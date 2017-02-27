RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8818881988208821>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 127
Гривня
9%
12
Долар
58%
74
Євро
6%
7
Інші валюти
1%
1
Крипта
5%
6
Нерухомість
8%
10
ОВДП
2%
2
Ваш варіант
12%
15
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 14:30

  Denik написав:
  Shaman написав:не надо отправлять меня в отчеты на многабукаф. а что в отчетах Vale, HP Billiton и Rio Tinto?

если у Вас нет цифр, только какие-то оценочные суждения, то прислушивайтесь и к другим мнениям.

Добыча руды 2019
Украина - 62 млн т
Австралия - 930 млн т

Я ці цифри знаю вже років 10.

  Denik написав:...
Я розібрався з українською металургією ще в 2008, а з світовою у 2015.
...

если знаете цифры, то озвучивайте их, а не играйте в игру, я что-то знаю, но не скажу...

с 2008 года украинская и мировая металлургия сильно изменились. в т.ч. украинская сильно в .опе. не хотите прокомментировать почему? Алчевский меткомбинат - это только часть проблем. для инфо, ломосбор в 2008 году был 500-600 тыс т/мес. Сейчас недотягивает и до 300 тыс.т

у вас есть какой-то набор данных, но выводы вы делаете не системно, а то, что вам нужно, используя при этом еще и демагогические приемы. как только начинаешь с вами разбирать конкретные кейсы, вы тут же меняете тему.

и методы экстраполяции, которые вы используете - уж слишком они прямолинейные, экономика так не работает.

если Вы тренируетесь в демагогии, то успехов - у вас хорошо получается. Вы мне одного российского блоггера напоминаете. а так Вы втягиваете в пустые дискуссии людей просто ради дискуссии.
Shaman
 
Повідомлень: 1641
З нами з: 29.09.19
Подякував: 247 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 14:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Во-первых, заработал на инвестициях в низколиквидные активы - это тогда, когда продал их, а не просто посмотрел, почем продают. В 2007-2008 гг таких "заработавших" были десятки тысяч, но уже в 2009-м большинство из них, что называется, по миру пошли. Во-вторых, не стройте иллюзий, что вы единственный, кто заработал в 2021-м - возможностей было оч. много, в том числе более верных и прибыльных, чем покупка обещаний киевских застройшиков

«Аннушка уже разлила масло»

Із завтра стартує розпродаж соняшника, і дивлячись на Евронекст - задорого.
https://latifundist.com/novosti/57943-f ... i-euronext
Denik
 
Повідомлень: 1266
З нами з: 23.02.09
Подякував: 374 раз.
Подякували: 898 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 14:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:с 2008 года украинская и мировая металлургия сильно изменились. в т.ч. украинская сильно в .опе. не хотите прокомментировать почему?

Бо китайські комуністи зі своїми п'ятирічками побудували багато чого зайвого, але родовища ЗРС не побудували.
  Shaman написав:Алчевский меткомбинат - это только часть проблем. для инфо, ломосбор в 2008 году был 500-600 тыс т/мес. Сейчас недотягивает и до 300 тыс.т

Зараз буде все ок із ломозбором через наказ про списання старих вагонів, а роки за три-п'ять завдяки євробляхам.
  Shaman написав:у вас есть какой-то набор данных, но выводы вы делаете не системно, а то, что вам нужно, используя при этом еще и демагогические приемы. как только начинаешь с вами разбирать конкретные кейсы, вы тут же меняете тему.

Ситемно (щомісячно) відстежую оперативні дані української металургії, запаси ЗРС у портах Китаю, та десь раз на квартал дані Вордстіл.
Denik
 
Повідомлень: 1266
З нами з: 23.02.09
Подякував: 374 раз.
Подякували: 898 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 14:45

  vitaliian написав:
  sergikkc007 написав:
  Yuri_61 написав:какие вы знаете признаки девала гривны?


С новой силой затягивают песню о том, что доллару скоро капец, что нужно спасаться вкладывая сбережения в недвижку

  Denik написав:Купіть собі ще доларів дрібними банкнотами-матимете чим обклеїти туалет за 5 років

Ещё один
Американський мільярдер прогнозує знецінення долара
https://news.finance.ua/ua/news/-/505323/amerykanskyj-milyarder-prognozuye-znetsinennya-dolara
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10214
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1789 раз.
Подякували: 2560 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 14:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Можно не отвечать. Без смеха продолжать эту дискуссию не получится

Ще в мене викликає сміх Ваше захоплення німцями. Вони в енергетичну кризу "ганяють" порожні літаки в космічних масштабах із метою "зберегти слоти" в коронакризу.
https://www.rbc.ru/business/09/01/2022/ ... rom_main_5
Lufthansa сообщила о выполнении пустых или полупустых рейсов для сохранения слотов на взлет и посадку из-за требований Евросоюза.

