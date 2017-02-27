Додано: Пон 10 січ, 2022 17:20

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з..............10.01.2022..........11.01.2022дата розрахунку.............06.01.2022...........10.01.2022Євро................................31,1095................31,116...+0.02%Долар США.....................27,4977...................+0.01%После полудня гривна отыграла почти копейку, обеспечив почти нулевой прирост официального курса доллара.Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0010.01.2022..................Гривна потеряла копейку.МКГ*............7.1348............7.1206...........Открылись на полкопейки ниже закрытия четверга. Перекурив, пошли вверх и почти за полчаса выросли на 2.5 копейки. После этого ненадолго уравновесились. Когда около 11 на рынок стали выходить основные игроки, опустились на 3 копейки и снова взяли паузу. К 12 снова выросли на копейку.Индекс доллара в пятницу серьезно упал, а сегодня отыграл около половины этого падения.Справочный курс встретили котировками 27.4950 - 27.5150, что на полкопейки выше открытия.После 12 выросли на полкопейки, сразу же опустились на 1.5 копейки и ушли на обед. Отобедав, опустились на полкопейки, плавно выросли на копейку и уравновесились.Официальный курс в 15-00 встретили на уровне открытия котировками 27.4900 - 27.5100.После 15 попытались дернуться по полкопейки в разные стороны и снова вернулись к уровню открытия, на котором ненадолго задержались. В самом конце сессии на арене появился Рыжик, но и он оказался весьма ленив. Осилил подскок только на 2 копейки.Закрыли сессию котировками 27.5100 - 27.5300. За день выросли на 2 копейки относительно открытия и на 1.5 копейки относительно закрытия четверга.В мире доллар с обеда возобновил рост, отыграл вторую половину пятничного падения и вошел в привычный диапазон, в котором пребывает с начала года.Активность на рынке сегодня была невысокой, а торги были откровенно скучными. Вся динамика уложилась в 3 копейки. Похоже, деловая активность не спешит восстанавливаться после затяжных выходных. Праздники плавно перешли в сезон зимних отпусков?Дневной график:Этот день в истории:2021 - 28.2847 (-12) -792020 - 23.9677 (-15) +3532019 - 28.2701 (+15)2018 - 28.3288 (+12)* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.