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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8825882688278828>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 137
Гривня
10%
14
Долар
58%
80
Євро
5%
7
Інші валюти
1%
1
Крипта
4%
6
Нерухомість
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11
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Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 12:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Тут ситуация в том, что в Казахстане протесты начались чисто экономические из-за повышения цен. А-ля Желтые жилеты во Франции или газовые протесты год назад. Могут собраться на СНБО и решить, что инфляция опаснее, чем безработица, поднять ставку, пожертвовав началом (или сдвигом срока запуска) нескольких новых проектов "Великого Будивництва".
Ключевые стройки: трасса Днепр-Решетиловка и мост в Запорожье все равно на завершающем этапе. А что-то уже и просто закончено как Южный обход Днепра. Укрзализныця свои стройки может профинансировать сама за счет повышенных тарифов с 1 января 2022.
Чисто политически даже интереснее сдвинуть ввод крупных объектов на 2023 ближе к выборам 2023 и 2024.

Вообщем то идет выбор или "Велике Будівництво" или инфляция. Первый ответ будет 20 января - решение НБУ по ставке. Причем ответ НБУ будет с учетом вероятного заседания РНБО 14 января.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 12:25

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
11.01.2022..................27,4992
Курс не изменился.

МКГ*............7.1206............7.1206...........0
Первый раз такая стабильность.

Отыгрывая вчерашнее хулиганство Рыжика и падение доллара в мире, открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе опустились на 1.5 копейки и надолго уравновесились. После 11 опустились еще на полкопейки, чуть постояли и очень плавно пошли вверх. К 12 прибавили 1.5 копейки.
Доллар в мире вчера вечером начал валиться и почти достиг минимума пятницы. Сейчас немного отскочил.
Справочный курс встретили котировками 27.4950 - 27.5150, что на полкопейки ниже открытия.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах существенно увеличились за счет уменьшения объема суточных сертификатов. Можно сказать, что они вернулись к нормальному состоянию после затяжных праздников. Немного помогла в этом инкассация, а противостояли тенденции только налоги.

В четверг объем МБ упал с 418 до 303.7 млн. Обороты очень скромные, но чистые. Клиентские обороты также сократились, предложение и спрос можно назвать уравновешенными. Интересно, что количество форвардных продаж превысило количество форвардных покупок, такое случается нечасто. Банк оставались пассивными, обороты МБ были ниже клиентских.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 12:30

  Denik написав:Тут ситуация в том, что в Казахстане протесты начались чисто экономические из-за повышения цен. А-ля Желтые жилеты во Франции или газовые протесты год назад. Могут собраться на СНБО и решить, что инфляция опаснее, чем безработица, поднять ставку, пожертвовав началом (или сдвигом срока запуска) нескольких новых проектов "Великого Будивництва".
Ключевые стройки: трасса Днепр-Решетиловка и мост в Запорожье все равно на завершающем этапе. А что-то уже и просто закончено как Южный обход Днепра. Укрзализныця свои стройки может профинансировать сама за счет повышенных тарифов с 1 января 2022.
Чисто политически даже интереснее сдвинуть ввод крупных объектов на 2023 ближе к выборам 2023 и 2024.

Вообщем то идет выбор или "Велике Будівництво" или инфляция. Первый ответ будет 20 января - решение НБУ по ставке. Причем ответ НБУ будет с учетом вероятного заседания РНБО 14 января.


НБУ бессилен против продовольственной и энергетической инфляции, потому что не его монетарная политика к ним привела. В Офисе президента обсуждают другую идею - продуктовые чеки для бедных

В Украине могут ввести продуктовые карточки - что известно
https://dengi.ua/budget/6018431-v-ukrai ... o-izvestno
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 12:42

ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грн
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ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
Зображення
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 12:45

  Denik написав:
  zРадио написав:"Ажиотаж" может быть уже на завершающем этапе тейперинга (смотрите график), как это случилось при прошлом выходе из QE. Только сегодня инфляция доллара гораздо выше, чем была в 2014-м, а значит и арсенал ФРС будет тяжелее. В прошлый раз им удалось разнести во времени тейперинг и первое повышение ставки (промежуток - целый год), а в этот раз первое повышение случится через 0-2 месяца после завершения тейперинга. Скорость дальнейших повышений тоже в этот раз будет более высокой

А Вы не думаете, что НБУ может продолжить повышать ставку со скоростью не меньшей, чем ФРС просто из-за нашей высокой инфляции?

і що йому це дасть?

більше половини банківської системи в держави,
аналогічно ВВП - велика частина через держмонополістів і держпрограми аля "велике крадівництво"

бюджет десь на третину фінансується із ОВДП та інших позиок

в результаті маєм щось подібне на державний капіталізм часів совка

чим то закінчиться, х.з.
поки ФРС бабло друкує, ніби і тут так нічо, стабілізєц,
а як полетять в тартар "емержин маркетс", то може бути як в Туреччині/Казахстані...
середній клас душать, будують монопольно-олігархічну економіку, поки що заробітчани не дають завалитися курсу з кінцями
Востаннє редагувалось flyman в Вів 11 січ, 2022 12:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 12:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Долговая ловушка

Є ще український національний винахід - ОВДП в валюті під 2-3%. Вони не навантажують бюджет у разі підняття облікової ставки НБУ.
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 12:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:В Украине могут ввести продуктовые карточки - что известно

Этого еще не хватало.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 12:48

  Denik написав:
  zРадио написав:Долговая ловушка

Є ще український національний винахід - ОВДП в валюті під 2-3%. Вони не навантажують бюджет у разі підняття облікової ставки НБУ.

вони генерять мінус 3..4 % реальних грошей у зв"язку з інфляцією долара 6%
ліпше вже євробонди
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 12:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:ліпше вже євробонди


Як їх можна придбати?
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 12:51

  zРадио написав:
НБУ бессилен против продовольственной и энергетической инфляции, потому что не его монетарная политика к ним привела. В Офисе президента обсуждают другую идею - продуктовые чеки для бедных

В Украине могут ввести продуктовые карточки - что известно
https://dengi.ua/budget/6018431-v-ukrai ... o-izvestno

Ідея так-сяк по це дуже підхопила проросійська пропаганда.
І витрати по продуктових картках - не прописані в бюджеті.
Простіше трохи ревальвувати гривню.
Востаннє редагувалось Denik в Вів 11 січ, 2022 12:53, всього редагувалось 1 раз.
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