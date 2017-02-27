Додано: Пон 10 січ, 2022 18:26

Понедельник на валютном рынке прошел достаточно активно. Компании уже входят в обычный деловой ритм после длительной череды новогодних праздников и сегодня сами торги проходили в формате “перетягивания курсового каната” между крупными покупателями и продавцами. После обеда объем сделок по Bloomberg уже превысил $110 млн, что является относительно неплохим результатом.



В итоге — почти ничья (рост котировок 2 копейки, если рассматривать курс только с позиции торгов понедельника). Открылись — 27,49/27,51 гривен за доллар, закрылись — по 27,51/27,53.



Более впечатляющим был результат по евро — если стартовали сегодня с уровня 31,15/31,16 гривен, то завершилась сессия проседанием курса продажи евровалюты сразу на 7 копеек – до 31,07/31,09. Но тут основной причиной было падение котировок евро относительно доллара на международных площадках до уровня около 1,1290 на момент написания данной статьи.



Валютные ралли по паре евро/доллар продолжаются, что очень радует спекулянтов. Судя по всему, евровалюта и завтра останется главным инструментов их заработков на межбанке.



Периодически спрос превышал предложение и большинство опрошенных нами участников межбанка по прежнему сохраняют свои девальвационные ожидания на ближайшее время.



Ход торгов:



Началась сессия с утреннего старта 27,49/27,51 гривны за доллар и на фоне роста спроса на валюту – к 11 часам доллар подорожал до 27,515/27,535 гривен, но выше уже не поднимался. К 12 часам и уже до конца обеда его котировки находились в пределах уровня 27,485/27,505.



После 14 часов любой выход более-менее крупного покупателя или продавца существенно влиял на курсовой тренд межбанка. В результате, при постепенном снижении активности к 15 часам доллар вырос до 27,49/27,51 гривен, а завершилась сессия котировками 27,51/27,53.



Главные события 10 января на валютном рынке:



Котировки доллара к концу дня остановились на уровне 27,51/27,53 гривны, а евро — в пределах 31,07/31,09 гривен.



Нацбанк сегодня не выходил на торги.



Справочный курс НБУ на 12:00 в понедельник находился на отметке 27,5088 гривен, а официальный курс на 11 января 2022 года установлен на уровне 27,4998 гривен за доллар.



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:



доллар США – 27,49/27,51

евро – 31,10/31,12



На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1317/1,1319.



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