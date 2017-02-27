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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 11 січ, 2022 02:42
zРадио написав:
Самую большую опасность вызывает рост доходности трежерей,
Там якщо і будуть піднімати то по 0.25% кожного разу. 1%-1,25% дохідності нікого особливо не спокусить. Не думаю що буде ажіотаж, пропозицію як завжди сам фед і викупить.
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