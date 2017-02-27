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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8823882488258826

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 136
Гривня
10%
14
Долар
58%
79
Євро
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Інші валюти
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Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 21:13

  Ой+ написав:
  холява написав:Я помню цену от 32 гр и ....сегодня 68 гр .
Так что вряд ли кто то закроется , просто поднимут цену .
Я не разбираюсь в экономике , но бесконечно цены расти не могут до таких размеров (даже в долларовом исчислении) . Или начнут возить из за кордона конкурентное или не многие будут покупать .

Один-два тижні назад купляв в АТБ масло німецьке-польське-італійське 46-42-42 грн, ще і розстрочка безпроцентна від альфи на 7 міс. і терміни зберігання до літа.
Колись ще на початку 90-их читав Лі Якокку "кар'єра менеджера". І крім всього іншого він описував, як бідні витрачають деколи у 2-3 рази більше через невміння планувати, використання всяких типа швидкогрошів.


Вот прямо покупаешь масло НЕМЕЦКОЕ и кто то так из стороны
...." эй ты, нищеброд не умеющий планировать ,беспроцентную рассрочку от АЛЬФЫ хочешь ?(на покупку масла )
Мдяяяя ...... точно до абсурда доперли .....
холява
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 21:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Вот прямо покупаешь масло НЕМЕЦКОЕ и кто то так из стороны
...." эй ты, нищеброд не умеющий планировать ,беспроцентную рассрочку от АЛЬФЫ хочешь ?(на покупку масла )
Мдяяяя ...... точно до абсурда доперли .....

Розстрочку без% оформляєш сам (по бажанню), маючи відповідну картку.
Масло Granarolo (Італія) кисловершкове 83% 200г 44,9 грн https://metro.zakaz.ua/uk/categories/butter-metro/

Можливі також додаткові знижки в цій мережі.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 21:55

  Ой+ написав:
  холява написав:Я помню цену от 32 гр и ....сегодня 68 гр .

Один-два тижні назад купляв в АТБ масло німецьке-польське-італійське 46-42-42 грн,

Останнім часом брав рошенівське в сільпо ~42 грн за 82,5%
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 21:58

  холява написав:Вот прямо покупаешь масло НЕМЕЦКОЕ и кто то так из стороны
...." эй ты, нищеброд не умеющий планировать ,беспроцентную рассрочку от АЛЬФЫ хочешь ?(на покупку масла )
Мдяяяя ...... точно до абсурда доперли .....


Польское масло идет в кредит даже для тех, кто не использует беспроцентную рассрочку по карте - сальдо внешней торговли дефицитное, а значит доп. инвойс обязательно прилетит. Папизже, как всегда, но каждому
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:(полный двор машин , а в магазине смотришь ,эти же люди спред покупают и творожный продукт)
вы прямо следите кто и что покупает? Я в эпицентре вижу ноль людей в их фудмаркете, почему они его не закрывают у меня вопрос. Наверное думают что маркетов мало, или еды не хватает.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 10 січ, 2022 22:04, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:04

  zРадио написав:
  холява написав:Вот прямо покупаешь масло НЕМЕЦКОЕ и кто то так из стороны
...." эй ты, нищеброд не умеющий планировать ,беспроцентную рассрочку от АЛЬФЫ хочешь ?(на покупку масла )
Мдяяяя ...... точно до абсурда доперли .....


Польское масло идет в кредит даже для тех, кто не использует беспроцентную рассрочку по карте - сальдо внешней торговли дефицитное, а значит доп. инвойс обязательно прилетит. Папизже, как всегда, но каждому

Потрудись расшифровать, а то я вижу новое определение кредита от zRadio
Так что, расшифруй

Только по сути
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:04

Ой+
Я Вам благодарен за информацию .
Имею одну карту от пенсионного фонда и другую от Моно.(Дочка подарила )
Очень редко пользуюсь , в случае крайней необходимости .
Честно , я ОЧЕНЬ много ездили с женой по миру и много пробовали пищи приготовленной на сливочном масле, но ей нравится только наше .
...ну чтобы честно , один раз у нее сердце дрогнуло в Австрии .
холява
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:06

sergey_sryvkin

59 в фирменном магазине в Запорожье
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