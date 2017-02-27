Додано: Нед 09 січ, 2022 14:30

Denik написав: Shaman написав: не надо отправлять меня в отчеты на многабукаф. а что в отчетах Vale, HP Billiton и Rio Tinto?



если у Вас нет цифр, только какие-то оценочные суждения, то прислушивайтесь и к другим мнениям.



Добыча руды 2019

Украина - 62 млн т

Австралия - 930 млн т не надо отправлять меня в отчеты на многабукаф. а что в отчетах Vale, HP Billiton и Rio Tinto?если у Вас нет цифр, только какие-то оценочные суждения, то прислушивайтесь и к другим мнениям.Добыча руды 2019Украина - 62 млн тАвстралия - 930 млн т

Я ці цифри знаю вже років 10.

Я ці цифри знаю вже

Denik написав: ...

Я розібрався з українською металургією ще в 2008, а з світовою у 2015.

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...Я розібрався з українською металургією ще, а з світовою у 2015....

если знаете цифры, то озвучивайте их, а не играйте в игру, я что-то знаю, но не скажу...с 2008 года украинская и мировая металлургия сильно изменились. в т.ч. украинская сильно в .опе. не хотите прокомментировать почему? Алчевский меткомбинат - это только часть проблем. для инфо, ломосбор в 2008 году был 500-600 тыс т/мес. Сейчас недотягивает и до 300 тыс.ту вас есть какой-то набор данных, но выводы вы делаете не системно, а то, что вам нужно, используя при этом еще и демагогические приемы. как только начинаешь с вами разбирать конкретные кейсы, вы тут же меняете тему.и методы экстраполяции, которые вы используете - уж слишком они прямолинейные, экономика так не работает.если Вы тренируетесь в демагогии, то успехов - у вас хорошо получается. Вы мне одного российского блоггера напоминаете. а так Вы втягиваете в пустые дискуссии людей просто ради дискуссии.