В конце декабря глава авиакомпании Lufthansa Карстен Шпор в интервью Frankfurter Allgemeine рассказал о резком спаде популярности планируемых авиаперевозок на начало 2022 года и необходимости выполнить 18 тыс. «ненужных рейсов» лишь для того, чтобы сохранить за собой слоты с правом на взлет и посадку.

Принадлежащая Lufhansa компания Brussels Airlines уже выполнила этой зимой порядка 3 тыс. пустых или почти пустых рейсов, пишет бельгийский The Bulletin.


Мільйон барелів нафти успішно знищено!

Це нагадює перевезення залізобетнооних плит по трикутнику Київ-Фастів-Миронівка перед розпадом СРСР задля виконання п'ятирічного плану перевезень. Тільки це виконувалося електровозами і було значно екологічнішим.

Так що туалет спочатку євріками доведеться обклеїти...
Denik
 
Повідомлень: 1266
З нами з: 23.02.09
Подякував: 374 раз.
Подякували: 898 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 15:02

  Zebra написав:Під ялинку курс 29, у січні 31, лютий - 34.

Ну ти і заливаєш!
Qwerty
 
Повідомлень: 2615
З нами з: 25.02.15
Подякував: 335 раз.
Подякували: 638 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 17:11

  Denik написав:Щодо мартен на Запоріжсталі Метінвест просто ще не визначився. Доменне виробництво на Запоріжсталі цілком сучасне. Наступною стадією після ДП має бути кисневий конвертор. мартени на Запоріжсталі - фактично і є конверторами, просто не надсучасними. Проблема в тому, що немає МНЛЗ.
Метінвест просто очікує переходу європейського енергетичного ринку у якись стабільний стан.

Найімовірніше, шо на Запоріжсталі збудують електропечі з МНЛЗ, які робитимуть "зелену" сталь для ЄС, а домене виробництво працюватиме на ринок США, якщо не знімуть мита Трампа.

готов послушать, что мартен - это и есть конвертер, то старый :D шутка года, детали в студию.

чугун будем поставлять в США??? после доменного производства. еще раз ха-ха

конвертера, впрочем как и МНЛЗ, не ставят, поскольку инвестиции нужны большие - но они практически неокупаемые - такая вот дилемма
Shaman
 
Повідомлень: 1641
З нами з: 29.09.19
Подякував: 247 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 17:40

Блумберг пишет о достижении в США полного консенсуса между демократами и республиканцами относительно проблемы инфляции, что является редким исключением последнего времени, когда политики диаметрально расходятся в оценке событий. Вероятно, ФРС получит карт бланш (или даже волшебный пендель) на применение всего необходимого арсенала для возвращения инфляции если не к таргету 2%, то куда-то сильно ближе к нему от текуших 7%

Bloomberg
Economics
Fed Unites Left and Right in Warning It’s Behind Inflation Curve
By Rich Miller +Follow
9 января 2022 г., 16:00 GMT+2
The Federal Reserve has managed to do something that’s rarely seen in the U.S. these days: Get members of the Democratic and Republican parties to agree.
At this year’s annual meeting of the American Economic Association, prominent economists from both sides of the political spectrum argued that the Fed is behind the curve in the battle to contain an outburst of inflation in an economy still beset by a pandemic
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12087
З нами з: 02.05.18
Подякував: 3032 раз.
Подякували: 6590 раз.
 
Профіль
16
8
1
3
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 17:53

zРадио Свято наближається :lol:
vovakwasov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 421
З нами з: 08.09.19
Подякував: 595 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 18:58

  vovakwasov написав:zРадио Свято наближається :lol:

хто кого переграє США чи КНР?

як на мене ФРС вже б"є ногами лежачого (нам теж перепаде)
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27591
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1365 раз.
Подякували: 2382 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 8818881988208821>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2941, 2942, 2943
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29420 17911312
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 січ, 2022 15:54
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 790, 791, 792
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7918 17206137
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 січ, 2022 12:19
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 136, 137, 138
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1374 5362485
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 січ, 2022 12:17
Shaman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.