75stasstas75 написав:Denik Заработать - это купить дешевле и продать дороже, вы пока что только купили, а в преддверии обвала цен на недвигу в ближайшем будущем на 20-40 а то и больше % - никакого дохода вы не получите, ну если вы сейчас продадите то что вы купили дешевле - тогда да, это будет реальный заработок
Потребительская инфляция в декабре в годовом исчислении (она же - инфляция за 2021-й год) составила 10%. Ровно вдвое выше таргета НБУ
Продукты питания за год подорожали на 12,7%, услуги ЖКХ - на 9,8%. Понимаю эмоциональное невосприятие таких цифр, но рекомендую вспомнить, что год назад база сравнения уже была высокой - активный рост цен на товары ежедневного спроса начался в сентябре 2020-го и до конца года составил 4%. Т.е. почти вся 5%-ная инфляция 2020-го пришлась на последнюю треть года.
Сильнее всего за 2021-й подорожало образование - на 17%. Также выше общей инфляции выросли цены на услуги транспорат - 11,1%