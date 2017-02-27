Успіх написав:

yama написав: Автор77 написав: ------в Эпике,когда еще комплектация их имела права мне за нал давали минус 15-20-25% на многих товарах,сейчас только 10% по карте,правда на все полностью.Представляем уровень наценки в Украине, ведь в мелких магазинчиках еще дороже.Это аппетиты.

Это желание нахомячить бабла не на обороте с цивилизованной маржой,а на обороте с огромной маржой ------в Эпике,когда еще комплектация их имела права мне за налЭто желание нахомячить бабла не на обороте с цивилизованной маржой,а на обороте с огромной маржой не знаю что вы покупаете, почему в эпицентре и на какие сумы . Я лично и фирма в которой я работаю продает в розницу от 20 грн (по белому продаем) под 20% наценки иногда и 10-15%. А по безналу наценка от 7% до 15% , ну там где 7% там конечно от 50 тис за 1 покупку разово, но остальное под 15% и с рассрочкой в 30 дней и более. Забыл добавить, в этих 7-15% еще и откат вложен,ну и налоги вычитаем так что чистыми там еще меньше.

По ассортименту тоже пересекаемся с одним из отделов Епицентра и находимся с ними через дорогу в 300 метрах. Ну почти все кто что-то продает пересекается с Эпицентром . Моя наценка продаж за квартал не превышает 20%, у коллег и того меньше , 15% бывает.



ЗЫ конечно бывает и 25% но это уже исключение эксклюзивный товар ( дистрибьютором\официальным представителем которого мы являемся) или уж совсем залетный разовый клиент :mrgreen не знаю что вы покупаете, почему в эпицентре и на какие сумы . Я лично и фирма в которой я работаюЗЫ конечно бывает и 25% но это уже исключение эксклюзивный товар ( дистрибьютором\официальным представителем которого мы являемся) или уж совсем залетный разовый клиент :mrgreen

Справді, якщо хтось чимось торгує, то як правило мусить пересікатись товаром з ЕпікомАле, що я хочу вам обом сказати...От я - простий дрібний ФОП-торгаш)) і мій товар на 98% є в Епіку!Але по цінах - то може 10% мого товару можна знайти в Епіку за таку ж ціну, що і в мене, або трохи дешевше.А все решта - дорожче, або й значно дорожче!!!І то при тому, що я мало на який товар накидую 20-30%, а в основному - це 50-60-80-100% накрутки!Тобто, в середньому, нехай візьмемо 60% накрутки, що я ставлю.Але зараз скажете, що в мене - контрабас?Та ні, деякий товар же наш, український, легальний!А той, що китайський - так він тепер теж з штрих-кодами! - то хіба лише прихідних доків мені на нього не дають!Але, я маю накладні - де саме/на якій гуртівні я взяв товар - то кому цікаво походження товару, то нехай йдуть до них!