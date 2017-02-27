Qwerty написав: Чому їм не світить в електоральному полі?! Бо у вас словесне не тримання?! Особисто, якщо б вибори були сьогодні, то я і мої рідні і близькі однозначно проголосували б за Зе! Ну не за баригу ж голосувати з його картинами!!!
Сильно... А можна взнати причину такої одностайності-однозначності, якщо вона, звичайно, не "інтимна"? Чи то просто "по приколу"?
он просто на пару сантиметров стал ближе до корыта (в прямом смысле слова)
Автор77 написав:Ну и настораживает немного, что физиков возле ОВГЗ-шного корыта удовилось вроде бы,до 25 млрд.грн. разместились и жадно так чавкают у корыта.
Ви порівняльну картинку дохідності різних інструментів на попередній сторінці бачили? ОВДП - це єдиний інструмент який покриває інфляцію. От фізики і йдуть туди
Автор77 написав:Не ну подозрительно таки. КАН киевский почти по цене малоэтажки в пригороде Вены валит.
Попит породжує пропозицію. Всі "пруть" у Київ бо там є робота і більша ЗП. От ціни і пруть. Люди самі ці ціни розганяють. А ще інфляція допомагає.
Автор77 написав:О поляках вообще нечего и говорить, они смотря на наши цены некоторые наверняка думают, что мы где-то нашли скарб Полуботка и разделили на всех сограждан втихую.
Але чомусь зуби лікувати їздять до нас. Так Європа дотує із податків Європейців молочну галузь. Також у Європі ПДВ на продукти 5-9% а у нас 20%. На рівному місці різниця в ціні 11-15% на один і той же товар.
Якщо сприймати ваше повідомлення "на емоціях" то так - все погано. Якщо розбиратись чому так - то виявляється що ми (і влада яку ми обираємо) самі винні. Кожен народ заслуговує на владу яку він обирає (с).
Резюме. Завжди починати потрібно тільки із себе, а вже потім питати із інших.
Ф.27,45-27,56-60 Прийом підтягнули на 5 коп у порівнянні із вчора. Продовжую кожного дня купляти гривню, але маленькими "порціями". Попередньо планую до кінця першої декади лютого повернутись у валюту.
Автор77 написав:Ну и настораживает немного, что физиков возле ОВГЗ-шного корыта удовилось вроде бы,до 25 млрд.грн. разместились и жадно так чавкают у корыта.
Ви порівняльну картинку дохідності різних інструментів на попередній сторінці бачили? ОВДП - це єдиний інструмент який покриває інфляцію. От фізики і йдуть туди
Автор77 написав:Не ну подозрительно таки. КАН киевский почти по цене малоэтажки в пригороде Вены валит.
Попит породжує пропозицію. Всі "пруть" у Київ бо там є робота і більша ЗП. От ціни і пруть. Люди самі ці ціни розганяють. А ще інфляція допомагає.
дополню в 15-30 км от Киева квартиры продаются от 8,5 куе и никому не нужны. Киев - украинский биткоин. Люди вкладываются в надежде что ценник дорастет до Лондона. Итого причины роста две - инфляция и хотелки.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 11 січ, 2022 10:50, всього редагувалось 2 разів.
zРадио написав:Самую большую опасность вызывает рост доходности трежерей,
Там якщо і будуть піднімати то по 0.25% кожного разу. 1%-1,25% дохідності нікого особливо не спокусить. Не думаю що буде ажіотаж, пропозицію як завжди сам фед і викупить.
"Ажиотаж" может быть уже на завершающем этапе тейперинга (смотрите график), как это случилось при прошлом выходе из QE. Только сегодня инфляция доллара гораздо выше, чем была в 2014-м, а значит и арсенал ФРС будет тяжелее. В прошлый раз им удалось разнести во времени тейперинг и первое повышение ставки (промежуток - целый год), а в этот раз первое повышение случится через 0-2 месяца после завершения тейперинга. Скорость дальнейших повышений тоже в этот раз будет более высокой
zРадио написав:"Ажиотаж" может быть уже на завершающем этапе тейперинга (смотрите график), как это случилось при прошлом выходе из QE. Только сегодня инфляция доллара гораздо выше, чем была в 2014-м, а значит и арсенал ФРС будет тяжелее. В прошлый раз им удалось разнести во времени тейперинг и первое повышение ставки (промежуток - целый год), а в этот раз первое повышение случится через 0-2 месяца после завершения тейперинга. Скорость дальнейших повышений тоже в этот раз будет более высокой
А Вы не думаете, что НБУ может продолжить повышать ставку со скоростью не меньшей, чем ФРС просто из-за нашей высокой инфляции?
zРадио написав:"Ажиотаж" может быть уже на завершающем этапе тейперинга (смотрите график), как это случилось при прошлом выходе из QE. Только сегодня инфляция доллара гораздо выше, чем была в 2014-м, а значит и арсенал ФРС будет тяжелее. В прошлый раз им удалось разнести во времени тейперинг и первое повышение ставки (промежуток - целый год), а в этот раз первое повышение случится через 0-2 месяца после завершения тейперинга. Скорость дальнейших повышений тоже в этот раз будет более высокой
А Вы не думаете, что НБУ может продолжить повышать ставку со скоростью не меньшей, чем ФРС просто из-за нашей высокой инфляции?
Не может, потому что правительство - заложник дешёвых кредитов овгз, а банки заложники низкой ставки рефинансирования.
Нацбанк между двух огней с одной стороны эмиссия, инфляция с риском девальвации с другой - рецессия, безработица, банкротства банков (для которых с ростом учётной ставки подорожает фондирование) банкротства бизнесов (из за роста спроса на деньги и падения спроса на товары).
Дешёвые деньги это как наркота, легко присесть тяжело спрыгнуть. В нбу посчитали что инфляция - наименьшее зло из всех перечисленных. Лучше каждый день меньше кушать, чем остаться вообще без еды.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 11 січ, 2022 11:53, всього редагувалось 5 разів.