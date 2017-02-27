Shaman написав:готов послушать, что мартен - это и есть конвертер, то старый шутка года, детали в студию.
То я чув від професіоналів-металургів.
Shaman написав:чугун будем поставлять в США??? после доменного производства. еще раз ха-ха
Україна вже експортує під 3 млн. т. чавуну на рік. https://www.ukrmetprom.org/operativni-p ... k-ukra-34/ Чавуну зроблено 21 млн.т. Сталі випоавлено теж 21. Металобрухту спожито десь 3 млн.т. Це означає, що десь 2,5 млн.т. чавуну не потрапило в процес виробництва сталі.
Shaman написав:конвертера, впрочем как и МНЛЗ, не ставят, поскольку инвестиции нужны большие - но они практически неокупаемые - такая вот дилемма
На всіх інших меткомбінатах - зробили. Там є приємний бонус - вирізання мартенівського цеху на металобрухт.
zРадио написав:Блумберг пишет о достижении в США полного консенсуса между демократами и республиканцами относительно проблемы инфляции, что является редким исключением последнего времени, когда политики диаметрально расходятся в оценке событий. Вероятно, ФРС получит карт бланш (или даже волшебный пендель) на применение всего необходимого арсенала для возвращения инфляции если не к таргету 2%, то куда-то сильно ближе к нему от текуших 7%
Цінам на нафту зростати тем федеральним законом заборонять? Чи скасують заборону Байдена на аренду федеральних земель під видубуток нафти?
vovakwasov написав:zРадио Свято наближається
Denik написав:Так що туалет спочатку євріками доведеться обклеїти...