https://news.finance.ua/ua/news/-/50677 ... go-tyzhnya
............."стабільність курсу гривні,
яка увійшла до ТОП-10 валют
за ступенем зміцнення до долара США.".............
Многие события десятилетние - помню как вчера.
Как перед глазами стоят.
Вот это ----гривна - топ-10 валют ,которые "побили" зеленого.
И отлично помню лето 2008-го в мире уже во всю бушует кризис,Юля-еще потом говорила мы его (кризис на порог не пустим,мы закроем ему дверь),
и целое лето 4-80,и даже до 4-70 заскакивало.
Ну осенью - понеслось,это уже история.
Потом русские 3 млрд.дол .яныку -(которые сейчас на финише в судах,но уже с процентом - 4.5 млрд.дол. - тоже сюжетец,однако), прихожу на рынок, вижу только одного валютчика.
Спрашиваю - а где все, отвечает - побежали сливаться в Форум (он еще до самой кончины живенько так работал) ,никто не берет баксы -только Форум и еще какой-то банк.
с 8-30,тогда за день на 8-10 упал.
Правда, не сильно надолго.
Но Приват долго еще наливал по 5 тыс.дол. на нос,
тогда да и Приват был еще Бенин и бабки там ходили такие - на один нос по 5 штук баксов лимит за раз могли отоварить, был бы нал.
Весна 2014-го, кролик ,да и все остальные в один хор -психологическая обработка - "наша экономика курса выше 10 не выдержит"
Ну и пару недель помню-невозможно было в Привате доллар-евро сдать, если очереди огромной на сдачу валюты не было,а было пусто-значит отвечали,что гривны нет,и не за что покупать.
Ну а потом понеслось.
Петровы 100-200 баксов на нос, и очереди студентов -бабулек в Ощад с 5 утра.
По 14 с копейками наливали.
Лично тогда брал через знакомых кассиров, любую сумму сколько надо -хоть несколько тысяч,ну за шоколадку вначале,а потом,когда они вкурили,что это бизнес - то за деньги.
Нет не привожу аналогии.
На валютном рынке точных повторов не бывает.
Но,однако,просто смотрю на цены - и прихожу к выводу - если гривне не сделать "козью морду", то либо крантец экономике,
либо крантец резервам.
Ну и под гривной "волчью ловушку" вырыли -
тотько надо на чего то денег _ нате вам - спецвыпуск ОВГЗ.
То для оплаты зеленки, то для ипотечников.
Сегодня вот услышал,что под термомодернизацию будут раздавать.
Я б блин на из месте - еще под ковидную тысячу распечатал.
Гулять так гулять.
Ну и настораживает немного, что физиков возле ОВГЗ-шного корыта удовилось вроде бы,до 25 млрд.грн. разместились и жадно так чавкают у корыта.
Не ну подозрительно таки.
КАН киевский почти по цене малоэтажки в пригороде Вены валит.
О поляках вообще нечего и говорить,
они смотря на наши цены некоторые наверняка думают, что мы где-то нашли скарб Полуботка и разделили на всех сограждан втихую.