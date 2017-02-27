Shaman написав:готов послушать, что мартен - это и есть конвертер, то старый шутка года, детали в студию.
То я чув від професіоналів-металургів.
Shaman написав:чугун будем поставлять в США??? после доменного производства. еще раз ха-ха
Україна вже експортує під 3 млн. т. чавуну на рік. https://www.ukrmetprom.org/operativni-p ... k-ukra-34/ Чавуну зроблено 21 млн.т. Сталі випоавлено теж 21. Металобрухту спожито десь 3 млн.т. Це означає, що десь 2,5 млн.т. чавуну не потрапило в процес виробництва сталі.
Shaman написав:конвертера, впрочем как и МНЛЗ, не ставят, поскольку инвестиции нужны большие - но они практически неокупаемые - такая вот дилемма
На всіх інших меткомбінатах - зробили. Там є приємний бонус - вирізання мартенівського цеху на металобрухт.
zРадио написав:Блумберг пишет о достижении в США полного консенсуса между демократами и республиканцами относительно проблемы инфляции, что является редким исключением последнего времени, когда политики диаметрально расходятся в оценке событий. Вероятно, ФРС получит карт бланш (или даже волшебный пендель) на применение всего необходимого арсенала для возвращения инфляции если не к таргету 2%, то куда-то сильно ближе к нему от текуших 7%
Цінам на нафту зростати тем федеральним законом заборонять? Чи скасують заборону Байдена на аренду федеральних земель під видубуток нафти?
vovakwasov написав:zРадио Свято наближається
Denik написав:Так що туалет спочатку євріками доведеться обклеїти...
Хоча все ще цікавіше. Німеччина випустить монету в 2 Євро з портретом Меркель, а як німецький нафто-газово залежний експорт заміниться на польсько-український біо-паливо залежний, то монети з портретом екс-канцлерки будуть №1 в африканських стрнанах замість намиста. Таким суворим буде світ без вуглеводнів...
Востаннє редагувалось Denik в Нед 09 січ, 2022 21:23, всього редагувалось 1 раз.
edvardd написав:по поводу недвиги - 7-8й год помните? , так вот народ прогнозирует аналогичное....
В 7-8 році спочатку впали ціни на сировину, які були роздуті кредитуванням. Зараз цінам на сировину не дає впасти: - антикризові заходи розвинутих країн, - енергетичний перехід в Європі з відмовою частини країв від АЕС, - майнери криптовалют, - любителі кросоверів, та просто дуже великих пікапів як RAM, - кількість ротів в світі, що зросла на мільярд з 2008, - Путін, що розв'язав енергетичну війну, - країни ОПЕК+, які знизили видубуток нафти. Коли хоча б 4 із 7 причин зникне, тоді й сировина може впасти. А так - хай прогнозують...
Denik Заработать - это купить дешевле и продать дороже, вы пока что только купили, а в преддверии обвала цен на недвигу в ближайшем будущем на 20-40 а то и больше % - никакого дохода вы не получите, ну если вы сейчас продадите то что вы купили дешевле - тогда да, это будет реальный заработок
75stasstas75 написав:Заработать - это купить дешевле и продать дороже, вы пока что только купили, а в преддверии обвала цен на недвигу в ближайшем будущем на 20-40 а то и больше % - никакого дохода вы не получите, ну если вы сейчас продадите то что вы купили дешевле - тогда да, это будет реальный заработок