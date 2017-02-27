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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8822882388248825

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 135
Гривня
10%
14
Долар
58%
78
Євро
5%
7
Інші валюти
1%
1
Крипта
4%
6
Нерухомість
8%
11
ОВДП
2%
3
Ваш варіант
11%
15
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 17:23

ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грн
Зображення

ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
Зображення
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 17:38

  Denik написав:В 2021 году производство электроэнергии в Украине составило 156,576 млрд кВт-ч, что на 5,8% больше, чем за 2020-й.

https://www.ukrinform.ru/rubric-economy ... na-52.htmlЗображення

В Україні виробили 109,2 млрд. кВт. год електроенергії або 70% без викидів СО2.

У відсталій Німеччині - 59%. https://elektrovesti.net/78963_dolya-vi ... -2021-godu
А ще вони закривають АЕС які давали 13,3 чистої енергії і доля ВДЕ в 22-23 буде значно нижчою.
Коли відстала Німеччина досягне рівня України-21? При якому курсі євріка? Яке співвідношення держборг/ВВП буде в результаті?

Так а шо там з кукурудзою?
Коли зливатись?
МБ вже па 27,05 ,чи як? :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 17:50

  Qwerty написав: Чому їм не світить в електоральному полі?! Бо у вас словесне не тримання?! Особисто, якщо б вибори були сьогодні, то я і мої рідні і близькі однозначно проголосували б за Зе! Ну не за баригу ж голосувати з його картинами!!!

Сильно... А можна взнати причину такої одностайності-однозначності, якщо вона, звичайно, не "інтимна"? Чи то просто "по приколу"?
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 17:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  сірий написав:Так а шо там з кукурудзою?
Коли зливатись?

Вчора.
На Євронекст тона ріпаку по 828 Євро.
https://latifundist.com/novosti/57953-t ... zvitu-usda
Соняшник - прямий аналог. А він ще масово не продавався виробниками.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 18:26

Межбанк: что с курсом и как прошли торги

Понедельник на валютном рынке прошел достаточно активно. Компании уже входят в обычный деловой ритм после длительной череды новогодних праздников и сегодня сами торги проходили в формате “перетягивания курсового каната” между крупными покупателями и продавцами. После обеда объем сделок по Bloomberg уже превысил $110 млн, что является относительно неплохим результатом.

В итоге — почти ничья (рост котировок 2 копейки, если рассматривать курс только с позиции торгов понедельника). Открылись — 27,49/27,51 гривен за доллар, закрылись — по 27,51/27,53.

Более впечатляющим был результат по евро — если стартовали сегодня с уровня 31,15/31,16 гривен, то завершилась сессия проседанием курса продажи евровалюты сразу на 7 копеек – до 31,07/31,09. Но тут основной причиной было падение котировок евро относительно доллара на международных площадках до уровня около 1,1290 на момент написания данной статьи.

Валютные ралли по паре евро/доллар продолжаются, что очень радует спекулянтов. Судя по всему, евровалюта и завтра останется главным инструментов их заработков на межбанке.

Периодически спрос превышал предложение и большинство опрошенных нами участников межбанка по прежнему сохраняют свои девальвационные ожидания на ближайшее время.

Ход торгов:

Началась сессия с утреннего старта 27,49/27,51 гривны за доллар и на фоне роста спроса на валюту – к 11 часам доллар подорожал до 27,515/27,535 гривен, но выше уже не поднимался. К 12 часам и уже до конца обеда его котировки находились в пределах уровня 27,485/27,505.

После 14 часов любой выход более-менее крупного покупателя или продавца существенно влиял на курсовой тренд межбанка. В результате, при постепенном снижении активности к 15 часам доллар вырос до 27,49/27,51 гривен, а завершилась сессия котировками 27,51/27,53.

Главные события 10 января на валютном рынке:

Котировки доллара к концу дня остановились на уровне 27,51/27,53 гривны, а евро — в пределах 31,07/31,09 гривен.

Нацбанк сегодня не выходил на торги.

Справочный курс НБУ на 12:00 в понедельник находился на отметке 27,5088 гривен, а официальный курс на 11 января 2022 года установлен на уровне 27,4998 гривен за доллар.

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,49/27,51
евро – 31,10/31,12

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1317/1,1319.

Finance/Новости/Валюта
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 18:40

Авторынок рост на 24%

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По сравнению с декабрем 2020 года, общий объем рынка авто вырос на 24%. Также изменилась структура рынка в пользу внутренних перепродаж: их доля выросла с 65,4% до 67,2%. При этом количественно подержанных авто продали на 21,6 тысячи больше.
vitaliian
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