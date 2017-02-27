75stasstas75 написав:Denik Заработать - это купить дешевле и продать дороже, вы пока что только купили, а в преддверии обвала цен на недвигу в ближайшем будущем на 20-40 а то и больше % - никакого дохода вы не получите, ну если вы сейчас продадите то что вы купили дешевле - тогда да, это будет реальный заработок
Потребительская инфляция в декабре в годовом исчислении (она же - инфляция за 2021-й год) составила 10%. Ровно вдвое выше таргета НБУ
Продукты питания за год подорожали на 12,7%, услуги ЖКХ - на 9,8%. Понимаю эмоциональное невосприятие таких цифр, но рекомендую вспомнить, что год назад база сравнения уже была высокой - активный рост цен на товары ежедневного спроса начался в сентябре 2020-го и до конца года составил 4%. Т.е. почти вся 5%-ная инфляция 2020-го пришлась на последнюю треть года.
Сильнее всего за 2021-й подорожало образование - на 17%. Также выше общей инфляции выросли цены на услуги транспорат - 11,1%
Грош цена этим картинкам, если игнорируют всемировой хайп крипты. Шиба, в которую кем-то были вложены 8000$ в апреле этого года, превратилась на пике в 5 миллиардов долларов сша (в ноябре) 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000% за полгода. Неплохо, да?
В Україні виробили 109,2 млрд. кВт. год електроенергії або 70% без викидів СО2.
У відсталій Німеччині - 59%. https://elektrovesti.net/78963_dolya-vi ... -2021-godu А ще вони закривають АЕС які давали 13,3 чистої енергії і доля ВДЕ в 22-23 буде значно нижчою. Коли відстала Німеччина досягне рівня України-21? При якому курсі євріка? Яке співвідношення держборг/ВВП буде в результаті?
Рост цен в сырьевой продовольственной группе товаров в 2022 году может составить до 20%. Такой прогноз 4 января озвучил в комментарии "Интерфакс-Украина" Олег Устенко – советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам. "Базовый прогноз на 2022 год, который мне кажется наиболее реалистичным, – это увеличение цен на сырьевую продовольственную группу (зерно, сахар, какао и прочее) от 10% до 20%. Учитывая, что продовольственная группа в украинской потребительской корзине более чем весомая – почти 50%, – такое увеличение цен может стать серьезным инфляционным шоком"
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..............10.01.2022..........11.01.2022 дата розрахунку.............06.01.2022...........10.01.2022 Євро................................31,1095................31,116...+0.02% Долар США.....................27,4977................27,4998...+0.01% После полудня гривна отыграла почти копейку, обеспечив почти нулевой прирост официального курса доллара.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 10.01.2022..................27,5088 Гривна потеряла копейку.
Открылись на полкопейки ниже закрытия четверга. Перекурив, пошли вверх и почти за полчаса выросли на 2.5 копейки. После этого ненадолго уравновесились. Когда около 11 на рынок стали выходить основные игроки, опустились на 3 копейки и снова взяли паузу. К 12 снова выросли на копейку. Индекс доллара в пятницу серьезно упал, а сегодня отыграл около половины этого падения. Справочный курс встретили котировками 27.4950 - 27.5150, что на полкопейки выше открытия.
После 12 выросли на полкопейки, сразу же опустились на 1.5 копейки и ушли на обед. Отобедав, опустились на полкопейки, плавно выросли на копейку и уравновесились. Официальный курс в 15-00 встретили на уровне открытия котировками 27.4900 - 27.5100.
После 15 попытались дернуться по полкопейки в разные стороны и снова вернулись к уровню открытия, на котором ненадолго задержались. В самом конце сессии на арене появился Рыжик, но и он оказался весьма ленив. Осилил подскок только на 2 копейки. Закрыли сессию котировками 27.5100 - 27.5300. За день выросли на 2 копейки относительно открытия и на 1.5 копейки относительно закрытия четверга.
В мире доллар с обеда возобновил рост, отыграл вторую половину пятничного падения и вошел в привычный диапазон, в котором пребывает с начала года.
Активность на рынке сегодня была невысокой, а торги были откровенно скучными. Вся динамика уложилась в 3 копейки. Похоже, деловая активность не спешит восстанавливаться после затяжных выходных. Праздники плавно перешли в сезон зимних отпусков?
Дневной график:
Этот день в истории: 2021 - 28.2847 (-12) -79 2020 - 23.9677 (-15) +353
2019 - 28.2701 (+15) 2018 - 28.3288 (+12)
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.