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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 січ, 2022 13:52
75stasstas75 написав:Denik
Заработать - это купить дешевле и продать дороже, вы пока что только купили, а в преддверии обвала цен на недвигу в ближайшем будущем на 20-40 а то и больше %
- никакого дохода вы не получите, ну если вы сейчас продадите то что вы купили дешевле - тогда да, это будет реальный заработок
Ну, обвал може і буде, але хіба на 5-10%
От ще б лише дізнатись рік, коли це станеться?
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