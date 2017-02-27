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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8823882488258826

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 136
Гривня
10%
14
Долар
58%
79
Євро
5%
7
Інші валюти
1%
1
Крипта
4%
6
Нерухомість
8%
11
ОВДП
2%
3
Ваш варіант
11%
15
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 08:59

  L написав:
  Qwerty написав: Чому їм не світить в електоральному полі?! Бо у вас словесне не тримання?! Особисто, якщо б вибори були сьогодні, то я і мої рідні і близькі однозначно проголосували б за Зе! Ну не за баригу ж голосувати з його картинами!!!

Сильно... А можна взнати причину такої одностайності-однозначності, якщо вона, звичайно, не "інтимна"? Чи то просто "по приколу"?


он просто на пару сантиметров стал ближе до корыта (в прямом смысле слова)

ПОВ 27,25/27,45 со вчера без изменений
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 09:05

27.45-27.47/27.55-27.58
odessit2007
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 09:38

Китай занурюється в боргову кризу і закривається від світу.

Борг КНР сягає 40 трлн дол (265% від ВВП), з яких дві третини – це борги компаній. Таких масштабів закредитованості немає навіть у США.

У 2019 році Народний банк Китаю провів стрес-тест банківської системи і з'ясував: якщо економіка зростатиме менше, ніж на 4,15% на рік, то половина банків країни опиниться на межі дефолту.

Оскільки, за різними оцінками, до 2026 року ріст китайського ВВП впаде до критичних 3-4% на рік, влада вирішила якомога швидше позбутися заборгованості. Цей шлях обіцяє стати болісним.

Зараз у країні налічується 65 млн порожніх квартир, які належать інвесторам.

https://www.epravda.com.ua/news/2022/01/10/681289/



Проблеми тривають. Китайський забудовник виставив на продаж усі об'єкти
https://www.epravda.com.ua/news/2022/01/10/681289/
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 10:05

За крок до перевороту думок©

Ну що, вже чим раз, тим більше з усіх чайників трублять про обвал гривні.
Залишилось лише дізнатись, в якому кварталі(вже не кажу - в якому місяці) цього, чи наступного року це станеться?

Хто з тутешніх може дати свисток/гудок/відмашку за пару місяців до обвалу? :)
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 10:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:Хто з тутешніх може дати свисток/гудок/відмашку за пару місяців до обвалу

Сколько приплатите за инфо? Из 700$/мес. Оплата за режим стенд-бай, с сегодняшнего дня начиная.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 11 січ, 2022 10:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 10:15

  Автор77 написав:Ну и настораживает немного, что физиков возле ОВГЗ-шного корыта удовилось вроде бы,до 25 млрд.грн. разместились и жадно так чавкают у корыта.

Ви порівняльну картинку дохідності різних інструментів на попередній сторінці бачили? ОВДП - це єдиний інструмент який покриває інфляцію. От фізики і йдуть туди
  Автор77 написав:Не ну подозрительно таки.
КАН киевский почти по цене малоэтажки в пригороде Вены валит.

Попит породжує пропозицію. Всі "пруть" у Київ бо там є робота і більша ЗП. От ціни і пруть. Люди самі ці ціни розганяють. А ще інфляція допомагає.

  Автор77 написав:О поляках вообще нечего и говорить,
они смотря на наши цены некоторые наверняка думают, что мы где-то нашли скарб Полуботка и разделили на всех сограждан втихую.

Але чомусь зуби лікувати їздять до нас. Так Європа дотує із податків Європейців молочну галузь. Також у Європі ПДВ на продукти 5-9% а у нас 20%. На рівному місці різниця в ціні 11-15% на один і той же товар.

Якщо сприймати ваше повідомлення "на емоціях" то так - все погано.
Якщо розбиратись чому так - то виявляється що ми (і влада яку ми обираємо) самі винні. Кожен народ заслуговує на владу яку він обирає (с).

Резюме. Завжди починати потрібно тільки із себе, а вже потім питати із інших.

Ф.27,45-27,56-60 Прийом підтягнули на 5 коп у порівнянні із вчора. Продовжую кожного дня купляти гривню, але маленькими "порціями". Попередньо планую до кінця першої декади лютого повернутись у валюту.
Realist
 
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