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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8821882288238824

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 133
Гривня
11%
14
Долар
58%
77
Євро
5%
7
Інші валюти
1%
1
Крипта
5%
6
Нерухомість
8%
10
ОВДП
2%
3
Ваш варіант
11%
15
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:52

  75stasstas75 написав:Denik
Заработать - это купить дешевле и продать дороже, вы пока что только купили, а в преддверии обвала цен на недвигу в ближайшем будущем на 20-40 а то и больше % - никакого дохода вы не получите, ну если вы сейчас продадите то что вы купили дешевле - тогда да, это будет реальный заработок

Ну, обвал може і буде, але хіба на 5-10% ;)

От ще б лише дізнатись рік, коли це станеться? :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 14:32

  flyman написав:хто може підказати про рух на міжбанку курсу сьогодні?
завтра проб"є 27.55?


ніт
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 15:12

  flyman написав:хто може підказати про рух на міжбанку курсу сьогодні?
завтра проб"є 27.55?

если фонда продолжит в том же духе - на раз плюнуть...
чик
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 15:52

Потребительская инфляция в декабре в годовом исчислении (она же - инфляция за 2021-й год) составила 10%. Ровно вдвое выше таргета НБУ

Зображення

Продукты питания за год подорожали на 12,7%, услуги ЖКХ - на 9,8%. Понимаю эмоциональное невосприятие таких цифр, но рекомендую вспомнить, что год назад база сравнения уже была высокой - активный рост цен на товары ежедневного спроса начался в сентябре 2020-го и до конца года составил 4%. Т.е. почти вся 5%-ная инфляция 2020-го пришлась на последнюю треть года.

Сильнее всего за 2021-й подорожало образование - на 17%. Также выше общей инфляции выросли цены на услуги транспорат - 11,1%

http://ukrstat.gov.ua/express/expr2022/01/01.pdf
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