие - но они практически неокупаемые - такая вот дилемма
Блумберг пишет о достижении в США полного консенсуса между демократами и республиканцами относительно проблемы инфляции, что является редким исключением последнего времени, когда политики диаметрально расходятся в оценке событий. Вероятно, ФРС получит карт бланш (или даже волшебный пендель) на применение всего необходимого арсенала для возвращения инфляции если не к таргету 2%, то куда-то сильно ближе к нему от текуших 7%
Bloomberg Economics Fed Unites Left and Right in Warning It’s Behind Inflation Curve By Rich Miller +Follow 9 января 2022 г., 16:00 GMT+2 The Federal Reserve has managed to do something that’s rarely seen in the U.S. these days: Get members of the Democratic and Republican parties to agree. At this year’s annual meeting of the American Economic Association, prominent economists from both sides of the political spectrum argued that the Fed is behind the curve in the battle to contain an outburst of inflation in an economy still beset by a pandemic