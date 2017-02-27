холява написав:Я помню цену от 32 гр и ....сегодня 68 гр . Так что вряд ли кто то закроется , просто поднимут цену . Я не разбираюсь в экономике , но бесконечно цены расти не могут до таких размеров (даже в долларовом исчислении) . Или начнут возить из за кордона конкурентное или не многие будут покупать .
Один-два тижні назад купляв в АТБ масло німецьке-польське-італійське 46-42-42 грн, ще і розстрочка безпроцентна від альфи на 7 міс. і терміни зберігання до літа. Колись ще на початку 90-их читав Лі Якокку "кар'єра менеджера". І крім всього іншого він описував, як бідні витрачають деколи у 2-3 рази більше через невміння планувати, використання всяких типа швидкогрошів.
Вот прямо покупаешь масло НЕМЕЦКОЕ и кто то так из стороны ...." эй ты, нищеброд не умеющий планировать ,беспроцентную рассрочку от АЛЬФЫ хочешь ?(на покупку масла ) Мдяяяя ...... точно до абсурда доперли .....
холява написав:Вот прямо покупаешь масло НЕМЕЦКОЕ и кто то так из стороны ...." эй ты, нищеброд не умеющий планировать ,беспроцентную рассрочку от АЛЬФЫ хочешь ?(на покупку масла ) Мдяяяя ...... точно до абсурда доперли .....
Розстрочку без% оформляєш сам (по бажанню), маючи відповідну картку.
холява написав:Вот прямо покупаешь масло НЕМЕЦКОЕ и кто то так из стороны ...." эй ты, нищеброд не умеющий планировать ,беспроцентную рассрочку от АЛЬФЫ хочешь ?(на покупку масла ) Мдяяяя ...... точно до абсурда доперли .....
Польское масло идет в кредит даже для тех, кто не использует беспроцентную рассрочку по карте - сальдо внешней торговли дефицитное, а значит доп. инвойс обязательно прилетит. Папизже, как всегда, но каждому
холява написав:Вот прямо покупаешь масло НЕМЕЦКОЕ и кто то так из стороны ...." эй ты, нищеброд не умеющий планировать ,беспроцентную рассрочку от АЛЬФЫ хочешь ?(на покупку масла ) Мдяяяя ...... точно до абсурда доперли .....
Польское масло идет в кредит даже для тех, кто не использует беспроцентную рассрочку по карте - сальдо внешней торговли дефицитное, а значит доп. инвойс обязательно прилетит. Папизже, как всегда, но каждому
Потрудись расшифровать, а то я вижу новое определение кредита от zRadio Так что, расшифруй
Ой+ Я Вам благодарен за информацию . Имею одну карту от пенсионного фонда и другую от Моно.(Дочка подарила ) Очень редко пользуюсь , в случае крайней необходимости . Честно , я ОЧЕНЬ много ездили с женой по миру и много пробовали пищи приготовленной на сливочном масле, но ей нравится только наше . ...ну чтобы честно , один раз у нее сердце дрогнуло в Австрии .