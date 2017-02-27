Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 січ, 2022 01:02
ricardo написав: edvardd написав:
давно новых небыло, мотлох в основном...
Сьогодні знімав в банкоматах Укргазу і Привату - всі нові 500-ки.
Загружать мелкие купюры в банкомат экономически нецелесообразно Банкам (покупка наличности, загрузка в касеты и инкассация денег стоит). Поэтому если банкомат находиться в благополучном месте, то загрузка 500 и 1000 грн.
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Setsib
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Додано: Пон 10 січ, 2022 08:02
Доброе утро. Сегодня немного поговорит Д.Пауэлл и выйдут данные о инфляции в штатах, ставлю на продолжение ослабления гривны (умеренное).
sergikkc007
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Додано: Пон 10 січ, 2022 08:42
sergikkc007 написав:
Доброе утро. Сегодня немного поговорит Д.Пауэлл и выйдут данные о инфляции в штатах, ставлю на продолжение ослабления гривны (умеренное).
туфта как всегда(от тебя)
мой знакомый выставил лучший курс на покупку зеленого
27,25/27/45
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Додано: Пон 10 січ, 2022 08:48
sergikkc007 написав:
Доброе утро. Сегодня немного поговорит Д.Пауэлл и выйдут данные о инфляции в штатах, ставлю на продолжение ослабления гривны (умеренное).
Так Раша уже ж заявила, что отступать со своим ультиматумом не собирается (продемонстрировав свой настрой на казахах, нагнув и их)... А по курсу - вангую обратные качели, раз Раша нашла себе новую жертву, да и праздники закончились, а масличные с зерновыми - не распроданы, предстоят закупки (за гривну) под посевную.
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Миша-клиент
в Пон 10 січ, 2022 08:53, всього редагувалось 2 разів.
Миша-клиент
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Додано: Пон 10 січ, 2022 08:52
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Додано: Пон 10 січ, 2022 09:22
Посмотрел курсы обменки, которая во всех крупных городах.
Похоже в Сумах самый высокий курс - 27.55/27.64. Чуть ниже в Запорожье - 27.52/27.61. Всем хорошего дня.
Patrick
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Додано: Пон 10 січ, 2022 10:05
vitaliian
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Додано: Пон 10 січ, 2022 10:07
Patrick написав:
Посмотрел курсы обменки, которая во всех крупных городах.
Похоже в Сумах самый высокий курс - 27.55/27.64. Чуть ниже в Запорожье - 27.52/27.61.
Всем хорошего дня.
Так що сьогодні?
Ще не розсмоктався попит на валюту?
Невже поповземо до 27.60
somilitark
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Додано: Пон 10 січ, 2022 10:14
somilitark написав: Patrick написав:
Посмотрел курсы обменки, которая во всех крупных городах.
Похоже в Сумах самый высокий курс - 27.55/27.64. Чуть ниже в Запорожье - 27.52/27.61.
Всем хорошего дня.
Так що сьогодні?
Ще не розсмоктався попит на валюту?
Невже поповземо до 27.60
На нале спроса особо нет.
UA
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Додано: Пон 10 січ, 2022 10:17
sergikkc007 написав:
Доброе утро.
Сегодня немного поговорит Д.Пауэлл
и выйдут данные о инфляции в штатах, ставлю на продолжение ослабления гривны (умеренное).
UA
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