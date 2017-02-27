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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 січ, 2022 00:47
vitaliian написав:
На прошлой неделе в украинских СМИ со ссылкой на утечку внутреннего письма, опубликованную Lebensmittel Zeitung, появилась информация о выходе немецкой розничной сети Lidl (Лидл) на рынок Украины.
Крупнейший продовольственный ритейлер Европы и пятый крупнейший в мире, после четырех сетей из США. Schwarz Group, которой принадлежат сети супермаркетов Lidl и гипермаркетов Kaufland с ежегодным оборотом в 125 млрд евро ($145 млрд) и почти 12,9 тыс магазинов в 33 странах мира, является важнейшим игроком рынка. Оборот сетей супермаркетов Schwarz Group почти соответствует ВВП Украины ($156 млрд в 2020 году)!
Ждем надеемся верим...
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Додано: Пон 10 січ, 2022 00:56
Hotab написав:Одна моя бывшая барышня, айтишница, принципиально старалась покупать у местных ФОПов, рассуждая, что они нужны, как мелкий бизнес, городу. Если я, проныра, мог посмотреть вживую вещь у торгаша, а потом ее же купить в инете, то она принципиально никогда так не делала. И меня стыдила.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 01:02
ricardo написав: edvardd написав:
давно новых небыло, мотлох в основном...
Сьогодні знімав в банкоматах Укргазу і Привату - всі нові 500-ки.
Загружать мелкие купюры в банкомат экономически нецелесообразно Банкам (покупка наличности, загрузка в касеты и инкассация денег стоит). Поэтому если банкомат находиться в благополучном месте, то загрузка 500 и 1000 грн.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 07:33
Faceless написав:
Hotab написав:Одна моя бывшая барышня, айтишница, принципиально старалась покупать у местных ФОПов, рассуждая, что они нужны, как мелкий бизнес, городу. Если я, проныра, мог посмотреть вживую вещь у торгаша, а потом ее же купить в инете, то она принципиально никогда так не делала. И меня стыдила.
Умница
По крайней мере честная, да)
Это у вас, айтишников, от обостренного чувства справедливости по отношению к чужому труду. Она и программы юзает или бесплатные, или покупает. Никаких пиратских и ломаных).
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Додано: Пон 10 січ, 2022 08:02
Доброе утро. Сегодня немного поговорит Д.Пауэлл и выйдут данные о инфляции в штатах, ставлю на продолжение ослабления гривны (умеренное).
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Додано: Пон 10 січ, 2022 08:42
sergikkc007 написав:
Доброе утро. Сегодня немного поговорит Д.Пауэлл и выйдут данные о инфляции в штатах, ставлю на продолжение ослабления гривны (умеренное).
туфта как всегда(от тебя)
мой знакомый выставил лучший курс на покупку зеленого27,25/27/45
(накупил доллара на праздники, хочет избавиться)
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Додано: Пон 10 січ, 2022 08:48
sergikkc007 написав:
Доброе утро. Сегодня немного поговорит Д.Пауэлл и выйдут данные о инфляции в штатах, ставлю на продолжение ослабления гривны (умеренное).
Так Раша уже ж заявила, что отступать со своим ультиматумом не собирается (продемонстрировав свой настрой на казахах, нагнув и их)... А по курсу - вангую обратные качели, раз Раша нашла себе новую жертву, да и праздники закончились, а масличные с зерновыми - не распроданы, предстоят закупки (за гривну) под посевную.
Востаннє редагувалось Миша-клиент
в Пон 10 січ, 2022 08:53, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 08:52
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Додано: Пон 10 січ, 2022 09:22
Посмотрел курсы обменки, которая во всех крупных городах.
Похоже в Сумах самый высокий курс - 27.55/27.64. Чуть ниже в Запорожье - 27.52/27.61.
Всем хорошего дня.
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