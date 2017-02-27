Додано: Пон 10 січ, 2022 23:20

............."стабільність курсу гривні,яка увійшла до ТОП-10 валютза ступенем зміцнення до долара США.".............Многие события десятилетние - помню как вчера.Как перед глазами стоят.Вот это ----гривна - топ-10 валют ,которые "побили" зеленого.И отлично помню лето 2008-го в мире уже во всю бушует кризис,Юля-еще потом говорила мы его (кризис на порог не пустим,мы закроем ему дверь),и целое лето 4-80,и даже до 4-70 заскакивало.Ну осенью - понеслось,это уже история.Потом русские 3 млрд.дол .яныку -(которые сейчас на финише в судах,но уже с процентом - 4.5 млрд.дол. - тоже сюжетец,однако), прихожу на рынок, вижу только одного валютчика.Спрашиваю - а где все, отвечает - побежали сливаться в Форум (он еще до самой кончины живенько так работал) ,никто не берет баксы -только Форум и еще какой-то банк.с 8-30,тогда за день на 8-10 упал.Правда, не сильно надолго.Но Приват долго еще наливал по 5 тыс.дол. на нос,тогда да и Приват был еще Бенин и бабки там ходили такие - на один нос по 5 штук баксов лимит за раз могли отоварить, был бы нал.Весна 2014-го, кролик ,да и все остальные в один хор -психологическая обработка - "наша экономика курса выше 10 не выдержит"Ну и пару недель помню-невозможно было в Привате доллар-евро сдать, если очереди огромной на сдачу валюты не было,а было пусто-значит отвечали,что гривны нет,и не за что покупать.Ну а потом понеслось.Петровы 100-200 баксов на нос, и очереди студентов -бабулек в Ощад с 5 утра.По 14 с копейками наливали.Лично тогда брал через знакомых кассиров, любую сумму сколько надо -хоть несколько тысяч,ну за шоколадку вначале,а потом,когда они вкурили,что это бизнес - то за деньги.Нет не привожу аналогии.На валютном рынке точных повторов не бывает.Но,однако,просто смотрю на цены - и прихожу к выводу - если гривне не сделать "козью морду", то либо крантец экономике,либо крантец резервам.Ну и под гривной "волчью ловушку" вырыли -тотько надо на чего то денег _ нате вам - спецвыпуск ОВГЗ.То для оплаты зеленки, то для ипотечников.Сегодня вот услышал,что под термомодернизацию будут раздавать.Я б блин на из месте - еще под ковидную тысячу распечатал.Гулять так гулять.Ну и настораживает немного, что физиков возле ОВГЗ-шного корыта удовилось вроде бы,до 25 млрд.грн. разместились и жадно так чавкают у корыта.Не ну подозрительно таки.КАН киевский почти по цене малоэтажки в пригороде Вены валит.О поляках вообще нечего и говорить,они смотря на наши цены некоторые наверняка думают, что мы где-то нашли скарб Полуботка и разделили на всех сограждан втихую.