ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 січ, 2022 17:23
Додано: Пон 10 січ, 2022 17:38
Так а шо там з кукурудзою?
Коли зливатись?
МБ вже па 27,05 ,чи як?
Додано: Пон 10 січ, 2022 17:50
Сильно... А можна взнати причину такої одностайності-однозначності, якщо вона, звичайно, не "інтимна"? Чи то просто "по приколу"?
Додано: Пон 10 січ, 2022 17:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вчора.
На Євронекст тона ріпаку по 828 Євро.
Соняшник - прямий аналог. А він ще масово не продавався виробниками.
Додано: Пон 10 січ, 2022 18:26
Межбанк: что с курсом и как прошли торги
Понедельник на валютном рынке прошел достаточно активно. Компании уже входят в обычный деловой ритм после длительной череды новогодних праздников и сегодня сами торги проходили в формате “перетягивания курсового каната” между крупными покупателями и продавцами. После обеда объем сделок по Bloomberg уже превысил $110 млн, что является относительно неплохим результатом.
В итоге — почти ничья (рост котировок 2 копейки, если рассматривать курс только с позиции торгов понедельника). Открылись — 27,49/27,51 гривен за доллар, закрылись — по 27,51/27,53.
Более впечатляющим был результат по евро — если стартовали сегодня с уровня 31,15/31,16 гривен, то завершилась сессия проседанием курса продажи евровалюты сразу на 7 копеек – до 31,07/31,09. Но тут основной причиной было падение котировок евро относительно доллара на международных площадках до уровня около 1,1290 на момент написания данной статьи.
Валютные ралли по паре евро/доллар продолжаются, что очень радует спекулянтов. Судя по всему, евровалюта и завтра останется главным инструментов их заработков на межбанке.
Периодически спрос превышал предложение и большинство опрошенных нами участников межбанка по прежнему сохраняют свои девальвационные ожидания на ближайшее время.
Ход торгов:
Началась сессия с утреннего старта 27,49/27,51 гривны за доллар и на фоне роста спроса на валюту – к 11 часам доллар подорожал до 27,515/27,535 гривен, но выше уже не поднимался. К 12 часам и уже до конца обеда его котировки находились в пределах уровня 27,485/27,505.
После 14 часов любой выход более-менее крупного покупателя или продавца существенно влиял на курсовой тренд межбанка. В результате, при постепенном снижении активности к 15 часам доллар вырос до 27,49/27,51 гривен, а завершилась сессия котировками 27,51/27,53.
Главные события 10 января на валютном рынке:
Котировки доллара к концу дня остановились на уровне 27,51/27,53 гривны, а евро — в пределах 31,07/31,09 гривен.
Нацбанк сегодня не выходил на торги.
Справочный курс НБУ на 12:00 в понедельник находился на отметке 27,5088 гривен, а официальный курс на 11 января 2022 года установлен на уровне 27,4998 гривен за доллар.
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,49/27,51
евро – 31,10/31,12
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1317/1,1319.
Finance/Новости/Валюта
Додано: Пон 10 січ, 2022 18:40
Авторынок рост на 24%
Додано: Пон 10 січ, 2022 20:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Яготинський маслозавод та Пирятинський сирзавод працюють за звичним графіком — Молочний альянс
Додано: Пон 10 січ, 2022 20:45
Добрый вечер.
Масло сливочное не ем вообще, так как считаю его чрезвычайно вредным .
Но когда жена поручает его купить" СЕЛЯНЬСКЕ" 82 % , никуда не денешься и запоминаешь цену .
Я помню цену от 32 гр и ....сегодня 68 гр .
Так что вряд ли кто то закроется , просто поднимут цену .
Я не разбираюсь в экономике , но бесконечно цены расти не могут до таких размеров (даже в долларовом исчислении) . Или начнут возить из за кордона конкурентное или не многие будут покупать .
ОХ , как же близка эта развязка, которую я так боюсь .
Все дошло до абсурда .(полный двор машин , а в магазине смотришь ,эти же люди спред покупают и творожный продукт)
Додано: Пон 10 січ, 2022 20:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 10 січ, 2022 21:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Один-два тижні назад купляв в АТБ масло німецьке-польське-італійське 46-42-42 грн, ще і розстрочка безпроцентна від альфи на 7 міс. і терміни зберігання до літа.
Колись ще на початку 90-их читав Лі Якокку "кар'єра менеджера". І крім всього іншого він описував, як бідні витрачають деколи у 2-3 рази більше через невміння планувати, використання всяких типа швидкогрошів.
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