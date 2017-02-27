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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8820882188228823>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 129
Гривня
9%
12
Долар
58%
75
Євро
5%
7
Інші валюти
1%
1
Крипта
5%
6
Нерухомість
8%
10
ОВДП
2%
3
Ваш варіант
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Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 01:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ricardo написав:
  edvardd написав:давно новых небыло, мотлох в основном...

Сьогодні знімав в банкоматах Укргазу і Привату - всі нові 500-ки.
Загружать мелкие купюры в банкомат экономически нецелесообразно Банкам (покупка наличности, загрузка в касеты и инкассация денег стоит). Поэтому если банкомат находиться в благополучном месте, то загрузка 500 и 1000 грн.

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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 08:02

Доброе утро. Сегодня немного поговорит Д.Пауэлл и выйдут данные о инфляции в штатах, ставлю на продолжение ослабления гривны (умеренное).
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 08:42

  sergikkc007 написав:Доброе утро. Сегодня немного поговорит Д.Пауэлл и выйдут данные о инфляции в штатах, ставлю на продолжение ослабления гривны (умеренное).



туфта как всегда(от тебя)

мой знакомый выставил лучший курс на покупку зеленого

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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 08:48

  sergikkc007 написав:Доброе утро. Сегодня немного поговорит Д.Пауэлл и выйдут данные о инфляции в штатах, ставлю на продолжение ослабления гривны (умеренное).


Так Раша уже ж заявила, что отступать со своим ультиматумом не собирается (продемонстрировав свой настрой на казахах, нагнув и их)... А по курсу - вангую обратные качели, раз Раша нашла себе новую жертву, да и праздники закончились, а масличные с зерновыми - не распроданы, предстоят закупки (за гривну) под посевную.
Востаннє редагувалось Миша-клиент в Пон 10 січ, 2022 08:53, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 08:52

27.35-27.37/27.47-27.49
odessit2007
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 09:22

Посмотрел курсы обменки, которая во всех крупных городах.
Похоже в Сумах самый высокий курс - 27.55/27.64. Чуть ниже в Запорожье - 27.52/27.61.
Всем хорошего дня.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 10:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Бабушки на базарах" продают овощей и фруктов на 35 млрд грн в год, — эксперты
https://focus.ua/ukraine/502664-babushki-na-bazarah-prodayut-ovoshchey-i-fruktov-na-35-mlrd-grn-v-god-eksperty
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 10:07

  Patrick написав:Посмотрел курсы обменки, которая во всех крупных городах.
Похоже в Сумах самый высокий курс - 27.55/27.64. Чуть ниже в Запорожье - 27.52/27.61.
Всем хорошего дня.

Так що сьогодні?
Ще не розсмоктався попит на валюту?
Невже поповземо до 27.60 :?
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 10:14

  somilitark написав:
  Patrick написав:Посмотрел курсы обменки, которая во всех крупных городах.
Похоже в Сумах самый высокий курс - 27.55/27.64. Чуть ниже в Запорожье - 27.52/27.61.
Всем хорошего дня.

Так що сьогодні?
Ще не розсмоктався попит на валюту?
Невже поповземо до 27.60 :?

На нале спроса особо нет.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 10:17

  sergikkc007 написав:Доброе утро. Сегодня немного поговорит Д.Пауэлл и выйдут данные о инфляции в штатах, ставлю на продолжение ослабления гривны (умеренное).


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