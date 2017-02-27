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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8822882388248825>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 135
Гривня
10%
14
Долар
58%
78
Євро
5%
7
Інші валюти
1%
1
Крипта
4%
6
Нерухомість
8%
11
ОВДП
2%
3
Ваш варіант
11%
15
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:52

  75stasstas75 написав:Denik
Заработать - это купить дешевле и продать дороже, вы пока что только купили, а в преддверии обвала цен на недвигу в ближайшем будущем на 20-40 а то и больше % - никакого дохода вы не получите, ну если вы сейчас продадите то что вы купили дешевле - тогда да, это будет реальный заработок

Ну, обвал може і буде, але хіба на 5-10% ;)

От ще б лише дізнатись рік, коли це станеться? :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 14:32

  flyman написав:хто може підказати про рух на міжбанку курсу сьогодні?
завтра проб"є 27.55?


ніт
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 15:12

  flyman написав:хто може підказати про рух на міжбанку курсу сьогодні?
завтра проб"є 27.55?

если фонда продолжит в том же духе - на раз плюнуть...
чик
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 15:52

Потребительская инфляция в декабре в годовом исчислении (она же - инфляция за 2021-й год) составила 10%. Ровно вдвое выше таргета НБУ

Зображення

Продукты питания за год подорожали на 12,7%, услуги ЖКХ - на 9,8%. Понимаю эмоциональное невосприятие таких цифр, но рекомендую вспомнить, что год назад база сравнения уже была высокой - активный рост цен на товары ежедневного спроса начался в сентябре 2020-го и до конца года составил 4%. Т.е. почти вся 5%-ная инфляция 2020-го пришлась на последнюю треть года.

Сильнее всего за 2021-й подорожало образование - на 17%. Также выше общей инфляции выросли цены на услуги транспорат - 11,1%

http://ukrstat.gov.ua/express/expr2022/01/01.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 16:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Зображення

https://www.epravda.com.ua/publications ... 10/681180/
sailed
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 16:12



Грош цена этим картинкам, если игнорируют всемировой хайп крипты.
Шиба, в которую кем-то были вложены 8000$ в апреле этого года, превратилась на пике в 5 миллиардов долларов сша (в ноябре)
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000% за полгода.
Неплохо, да?
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 16:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В 2021 году производство электроэнергии в Украине составило 156,576 млрд кВт-ч, что на 5,8% больше, чем за 2020-й.

https://www.ukrinform.ru/rubric-economy ... na-52.htmlЗображення

В Україні виробили 109,2 млрд. кВт. год електроенергії або 70% без викидів СО2.

У відсталій Німеччині - 59%. https://elektrovesti.net/78963_dolya-vi ... -2021-godu
А ще вони закривають АЕС які давали 13,3 чистої енергії і доля ВДЕ в 22-23 буде значно нижчою.
Коли відстала Німеччина досягне рівня України-21? При якому курсі євріка? Яке співвідношення держборг/ВВП буде в результаті?
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 16:51

  Xenon написав:рынок дает шанс слить гривневую бумагу по нормальному курсу,
после НГ будет ох как жарко с ростом курса

Я б не сказав, що саме зараз дуже жарко з курсом!
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 16:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Рост цен в сырьевой продовольственной группе товаров в 2022 году может составить до 20%. Такой прогноз 4 января озвучил в комментарии "Интерфакс-Украина" Олег Устенко – советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам.
"Базовый прогноз на 2022 год, который мне кажется наиболее реалистичным, – это увеличение цен на сырьевую продовольственную группу (зерно, сахар, какао и прочее) от 10% до 20%. Учитывая, что продовольственная группа в украинской потребительской корзине более чем весомая – почти 50%, – такое увеличение цен может стать серьезным инфляционным шоком"
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 17:20

Итоги сессии

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............10.01.2022..........11.01.2022
дата розрахунку.............06.01.2022...........10.01.2022
Євро................................31,1095................31,116...+0.02%
Долар США.....................27,4977................27,4998...+0.01%
После полудня гривна отыграла почти копейку, обеспечив почти нулевой прирост официального курса доллара.

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
10.01.2022..................27,5088
Гривна потеряла копейку.

МКГ*............7.1348............7.1206...........-0.2%

Открылись на полкопейки ниже закрытия четверга. Перекурив, пошли вверх и почти за полчаса выросли на 2.5 копейки. После этого ненадолго уравновесились. Когда около 11 на рынок стали выходить основные игроки, опустились на 3 копейки и снова взяли паузу. К 12 снова выросли на копейку.
Индекс доллара в пятницу серьезно упал, а сегодня отыграл около половины этого падения.
Справочный курс встретили котировками 27.4950 - 27.5150, что на полкопейки выше открытия.

После 12 выросли на полкопейки, сразу же опустились на 1.5 копейки и ушли на обед. Отобедав, опустились на полкопейки, плавно выросли на копейку и уравновесились.
Официальный курс в 15-00 встретили на уровне открытия котировками 27.4900 - 27.5100.

После 15 попытались дернуться по полкопейки в разные стороны и снова вернулись к уровню открытия, на котором ненадолго задержались. В самом конце сессии на арене появился Рыжик, но и он оказался весьма ленив. Осилил подскок только на 2 копейки.
Закрыли сессию котировками 27.5100 - 27.5300. За день выросли на 2 копейки относительно открытия и на 1.5 копейки относительно закрытия четверга.

В мире доллар с обеда возобновил рост, отыграл вторую половину пятничного падения и вошел в привычный диапазон, в котором пребывает с начала года.

Активность на рынке сегодня была невысокой, а торги были откровенно скучными. Вся динамика уложилась в 3 копейки. Похоже, деловая активность не спешит восстанавливаться после затяжных выходных. Праздники плавно перешли в сезон зимних отпусков?

Дневной график:
Зображення

Этот день в истории:
2021 - 28.2847 (-12) -79
2020 - 23.9677 (-15) +353

2019 - 28.2701 (+15)
2018 - 28.3288 (+12)

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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