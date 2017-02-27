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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8825882688278828

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 136
Гривня
10%
14
Долар
58%
79
Євро
5%
7
Інші валюти
1%
1
Крипта
4%
6
Нерухомість
8%
11
ОВДП
2%
3
Ваш варіант
11%
15
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 02:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Самую большую опасность вызывает рост доходности трежерей,

Там якщо і будуть піднімати то по 0.25% кожного разу. 1%-1,25% дохідності нікого особливо не спокусить. Не думаю що буде ажіотаж, пропозицію як завжди сам фед і викупить.
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 04:54

  чик написав:в 83г.в армии кормили новозеландской свининой со штампом на тушах 45 чи 54 года... :o


возможно это глубокая заморозка. При -18, как в морозилке срок хранения мяса 3 месяца
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