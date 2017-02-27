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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8820882188228823

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 130
Гривня
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12
Долар
58%
76
Євро
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7
Інші валюти
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 10:26

  UA написав:
  somilitark написав:
  Patrick написав:Посмотрел курсы обменки, которая во всех крупных городах.
Похоже в Сумах самый высокий курс - 27.55/27.64. Чуть ниже в Запорожье - 27.52/27.61.
Всем хорошего дня.

Так що сьогодні?
Ще не розсмоктався попит на валюту?
Невже поповземо до 27.60 :?

На нале спроса особо нет.

А так завжди, начебто попиту немає, але курс зростає.
В грудні населення знову купило більше валюти ніж продало.
Хутіннападьот спрацьовує, тонкий ринок і курс потроху повзе вверх.
Міжбанк теж підтягується ближче до 27.60.
Нажаль, для факта падіння курса сьогодні, ще зарано говорити.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 11:29

МБ 27,495/27,505. Нацбанк в засаде, "голодных" покупателей накормили, отползаем вниз.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 11:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

хто може підказати про рух на міжбанку курсу сьогодні?
завтра проб"є 27.55?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 11:36

  Искатель написав:
МБ 27,495/27,505. Нацбанк в засаде, "голодных" покупателей накормили, отползаем вниз.

Дякуємо за інформацію.
Бачите передумови для спуску в долини?

Ф. 27,40/27,57-60
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 11:44

  Realist написав:
  Искатель написав:
МБ 27,495/27,505. Нацбанк в засаде, "голодных" покупателей накормили, отползаем вниз.

Дякуємо за інформацію.
Бачите передумови для спуску в долини?

Ф. 27,40/27,57-60

О спуске говорить пока рано, скорее, стоим на месте.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 11:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Можна спускатися, бо я в сина купив 200 у.о. по 27.40.
Я розумію, що це дуже дорого, але я хочу розвернути ринок, плюс я тіпа підстрахувався від хутіннападьот.
Летимо вниз, фортуна повинна познущатися з мене, з такої не логічної і дорогої покупки)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 11:49

  Shaman написав:
  Denik написав:Щодо мартен на Запоріжсталі Метінвест просто ще не визначився. Доменне виробництво на Запоріжсталі цілком сучасне. Наступною стадією після ДП має бути кисневий конвертор. мартени на Запоріжсталі - фактично і є конверторами, просто не надсучасними. Проблема в тому, що немає МНЛЗ.
Метінвест просто очікує переходу європейського енергетичного ринку у якись стабільний стан.

Найімовірніше, шо на Запоріжсталі збудують електропечі з МНЛЗ, які робитимуть "зелену" сталь для ЄС, а домене виробництво працюватиме на ринок США, якщо не знімуть мита Трампа.

готов послушать, что мартен - это и есть конвертер, то старый :D шутка года, детали в студию.

чугун будем поставлять в США??? после доменного производства. еще раз ха-ха

конвертера, впрочем как и МНЛЗ, не ставят, поскольку инвестиции нужны большие - но они практически неокупаемые - такая вот дилемма

Зря Вы вступили в эту дискуссию. О чём разговаривать с человеком, который считает что мартен – это конвертер, но устаревший? Комментировать ерунду о доменном производстве и об электропечах вообще нет смысла. А как Вам шедевр про «зелёную» сталь? Я минут пятнадцать улыбался после этого. Ваш собеседник в глаза не видел металлургическое производство и понятия не имеет о чем пишет. При слове «Метинвест» у него начинается эйфория и я не могу понять почему. Один цех холодного проката решит проблему Украины? Браво! Холодный прокат в Украине выпускают два завода и в нём нет недостатка, скорее наоборот. Так в чём проблема?

Никакой глубокой модернизации в украинской металлургии не производится. В этом нет смысла. Невозможно на базе старых инженерных решений построить новое производство. Для этого нужно сносить старый завод и строить новый, но этого никто делать не будет. Зачем? Государство ничего не требует. Используешь старые технологии – используй, загрязняешь экологию – загрязняй, нарушаешь нормы по труду рабочих – нарушай, продажи есть – отлично. Для третьих стран качество продукции вполне приемлемо. А то, что под «Запорожсталью» воздух можно есть ложкой, а под заводом из отработанного масла образовалось целое озеро – это проблемы Запорожья.

Самый «новый» меткомбинат в Украине построен в 1934 году. Это бывшая «Криворожсталь». С тех пор ни одного завода построено не было. И не планируется. До тех пор, пока государство не заставит собственников заводов работать по современным мировым стандартам, никакого металлургического рая в Украине не будет. От слова «совсем». И цена продукции, а значит и валютная выручка, будут зависеть не от качества продукции, а от экономии на зарплатах персонала, льготах на энергоносители и дотациях на перевозку сырья. Вот и вся экономика. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 11:58

  Realist написав:
  Искатель написав:
МБ 27,495/27,505. Нацбанк в засаде, "голодных" покупателей накормили, отползаем вниз.

Дякуємо за інформацію.
Бачите передумови для спуску в долини?

Ф. 27,40/27,57-60

Ну завжди саме в цей час найвищі курси за рік.
Так виходить, що попит є, а пропозиції бракує.
Но тут ще один біснуватий злочинець з ядерною зброєю грається в не зрозуміло що.
Так що можливі варіанти, нажаль не на користь гривні.
Будемо сподіватись, що пронесе.
Але вже добре, що не зростаємо.
Зупинка росту вже дає надію, що все погане позаду :!:
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 12:24

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
10.01.2022..................27,5088
Гривна потеряла копейку.

МКГ*............7.1348............7.1206...........-0.2%

Открылись на полкопейки ниже закрытия четверга. Перекурив, пошли вверх и почти за полчаса выросли на 2.5 копейки. После этого ненадолго уравновесились. Когда около 11 на рынок стали выходить основные игроки, опустились на 3 копейки и снова взяли паузу. К 12 снова выросли на копейку.
Индекс доллара в пятницу серьезно упал, а сегодня отыграл около половины этого падения.
Справочный курс встретили котировками 27.4950 - 27.5150, что на полкопейки выше открытия.

В четверг НБУ на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах незначительно увеличились. Очень серьезно уменьшился объем суточных сертификатов. Львиная доля высвободившихся средств ушла в тендерные сертификаты. Также ликвидность уходила в казначейство и наличные.

В среду объем МБ вырос с 299.6 до 418 млн. Чистый спрос составил 318 млн. Клиентские обороты также выросли, спрос существенно превышал предложение. Компенсировать это превышение пришлось НБУ, размер интервенции примерно соответствовал недостатку клиентского предложения. Банки были пассивны.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
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