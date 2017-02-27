|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 січ, 2022 00:47
vitaliian написав:
На прошлой неделе в украинских СМИ со ссылкой на утечку внутреннего письма, опубликованную Lebensmittel Zeitung, появилась информация о выходе немецкой розничной сети Lidl (Лидл) на рынок Украины.
Крупнейший продовольственный ритейлер Европы и пятый крупнейший в мире, после четырех сетей из США. Schwarz Group, которой принадлежат сети супермаркетов Lidl и гипермаркетов Kaufland с ежегодным оборотом в 125 млрд евро ($145 млрд) и почти 12,9 тыс магазинов в 33 странах мира, является важнейшим игроком рынка. Оборот сетей супермаркетов Schwarz Group почти соответствует ВВП Украины ($156 млрд в 2020 году)!
Ждем надеемся верим...
-
yama
-
-
- Повідомлень: 4091
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 8248 раз.
- Подякували: 974 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 10 січ, 2022 00:56
Hotab написав:Одна моя бывшая барышня, айтишница, принципиально старалась покупать у местных ФОПов, рассуждая, что они нужны, как мелкий бизнес, городу. Если я, проныра, мог посмотреть вживую вещь у торгаша, а потом ее же купить в инете, то она принципиально никогда так не делала. И меня стыдила.
Умница
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 30944
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1307 раз.
- Подякували: 7427 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29430
|17932176
|
Нед 09 січ, 2022 22:34
чик
|
|7918
|17225885
|
П'ят 07 січ, 2022 12:19
ЛОБ
|
|1374
|5362521
|
|