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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8818881988208821

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 128
Гривня
9%
12
Долар
59%
75
Євро
5%
7
Інші валюти
1%
1
Крипта
5%
6
Нерухомість
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Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 19:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:готов послушать, что мартен - это и есть конвертер, то старый шутка года, детали в студию.

То я чув від професіоналів-металургів.
  Shaman написав:чугун будем поставлять в США??? после доменного производства. еще раз ха-ха

Україна вже експортує під 3 млн. т. чавуну на рік.
https://www.ukrmetprom.org/operativni-p ... k-ukra-34/
Чавуну зроблено 21 млн.т. Сталі випоавлено теж 21. Металобрухту спожито десь 3 млн.т.
Це означає, що десь 2,5 млн.т. чавуну не потрапило в процес виробництва сталі.
  Shaman написав:конвертера, впрочем как и МНЛЗ, не ставят, поскольку инвестиции нужны большие - но они практически неокупаемые - такая вот дилемма

На всіх інших меткомбінатах - зробили. Там є приємний бонус - вирізання мартенівського цеху на металобрухт.
  zРадио написав:Блумберг пишет о достижении в США полного консенсуса между демократами и республиканцами относительно проблемы инфляции, что является редким исключением последнего времени, когда политики диаметрально расходятся в оценке событий. Вероятно, ФРС получит карт бланш (или даже волшебный пендель) на применение всего необходимого арсенала для возвращения инфляции если не к таргету 2%, то куда-то сильно ближе к нему от текуших 7%

Цінам на нафту зростати тем федеральним законом заборонять?
Чи скасують заборону Байдена на аренду федеральних земель під видубуток нафти?
  vovakwasov написав:zРадио Свято наближається

  Denik написав:Так що туалет спочатку євріками доведеться обклеїти...

Хоча все ще цікавіше. Німеччина випустить монету в 2 Євро з портретом Меркель, а як німецький нафто-газово залежний експорт заміниться на польсько-український біо-паливо залежний, то монети з портретом екс-канцлерки будуть №1 в африканських стрнанах замість намиста.
Таким суворим буде світ без вуглеводнів...
Востаннє редагувалось Denik в Нед 09 січ, 2022 21:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 19:47

  Denik написав:
  Shaman написав:готов послушать, что мартен - это и есть конвертер, то старый шутка года, детали в студию.

То я чув від професіоналів-металургів.

вот это ваш уровень дискусии по сути - где-то от кого-то слышал...
  Denik написав:
  Shaman написав:конвертера, впрочем как и МНЛЗ, не ставят, поскольку инвестиции нужны большие - но они практически неокупаемые - такая вот дилемма

На всіх інших меткомбінатах - зробили. Там є приємний бонус - вирізання мартенівського цеху на металобрухт.

не только на других комбинатах - во всем мире так сделали. Украина, наверное, последняя страна, где остались мартены.

но инвестиции не окупаются тем не менее
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 21:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:вот это ваш уровень дискусии по сути - где-то от кого-то слышал...

Мой уровень - это заработать в кризис 30% за год на недвиге.
  Shaman написав:не только на других комбинатах - во всем мире так сделали. Украина, наверное, последняя страна, где остались мартены.

Из всех комбинатов пока остались только на Запорожстали.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 21:50

  Denik написав:
  Shaman написав:вот это ваш уровень дискусии по сути - где-то от кого-то слышал...

Мой уровень - это заработать в кризис 30% за год на недвиге.
  Shaman написав:не только на других комбинатах - во всем мире так сделали. Украина, наверное, последняя страна, где остались мартены.

Из всех комбинатов пока остались только на Запорожстали.

по поводу недвиги - 7-8й год помните? , так вот народ прогнозирует аналогичное....
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 22:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  edvardd написав:по поводу недвиги - 7-8й год помните? , так вот народ прогнозирует аналогичное....

В 7-8 році спочатку впали ціни на сировину, які були роздуті кредитуванням.
Зараз цінам на сировину не дає впасти:
- антикризові заходи розвинутих країн,
- енергетичний перехід в Європі з відмовою частини країв від АЕС,
- майнери криптовалют,
- любителі кросоверів, та просто дуже великих пікапів як RAM,
- кількість ротів в світі, що зросла на мільярд з 2008,
- Путін, що розв'язав енергетичну війну,
- країни ОПЕК+, які знизили видубуток нафти.
Коли хоча б 4 із 7 причин зникне, тоді й сировина може впасти.
А так - хай прогнозують...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 22:44

Denik
Заработать - это купить дешевле и продать дороже, вы пока что только купили, а в преддверии обвала цен на недвигу в ближайшем будущем на 20-40 а то и больше % - никакого дохода вы не получите, ну если вы сейчас продадите то что вы купили дешевле - тогда да, это будет реальный заработок
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 22:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  75stasstas75 написав:Заработать - это купить дешевле и продать дороже, вы пока что только купили, а в преддверии обвала цен на недвигу в ближайшем будущем на 20-40 а то и больше % - никакого дохода вы не получите, ну если вы сейчас продадите то что вы купили дешевле - тогда да, это будет реальный заработок

Нехай спочатку впадуть ціни на сировину.
Denik
 
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