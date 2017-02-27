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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 січ, 2022 10:26
UA написав: somilitark написав: Patrick написав:
Посмотрел курсы обменки, которая во всех крупных городах.
Похоже в Сумах самый высокий курс - 27.55/27.64. Чуть ниже в Запорожье - 27.52/27.61.
Всем хорошего дня.
Так що сьогодні?
Ще не розсмоктався попит на валюту?
Невже поповземо до 27.60
На нале спроса особо нет.
А так завжди, начебто попиту немає, але курс зростає.
В грудні населення знову купило більше валюти ніж продало.
Хутіннападьот спрацьовує, тонкий ринок і курс потроху повзе вверх.
Міжбанк теж підтягується ближче до 27.60.
Нажаль, для факта падіння курса сьогодні, ще зарано говорити.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 11:29
МБ 27,495/27,505. Нацбанк в засаде, "голодных" покупателей накормили, отползаем вниз.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 11:30
хто може підказати про рух на міжбанку курсу сьогодні?
завтра проб"є 27.55?
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Додано: Пон 10 січ, 2022 11:36
Искатель написав:
МБ 27,495/27,505. Нацбанк в засаде, "голодных" покупателей накормили, отползаем вниз.
Дякуємо за інформацію.
Бачите передумови для спуску в долини?
Ф. 27,40/27,57-60
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Додано: Пон 10 січ, 2022 11:44
Realist написав: Искатель написав:
МБ 27,495/27,505. Нацбанк в засаде, "голодных" покупателей накормили, отползаем вниз.
Дякуємо за інформацію.
Бачите передумови для спуску в долини?
Ф. 27,40/27,57-60
О спуске говорить пока рано, скорее, стоим на месте.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 11:47
Можна спускатися, бо я в сина купив 200 у.о. по 27.40.
Я розумію, що це дуже дорого, але я хочу розвернути ринок, плюс я тіпа підстрахувався від хутіннападьот.
Летимо вниз, фортуна повинна познущатися з мене, з такої не логічної і дорогої покупки)))
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Додано: Пон 10 січ, 2022 11:49
Shaman написав: Denik написав:
Щодо мартен на Запоріжсталі Метінвест просто ще не визначився. Доменне виробництво на Запоріжсталі цілком сучасне. Наступною стадією після ДП має бути кисневий конвертор. мартени на Запоріжсталі - фактично і є конверторами
, просто не надсучасними. Проблема в тому, що немає МНЛЗ.
Метінвест просто очікує переходу європейського енергетичного ринку у якись стабільний стан.
Найімовірніше, шо на Запоріжсталі збудують електропечі з МНЛЗ
, які робитимуть "зелену" сталь для ЄС, а домене виробництво працюватиме на ринок США
, якщо не знімуть мита Трампа.
готов послушать, что мартен - это и есть конвертер, то старый
шутка года, детали в студию.
чугун будем поставлять в США??? после доменного производства. еще раз ха-ха
конвертера, впрочем как и МНЛЗ, не ставят, поскольку инвестиции нужны большие - но они практически неокупаемые - такая вот дилемма
Зря Вы вступили в эту дискуссию. О чём разговаривать с человеком, который считает что мартен – это конвертер, но устаревший? Комментировать ерунду о доменном производстве и об электропечах вообще нет смысла. А как Вам шедевр про «зелёную» сталь? Я минут пятнадцать улыбался после этого. Ваш собеседник в глаза не видел металлургическое производство и понятия не имеет о чем пишет. При слове «Метинвест» у него начинается эйфория и я не могу понять почему. Один цех холодного проката решит проблему Украины? Браво! Холодный прокат в Украине выпускают два завода и в нём нет недостатка, скорее наоборот. Так в чём проблема?
Никакой глубокой модернизации в украинской металлургии не производится. В этом нет смысла. Невозможно на базе старых инженерных решений построить новое производство. Для этого нужно сносить старый завод и строить новый, но этого никто делать не будет. Зачем? Государство ничего не требует. Используешь старые технологии – используй, загрязняешь экологию – загрязняй, нарушаешь нормы по труду рабочих – нарушай, продажи есть – отлично. Для третьих стран качество продукции вполне приемлемо. А то, что под «Запорожсталью» воздух можно есть ложкой, а под заводом из отработанного масла образовалось целое озеро – это проблемы Запорожья.
Самый «новый» меткомбинат в Украине построен в 1934 году. Это бывшая «Криворожсталь». С тех пор ни одного завода построено не было. И не планируется. До тех пор, пока государство не заставит собственников заводов работать по современным мировым стандартам, никакого металлургического рая в Украине не будет. От слова «совсем». И цена продукции, а значит и валютная выручка, будут зависеть не от качества продукции, а от экономии на зарплатах персонала, льготах на энергоносители и дотациях на перевозку сырья. Вот и вся экономика.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 11:58
Realist написав: Искатель написав:
МБ 27,495/27,505. Нацбанк в засаде, "голодных" покупателей накормили, отползаем вниз.
Дякуємо за інформацію.
Бачите передумови для спуску в долини?
Ф. 27,40/27,57-60
Ну завжди саме в цей час найвищі курси за рік.
Так виходить, що попит є, а пропозиції бракує.
Но тут ще один біснуватий злочинець з ядерною зброєю грається в не зрозуміло що.
Так що можливі варіанти, нажаль не на користь гривні.
Будемо сподіватись, що пронесе.
Але вже добре, що не зростаємо.
Зупинка росту вже дає надію, що все погане позаду
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Додано: Пон 10 січ, 2022 12:24
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
10.01.2022..................27,5088
Гривна потеряла копейку.
МКГ*............7.1348............7.1206...........-0.2%
Открылись на полкопейки ниже закрытия четверга. Перекурив, пошли вверх и почти за полчаса выросли на 2.5 копейки. После этого ненадолго уравновесились. Когда около 11 на рынок стали выходить основные игроки, опустились на 3 копейки и снова взяли паузу. К 12 снова выросли на копейку.
Индекс доллара в пятницу серьезно упал, а сегодня отыграл около половины этого падения.
Справочный курс встретили котировками 27.4950 - 27.5150, что на полкопейки выше открытия.
В четверг НБУ на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах незначительно увеличились. Очень серьезно уменьшился объем суточных сертификатов. Львиная доля высвободившихся средств ушла в тендерные сертификаты. Также ликвидность уходила в казначейство и наличные.
В среду объем МБ вырос с 299.6 до 418 млн. Чистый спрос составил 318 млн. Клиентские обороты также выросли, спрос существенно превышал предложение. Компенсировать это превышение пришлось НБУ, размер интервенции примерно соответствовал недостатку клиентского предложения. Банки были пассивны.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 13:45
27.485 на 27.505 показує міжбанк.
Я так гадаю, що все цікаве на сьогодні завершилось і зради більше сьогодні не буде.
Я би хотів сказати можна розходитись, але всі зрадофіли вже кудись зникли)
Ну і нехай.
Можна сказати, що сьогодні боковик на МБ.
А нал почав відходити від похмілля і переходить в режим "шукаємо гривню".
Навіть Харків почав спускатись у теплі низини, я таки розвернув ринок, і малому добре, нікуди не бігав і не отримував відповідь: гривні немає))
Востаннє редагувалось somilitark
в Пон 10 січ, 2022 13:53, всього редагувалось 1 раз.
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