Додано: Пон 10 січ, 2022 11:49

Shaman написав: Denik написав: Щодо мартен на Запоріжсталі Метінвест просто ще не визначився. Доменне виробництво на Запоріжсталі цілком сучасне. Наступною стадією після ДП має бути кисневий конвертор. мартени на Запоріжсталі - фактично і є конверторами, просто не надсучасними. Проблема в тому, що немає МНЛЗ.

Метінвест просто очікує переходу європейського енергетичного ринку у якись стабільний стан.



Найімовірніше, шо на Запоріжсталі збудують електропечі з МНЛЗ, які робитимуть "зелену" сталь для ЄС, а домене виробництво працюватиме на ринок США, якщо не знімуть мита Трампа. Щодо мартен на Запоріжсталі Метінвест просто ще не визначився. Доменне виробництво на Запоріжсталі цілком сучасне. Наступною стадією після ДП має бути кисневий конвертор., просто не надсучасними. Проблема в тому, що немає МНЛЗ.Метінвест просто очікує переходу європейського енергетичного ринку у якись стабільний стан.Найімовірніше, шо на Запоріжсталі збудують, які робитимуть "зелену" сталь для ЄС, а, якщо не знімуть мита Трампа.

готов послушать, что мартен - это и есть конвертер, то старый шутка года, детали в студию.



чугун будем поставлять в США??? после доменного производства. еще раз ха-ха



конвертера, впрочем как и МНЛЗ, не ставят, поскольку инвестиции нужны большие - но они практически неокупаемые - такая вот дилемма готов послушать, что мартен - это и есть конвертер, то старыйшутка года, детали в студию.чугун будем поставлять в США??? после доменного производства. еще раз ха-хаконвертера, впрочем как и МНЛЗ, не ставят, поскольку инвестиции нужны большие - но они практически неокупаемые - такая вот дилемма

Зря Вы вступили в эту дискуссию. О чём разговаривать с человеком, который считает что мартен – это конвертер, но устаревший? Комментировать ерунду о доменном производстве и об электропечах вообще нет смысла. А как Вам шедевр про «зелёную» сталь? Я минут пятнадцать улыбался после этого. Ваш собеседник в глаза не видел металлургическое производство и понятия не имеет о чем пишет. При слове «Метинвест» у него начинается эйфория и я не могу понять почему. Один цех холодного проката решит проблему Украины? Браво! Холодный прокат в Украине выпускают два завода и в нём нет недостатка, скорее наоборот. Так в чём проблема?Никакой глубокой модернизации в украинской металлургии не производится. В этом нет смысла. Невозможно на базе старых инженерных решений построить новое производство. Для этого нужно сносить старый завод и строить новый, но этого никто делать не будет. Зачем? Государство ничего не требует. Используешь старые технологии – используй, загрязняешь экологию – загрязняй, нарушаешь нормы по труду рабочих – нарушай, продажи есть – отлично. Для третьих стран качество продукции вполне приемлемо. А то, что под «Запорожсталью» воздух можно есть ложкой, а под заводом из отработанного масла образовалось целое озеро – это проблемы Запорожья.Самый «новый» меткомбинат в Украине построен в 1934 году. Это бывшая «Криворожсталь». С тех пор ни одного завода построено не было. И не планируется. До тех пор, пока государство не заставит собственников заводов работать по современным мировым стандартам, никакого металлургического рая в Украине не будет. От слова «совсем». И цена продукции, а значит и валютная выручка, будут зависеть не от качества продукции, а от экономии на зарплатах персонала, льготах на энергоносители и дотациях на перевозку сырья. Вот и вся экономика.