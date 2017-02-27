RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8824882588268827

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 136
Гривня
10%
14
Долар
58%
79
Євро
5%
7
Інші валюти
1%
1
Крипта
4%
6
Нерухомість
8%
11
ОВДП
2%
3
Ваш варіант
11%
15
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:18

  vitaliian написав:
  холява написав:(полный двор машин , а в магазине смотришь ,эти же люди спред покупают и творожный продукт)
вы прямо следите кто и что покупает? Я в эпицентре вижу ноль людей в их фудмаркете, почему они его не закрывают у меня вопрос. Наверное думают что маркетов мало, или еды не хватает.

его открыли что бы во время карантина формально иметь возможность под шумок продавать еще что-то , ну или что бы диверсифицировать риски при наступлении карантина
yama
 
Повідомлень: 4093
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8252 раз.
Подякували: 975 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:32

  yama написав:
  Hotab написав:
  холява написав:Или начнут возить из за кордона конкурентное


https://tavriav.ua/product/93424/

тоже для Львова пожалуйста

выше уже подсказали не успел дочитать
https://metro.zakaz.ua/uk/products/0800 ... rolo-200g/


Не знаю, послушаетесь меня или нет , но прислушайтесь .
Если вы не хотите тупой травмы живота , надо делать что говорит жена .
Вам же все равно не есть .
холява
2
 
Повідомлень: 3427
З нами з: 27.09.12
Подякував: 3538 раз.
Подякували: 3472 раз.
 
Профіль
5
1
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 23:06

За крок до перевороту думок©

  холява написав:Добрый вечер.
Масло сливочное не ем вообще, так как считаю его чрезвычайно вредным .
Но когда жена поручает его купить" СЕЛЯНЬСКЕ" 82 % , никуда не денешься и запоминаешь цену .
Я помню цену от 32 гр и ....сегодня 68 гр .
Так что вряд ли кто то закроется , просто поднимут цену .
Я не разбираюсь в экономике , но бесконечно цены расти не могут до таких размеров (даже в долларовом исчислении) . Или начнут возить из за кордона конкурентное или не многие будут покупать .
ОХ , как же близка эта развязка, которую я так боюсь .
Все дошло до абсурда .(полный двор машин , а в магазине смотришь ,эти же люди спред покупают и творожный продукт)

Доброї ночі!
При таких цінах на продукти - то сім'я з 4х - легко "проїдає" за рік якусь недорогу б/у автівку!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2443
З нами з: 18.03.21
Подякував: 81 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 23:10

  sergikkc007 написав:Доброе утро. Сегодня немного поговорит Д.Пауэлл и выйдут данные о инфляции в штатах, ставлю на продолжение ослабления гривны (умеренное).


Ждем среды (декабрь у них всегда позднее публикуется - 12-го января). А сегодня падаем на резкой смене риторики Голдмана - гуру "прозрели" и трубят не только о 4-х итерациях повышения ставки до конца года, но и старте уменьшения баланса ФРС с июля

Bloomberg
Goldman Now Expects Four Fed Hikes, Sees Faster Runoff in 2022
By Enda Curran +Follow
January 9, 2022, 9:49 PM EST
The Federal Reserve will likely raise interest rates four times this year and will start its balance sheet runoff process in July, if not earlier, according to Goldman Sachs Group Inc.


Самую большую опасность вызывает рост доходности трежерей, стимулирующий отток капитала из всех спекулятивных активов. Доходность наших бондов - рекордная с мая 2020-го. 7-летки с погашением в 2026-м торгуются с доходностью 9%, 10-летки с погашением в 2030-м - 8%, 15-летки с погашением в 2032-м - 9,5%. Боюсь, желающих нырнуть в длинную гривну под 12-13% будет все меньше и меньше - купон Минфину придется увеличивать до 15% и выше
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12103
З нами з: 02.05.18
Подякував: 3041 раз.
Подякували: 6609 раз.
 
Профіль
16
8
1
3
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 23:11

брал в сильпо масло па 32. в морозилке оно может храниться полгода.
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6578
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5583 раз.
Подякували: 839 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 23:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/50677 ... go-tyzhnya
............."стабільність курсу гривні,
яка увійшла до ТОП-10 валют
за ступенем зміцнення до долара США.".............

Многие события десятилетние - помню как вчера.
Как перед глазами стоят.

Вот это ----гривна - топ-10 валют ,которые "побили" зеленого.

И отлично помню лето 2008-го в мире уже во всю бушует кризис,Юля-еще потом говорила мы его (кризис на порог не пустим,мы закроем ему дверь),
и целое лето 4-80,и даже до 4-70 заскакивало.
Ну осенью - понеслось,это уже история.

Потом русские 3 млрд.дол .яныку -(которые сейчас на финише в судах,но уже с процентом - 4.5 млрд.дол. - тоже сюжетец,однако), прихожу на рынок, вижу только одного валютчика.
Спрашиваю - а где все, отвечает - побежали сливаться в Форум (он еще до самой кончины живенько так работал) ,никто не берет баксы -только Форум и еще какой-то банк.
с 8-30,тогда за день на 8-10 упал.
Правда, не сильно надолго.
Но Приват долго еще наливал по 5 тыс.дол. на нос,
тогда да и Приват был еще Бенин и бабки там ходили такие - на один нос по 5 штук баксов лимит за раз могли отоварить, был бы нал.

