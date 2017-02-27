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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8820882188228823

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 129
Гривня
9%
12
Долар
58%
75
Євро
5%
7
Інші валюти
1%
1
Крипта
5%
6
Нерухомість
8%
10
ОВДП
2%
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Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 10:26

  UA написав:
  somilitark написав:
  Patrick написав:Посмотрел курсы обменки, которая во всех крупных городах.
Похоже в Сумах самый высокий курс - 27.55/27.64. Чуть ниже в Запорожье - 27.52/27.61.
Всем хорошего дня.

Так що сьогодні?
Ще не розсмоктався попит на валюту?
Невже поповземо до 27.60 :?

На нале спроса особо нет.

А так завжди, начебто попиту немає, але курс зростає.
В грудні населення знову купило більше валюти ніж продало.
Хутіннападьот спрацьовує, тонкий ринок і курс потроху повзе вверх.
Міжбанк теж підтягується ближче до 27.60.
Нажаль, для факта падіння курса сьогодні, ще зарано говорити.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 10:58

Розумію, що проблеми індіанців - шерифа не турбують!© Але...

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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 11:15

За крок до перевороту думок!©

  yama написав:
  Успіх написав:
  yama написав:[quo------в Эпике,когда еще комплектация их имела права мне за нал давали минус 15-20-25% на многих товарах,сейчас только 10% по карте,правда на все полностью.Представляем уровень наценки в Украине, ведь в мелких магазинчиках еще дороже.Это аппетиты.
Это желание нахомячить бабла не на обороте с цивилизованной маржой,а на обороте с огромной маржой
не знаю что вы покупаете, почему в эпицентре и на какие сумы . Я лично и фирма в которой я работаю продает в розницу от 20 грн (по белому продаем) под 20% наценки иногда и 10-15%. А по безналу наценка от 7% до 15% , ну там где 7% там конечно от 50 тис за 1 покупку разово, но остальное под 15% и с рассрочкой в 30 дней и более. Забыл добавить, в этих 7-15% еще и откат вложен,ну и налоги вычитаем так что чистыми там еще меньше.
По ассортименту тоже пересекаемся с одним из отделов Епицентра и находимся с ними через дорогу в 300 метрах. Ну почти все кто что-то продает пересекается с Эпицентром )) . Моя наценка продаж за квартал не превышает 20%, у коллег и того меньше , 15% бывает.

ЗЫ конечно бывает и 25% но это уже исключение эксклюзивный товар ( дистрибьютором\официальным представителем которого мы являемся) или уж совсем залетный разовый клиент :mrgree

Справді, якщо хтось чимось торгує, то як правило мусить пересікатись товаром з Епіком ))
Але, що я хочу вам обом сказати...
От я - простий дрібний ФОП-торгаш)) і мій товар на 98% є в Епіку!
Але по цінах - то може 10% мого товару можна знайти в Епіку за таку ж ціну, що і в мене, або трохи дешевше.
А все решта - дорожче, або й значно дорожче!!!
І то при тому, що я мало на який товар накидую 20-30%, а в основному - це 50-60-80-100% накрутки!
Тобто, в середньому, нехай візьмемо 60% накрутки, що я ставлю.
Тоді ДУМАЄМ, а скільки ж ставить накрутки Епік, якщо в нього більшість цього товару дорожче від мого на 30-50, а місцями і на 80-100%!!! Карл!!!
І то ще при тому, що він закупляються ЗНАЧНО дешевше!

Але зараз скажете, що в мене - контрабас?
Та ні, деякий товар же наш, український, легальний!
А той, що китайський - так він тепер теж з штрих-кодами! - то хіба лише прихідних доків мені на нього не дають!
Але, я маю накладні - де саме/на якій гуртівні я взяв товар - то кому цікаво походження товару, то нехай йдуть до них!


----
Яка націнка на ваші товари в інтернеті на пром юа ? Пром юа продає дешевше вас ?
І дякую про 100% я вже років 5 як зрозумів що купити в інтернеті з доставкою вийде 259 грн купити той же товар на базарі 350 :mrgreen:[/quote]
--------

Хі-хі ®
На Пром.юа. - +/- так ж ціна, як і в мене(де накручено 50-60%) :lol:

п.с.
Але знову продовження обсмоктування мого бізнесу, а чомусь всім пох на накрутку Епіка?!
Там же на деяких речах - вони накручують 200-300%!!!(враховуючи те, що вони значно дешевше закупляються, ніж я)

Але, що там Епік - форумчанам, це нуль на масу)) - он Успіх накручує 100500% і робить всіх разом!
Оце усіх цікавить!))
Чомусь тільки від цього, майже у всіх рвуться пукани! :mrgreen:
А накрутка Епіка - це фігняяяя))))
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