Весна 2014-го, кролик ,да и все остальные в один хор -психологическая обработка - "наша экономика курса выше 10 не выдержит"
Ну и пару недель помню-невозможно было в Привате доллар-евро сдать, если очереди огромной на сдачу валюты не было,а было пусто-значит отвечали,что гривны нет,и не за что покупать.

Ну а потом понеслось.
Петровы 100-200 баксов на нос, и очереди студентов -бабулек в Ощад с 5 утра.
По 14 с копейками наливали.
Лично тогда брал через знакомых кассиров, любую сумму сколько надо -хоть несколько тысяч,ну за шоколадку вначале,а потом,когда они вкурили,что это бизнес - то за деньги.

Нет не привожу аналогии.
На валютном рынке точных повторов не бывает.

Но,однако,просто смотрю на цены - и прихожу к выводу - если гривне не сделать "козью морду", то либо крантец экономике,
либо крантец резервам.

Ну и под гривной "волчью ловушку" вырыли -
тотько надо на чего то денег _ нате вам - спецвыпуск ОВГЗ.
То для оплаты зеленки, то для ипотечников.
Сегодня вот услышал,что под термомодернизацию будут раздавать.

Я б блин на из месте - еще под ковидную тысячу распечатал.
Гулять так гулять.

Ну и настораживает немного, что физиков возле ОВГЗ-шного корыта удовилось вроде бы,до 25 млрд.грн. разместились и жадно так чавкают у корыта.

Не ну подозрительно таки.
КАН киевский почти по цене малоэтажки в пригороде Вены валит.
О поляках вообще нечего и говорить,
они смотря на наши цены некоторые наверняка думают, что мы где-то нашли скарб Полуботка и разделили на всех сограждан втихую.
Автор77
 
Повідомлень: 1135
З нами з: 09.11.16
Подякував: 113 раз.
Подякували: 1648 раз.
 
Профіль
1
5
19
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 23:32

  vitaliian написав:
  холява написав:(полный двор машин , а в магазине смотришь ,эти же люди спред покупают и творожный продукт)
вы прямо следите кто и что покупает? Я в эпицентре вижу ноль людей в их фудмаркете, почему они его не закрывают у меня вопрос. Наверное думают что маркетов мало, или еды не хватает.


Думаю, держат на случай карантина: в прошлый карантин - благодаря продуктам - НЕ закрывались, а благодаря кассе самообслуживания - можно было купить что из сантехники, напр., несмотря на запрет ее продажи в торговле...
Миша-клиент
 
Повідомлень: 531
З нами з: 02.11.08
Подякував: 1 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 23:35

  чик написав:брал в сильпо масло па 32. в морозилке оно может храниться полгода.

Валютный рынок в контексте ДС
думаю в морозилке ему и пару лет ничего не будет.
Когда то в нулевые помню оптовики закидали город тушенкой из госрезервов -1950-й с хвостиком. Пол-года весь город хавал ее, банки в солидоле, а этикетки еще отдельно были, а не на банке.

Вообще раньше когда цены стабильны были еще в первом полугодии прошлого года, Сильпо на полках "товары недели" цены на многое,к примеру, швейцарский шоколад, или прибалтийское,или австрийское пиво ставил - как задаром, дешевле самого дешевого нашего пойла.Ну вкус не сравним понятно.

Чем не аргумент, что гривна - зажралась по крепкости.
Автор77
 
Повідомлень: 1135
З нами з: 09.11.16
Подякував: 113 раз.
Подякували: 1648 раз.
 
Профіль
1
5
19
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 23:53

Автор77 нельзя так безбожно деньги печатать как это делали 2 последних года. Уловка в том что на серьезное увеличение учетной ставки нбу не пойдёт, то есть обвал навеса будет резким, а не 10-20% что подарило бы еще лет 5 стабильности хотя бы па 35

продажи авто октябрь ноябрь декабрь рекордные. То что я тут 100 раз писал, цены растут и некуда людям деньги пристроить. Депозиты с их 8,5% после налогов критики не выдерживает. Наличная валюта в этом сезоне не в тренде. Почти никому не нужна. Тоже помню как она была не нужна в 2008 а долларовые цены били рекорды, не только на хрущи но и на авто, мой начальник купил б/у аккорд за 30куе!!! новый стоил чуть дороже (вроде 36) но была очередь.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 11 січ, 2022 00:09, всього редагувалось 4 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10256
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1792 раз.
Подякували: 2566 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 00:00

Автор77 в 83г.в армии кормили новозеландской свининой со штампом на тушах 45 чи 54 года... :o
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6578
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5583 раз.
Подякували: 839 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8824882588268827
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2948, 2949, 2950
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29493 17984718
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 січ, 2022 00:00
Козак-характерник
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 136, 137, 138
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1376 5375522
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 січ, 2022 18:52
Ukrainian
Валютный рынок в мире 1 ... 790, 791, 792
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7919 17272830
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 січ, 2022 17:53
maksimus silvestris

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (2857)
11.01.2022 00:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.